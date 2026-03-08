Precio del dólar para este 8 de marzo: así se mueve el domingo

El dólar es una moneda importante para la economía mundial. Esto es importante hoy porque es la principal moneda de reserva y referencia en el comercio internacional. Afecta directamente la inflación local, el costo de las importaciones y otros aspectos como la deuda externa de los países.

En Colombia, esto es más importante porque su valor afecta los ingresos del país debido al petróleo, que es un producto de exportación clave, además de otros productos como flores y café que también se venden en el extranjero.

El dólar ha captado mucha atención por las variaciones que ha tenido en los últimos días. Esto dado que su precio ha fluctuado de manera volátil. Por eso, muchas personas han decidido comprar y vender dólares en casas de cambio para ganar dinero.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este domingo

Análisis del mercado cambiario para este domingo 8 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,655.42 y de venta de $3,765.00.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar la fluctuación de la moneda, tenga en cuenta estos precios en las principales ciudades del país.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,716 3,785 69 Cali 3,580 3,700 120 Cúcuta 3,700 3,755 55 Medellín 3,599 3,751 152 Pereira 3,700 3,800 100

De otro lado, si desea analizar los valores de la moneda respecto a su comportamiento en la última semana, tenga en cuenta los valores de esta tabla.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Domingo 8 de marzo de 2026 3655.42 3765 3795.55 Sábado 7 de marzo de 2026 3655.42 3765 3795.55 Viernes 6 de marzo de 2026 3659.17 3769.58 3767.94 Jueves 5 de marzo de 2026 3634.17 3746.67 3751.41 Miércoles 4 de marzo de 2026 3622.08 3729.38 3797.64 Martes 3 de marzo de 2026 3627.71 3735 3768.73 Lunes 2 de marzo de 2026 3601.3 3712.39 3766.3 Domingo 1 de marzo de 2026 3601.74 3715.87 3766.3

Finalmente, si lo que desea analizar es el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,720 3,820 100 Amerikan Cash 3,720 3,780 60 Cambios Kapital 3,730 3,760 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,720 3,765 45 EuroDolar 3,700 3,780 80 Latin Cambios 3,700 3,770 70

Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.