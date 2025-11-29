Precio del dólar hoy, sábado 29 de noviembre en Bogotá; este es el valor de la divisa en las casas de cambio

El dólar es una de las principales divisas del mundo y su precio se ve influenciado por diversos factores internos y externos. El valor en las casas de cambio es fundamental para las personas que buscan adquirir la moneda y para los ciudadanos que visitarán algunos de los países donde se utiliza como método de pago.

Las casas de cambio establecen el precio de manera autonoma. | Foto: Colprensa

Hay que recordar que, por medio de las instituciones financieras, se anuncia el precio de la moneda al cierre de cada jornada; sin embargo, las casas de cambio definen su precio de manera autónoma, sin la intervención de ningún organismo oficial.

Por medio de un monitoreo realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 29 de noviembre se situó cerca de $ 3.680, mientras que el de venta rondó los $ 3.829.En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 28 de noviembre de 2025 $ 3.692 3.829 $3.773 jueves 27 de noviembre de 2025 3692.96 3829.07 3773.6 miércoles 26 de noviembre de 2025 3692.96 3829.07 3806.16 martes 25 de noviembre de 2025 3716.92 3849.23 3804.09 lunes 24 de noviembre de 2025 3729.23 3862.69 3808.77 domingo 23 de noviembre de 2025 3726.54 3865.38 3808.77

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,700 3,890 190 Amerikan Cash 3,700 3,830 100 Cambios AG 3,730 3,830 100 Cambios Kapital 3,720 3,820 100 Cambios Monkey 3,700 3,830 130 Cambios Vancouver 3,720 3,820 100 El Condor Cambios 3,680 3,830 150

Es importante que siempre considere que las casas de cambio tienen un mercado autónomo. Es decir, funcionan bajo la ley de oferta y demanda, por lo que pueden definir sus precios sin depender de ningún organismo oficial.

Los valores que ofrecen las principales casas de cambio del país se marcan por los precios de cambio de las marcas competidoras, también valores del mercado spot y también teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de los países.

Las personas pueden comparar el precio de cada entidad por medio de los portales web. | Foto: Getty Images

En todo caso, las personas deben acudir a establecimientos reconocidos por las entidades financieras del país y solicitar el acompañamiento de las autoridades si van a realizar la compra de montos elevados de dinero.

Predicciones del valor del dólar para las últimas semanas del año

Los expertos en la materia destacan que la moneda cerrará por debajo de los 4.000 pesos, mostrando estabilidad en su precio tras un periodo en el cual la divisa presentó cambios marcados por factores internos y externos del país.