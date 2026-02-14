Precio del dólar hoy en las casas de cambio: así se cotiza la divisa para este sábado 14 de febrero día de San Valentín

En Colombia, el dólar es una de las divisas más importantes, dado que esta moneda es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Es importante tener en cuenta que su estabilidad, basada en la confianza y el tamaño de la economía de EE. UU., lo convierte en la moneda de refugio y referencia mundial.

Cuando el dólar baja pero los precios no: esta es la razón por la que los productos importados siguen caros

Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a los colombianos y a su bolsillo.

Durante los últimos días, en Colombia la moneda ha registrado un descenso importante, llegando a mínimos de $ 3.590 que no se veían desde el 2021.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve durante San Valentín

Actualmente, este sábado 14 de febrero de 2026, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.570.03 y de venta de $ 3.680.88.

Para analizar el valor del dólar en las ciudades principales, se debe tener en cuenta los siguientes precios del mercado en esta tabla, en la que se indica precio de compra, precio de venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3.611 3.700 100 Cali 3.565 3.710 145 Cartagena 3.450 3.770 320 Cúcuta 3.620 3.660 40 Medellín 3.509 3.663 148 Pereira 3.610 3.680 70

De otro lado, si se desea analizar el comportamiento de la moneda en términos de tiempo, se debe tener en cuenta la fluctuación de los últimos días, con precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM sábado 14 de febrero de 2026 3.570.03 3.680.88 3.665.78 viernes 13 de febrero de 2026 3.561.03 3.688.79 3.665.78 jueves 12 de febrero de 2026 3.561.03 3.688.79 3.671.01 miércoles 11 de febrero de 2026 3.564.48 3.692.93 3.659.71 martes 10 de febrero de 2026 3.571.79 3.700.36 3.651.9 lunes 9 de febrero de 2026 3.577.14 3701.43 3670.2 domingo 8 de febrero de 2026 3.582.14 3.708.75 3.670.2

Finalmente, para analizar el valor del dólar por establecimiento, tenga en cuenta los precios de cotización en algunas de las casas de cambio que funcionan en el país, a continuación: