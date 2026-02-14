Economía

Precio del dólar hoy en las casas de cambio: así se cotiza la divisa para este sábado 14 de febrero día de San Valentín

Este es el valor de la moneda en el mercado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

14 de febrero de 2026, 9:51 a. m.
El precio del dólar hoy.
El precio del dólar hoy. Foto: El País

En Colombia, el dólar es una de las divisas más importantes, dado que esta moneda es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Es importante tener en cuenta que su estabilidad, basada en la confianza y el tamaño de la economía de EE. UU., lo convierte en la moneda de refugio y referencia mundial.

Cuando el dólar baja pero los precios no: esta es la razón por la que los productos importados siguen caros

Por estas razones, el comportamiento del dólar en Colombia es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a los colombianos y a su bolsillo.

Durante los últimos días, en Colombia la moneda ha registrado un descenso importante, llegando a mínimos de $ 3.590 que no se veían desde el 2021.

Dinero

El aumento del salario mínimo entra en terreno judicial mientras sus efectos ya golpean la economía. ¿Qué puede ocurrir?

Dinero

Sin margen para bajar tasas: el Banco de la República defiende credibilidad en medio de divisiones

Macroeconomía

La dimensión del desastre invernal que llevó a la declaratoria de emergencia económica pasará una costosa factura

Dinero

Cuando el dólar baja pero los precios no: esta es la razón por la que los productos importados siguen caros

Macroeconomía

Inversión forzosa anunciada por Petro pondría en riesgo el flujo de créditos no priorizados, afirma presidente de Asobancaria

Macroeconomía

Analdex se pronunció sobre suspender las exportaciones de carne bovina: “Sus efectos serían profundos para el comercio”

Macroeconomía

MinMinas anunció tarifas diferenciales de energía y subsidios para las zonas afectadas por las inundaciones en Córdoba

Inversionistas

Dólar en Colombia abre al alza este martes 11 de febrero pese a debilidad global. Expectativas de inflación presionan a la divisa

Inversionistas

Dólar arranca al alza este 17 de diciembre: petróleo débil, salidas de capital y rebaja de Fitch presionan la tasa de cambio

Macroeconomía

Dólar se puso más caro este viernes en Colombia: precio oficial del 14 de noviembre

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve durante San Valentín

Actualmente, este sábado 14 de febrero de 2026, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.570.03 y de venta de $ 3.680.88.

Para analizar el valor del dólar en las ciudades principales, se debe tener en cuenta los siguientes precios del mercado en esta tabla, en la que se indica precio de compra, precio de venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3.6113.700100
Cali3.5653.710145
Cartagena3.4503.770320
Cúcuta3.6203.66040
Medellín3.5093.663148
Pereira3.6103.68070

De otro lado, si se desea analizar el comportamiento de la moneda en términos de tiempo, se debe tener en cuenta la fluctuación de los últimos días, con precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
sábado 14 de febrero de 20263.570.033.680.883.665.78
viernes 13 de febrero de 20263.561.033.688.793.665.78
jueves 12 de febrero de 20263.561.033.688.793.671.01
miércoles 11 de febrero de 20263.564.483.692.933.659.71
martes 10 de febrero de 20263.571.793.700.363.651.9
lunes 9 de febrero de 20263.577.143701.433670.2
domingo 8 de febrero de 20263.582.143.708.753.670.2

Finalmente, para analizar el valor del dólar por establecimiento, tenga en cuenta los precios de cotización en algunas de las casas de cambio que funcionan en el país, a continuación:

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3.6203.750130
Amerikan Cash3.6103.68090
Cambios AG3,6003,700100
Cambios Kapital3.6103.66050
Cambios Monkey3.7003.840140
Cambios Vancouver3.6003.67560
El Condor Cambios3.5303.680150
EuroDolar3.6203.67050

Más de Macroeconomía

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf

Precio del dólar hoy en las casas de cambio: así se cotiza la divisa para este sábado 14 de febrero día de San Valentín

Mínimo con incertidumbre máxima

El aumento del salario mínimo entra en terreno judicial mientras sus efectos ya golpean la economía. ¿Qué puede ocurrir?

“El proceso de desinflación, que había sido muy exitoso en 2023 y 2024, se estancó y en el periodo más reciente se ha empezado a revertir”.

Sin margen para bajar tasas: el Banco de la República defiende credibilidad en medio de divisiones

Vías averiadas, colegios inundados, centros de salud que demandarán cuantiosos recursos.

La dimensión del desastre invernal que llevó a la declaratoria de emergencia económica pasará una costosa factura

Debido a que el precio de los importados no depende de la tasa de cambio actual, sino de la que había cuando fueron comprados, estos tardan más tiempo en sentir el abaratamiento del dólar, en especial en temas como fertilizantes, medicamentos, carros y electrodomésticos.

Cuando el dólar baja pero los precios no: esta es la razón por la que los productos importados siguen caros

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria

Inversión forzosa anunciada por Petro pondría en riesgo el flujo de créditos no priorizados, afirma presidente de Asobancaria

Ganado

Analdex se pronunció sobre suspender las exportaciones de carne bovina: “Sus efectos serían profundos para el comercio”

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía

MinMinas anunció tarifas diferenciales de energía y subsidios para las zonas afectadas por las inundaciones en Córdoba

Docentes de educación pública verán un incremento salarial tras el ajuste aprobado por el Gobierno y negociado con el magisterio.

Gobierno nacional señala la publicación del decreto que reforma y reconoce la mesada 14 a docentes pensionados

Billetes euros.

Precio del euro: la divisa cerró la semana con tendencia marcada al alza

Noticias Destacadas