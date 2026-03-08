Divisas

Precio del dólar para este 8 de marzo: así se mueve el domingo

La moneda americana ha fluctuado de manera importante durante los últimos días.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 6:45 a. m.
Así se mueve la moneda en este mercado.
Así se mueve la moneda en este mercado. Foto: Adobe Stock

El dólar es una moneda importante para la economía mundial. Esto es importante hoy porque es la principal moneda de reserva y referencia en el comercio internacional. Afecta directamente la inflación local, el costo de las importaciones y otros aspectos como la deuda externa de los países.

En Colombia, esto es más importante porque su valor afecta los ingresos del país debido al petróleo, que es un producto de exportación clave, además de otros productos como flores y café que también se venden en el extranjero.

El dólar es clave para la economía.
El dólar es clave para la economía. Foto: getty images

El dólar ha captado mucha atención por las variaciones que ha tenido en los últimos días. Esto dado que su precio ha fluctuado de manera volátil. Por eso, muchas personas han decidido comprar y vender dólares en casas de cambio para ganar dinero.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este domingo

Análisis del mercado cambiario para este domingo 8 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,655.42 y de venta de $3,765.00.

Macroeconomía

MinHacienda reaccionó al resultado de la inflación, tras expectativa del mercado de una subida por alza del salario mínimo

Macroeconomía

Pasaje gratis de TransMilenio en marzo: Integración Social dice si habrá más cupos de los ya anunciados

Macroeconomía

Cuatro mujeres de temple, que llevan la batuta en gremios y empresas, opinan de la economía en medio de la incertidumbre

Dinero

El gas en Colombia: de historia de éxito a combustible cada vez más caro

Macroeconomía

El día cívico del 17 de abril moverá el calendario tributario en Colombia: lo que deben tener en cuenta empresas y contribuyentes

Macroeconomía

Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante febrero; así rinde el salario en el país

Macroeconomía

Inflación en febrero de 2026 fue de 5,29 %, se mantuvo estable

Macroeconomía

Dólar subió en Colombia este viernes: precio oficial del 6 de marzo

Macroeconomía

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 6 de marzo

Macroeconomía

Dólar abrió más caro este viernes 6 de marzo en Colombia: así se mueve

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

MinHacienda reaccionó al resultado de la inflación, tras expectativa del mercado de una subida por alza del salario mínimo

Si desea analizar la fluctuación de la moneda, tenga en cuenta estos precios en las principales ciudades del país.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7163,78569
Cali3,5803,700120
Cúcuta3,7003,75555
Medellín3,5993,751152
Pereira3,7003,800100
Personas juegan a la lotería todos los días, con la esperanza de ser uno de los ganadores. Usted también puede ser uno de ellos.
Este es el movimiento del dólar. Foto: Agencia:123rf

De otro lado, si desea analizar los valores de la moneda respecto a su comportamiento en la última semana, tenga en cuenta los valores de esta tabla.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Domingo 8 de marzo de 20263655.4237653795.55
Sábado 7 de marzo de 20263655.4237653795.55
Viernes 6 de marzo de 20263659.173769.583767.94
Jueves 5 de marzo de 20263634.173746.673751.41
Miércoles 4 de marzo de 20263622.083729.383797.64
Martes 3 de marzo de 20263627.7137353768.73
Lunes 2 de marzo de 20263601.33712.393766.3
Domingo 1 de marzo de 20263601.743715.873766.3

Finalmente, si lo que desea analizar es el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.

El gas en Colombia: de historia de éxito a combustible cada vez más caro
NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7203,820100
Amerikan Cash3,7203,78060
Cambios Kapital3,7303,76030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7203,76545
EuroDolar3,7003,78080
Latin Cambios3,7003,77070

Es importante que sepa que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen a través del mercado de oferta y demanda.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar ha fluctuado de manera volátil. Foto: El País

Evalúan aspectos como precios de otras casas de cambio, precios de la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la BVC.

Más de Macroeconomía

Ministro de Hacienda.

MinHacienda reaccionó al resultado de la inflación, tras expectativa del mercado de una subida por alza del salario mínimo

Paro de transportadores y camioneros en Estación molinos de transmilenio y Caravaca con 51 sur

Pasaje gratis de TransMilenio en marzo: Integración Social dice si habrá más cupos de los ya anunciados

María Claudia Lacouture, Nidia Hernández, Natalia Gutiérrez, María Consuelo Araujo

Cuatro mujeres de temple, que llevan la batuta en gremios y empresas, opinan de la economía en medio de la incertidumbre

La planta regasificadora de SPEC en el Caribe abastece a las térmicas y puede ofrecer excedentes al mercado.

El gas en Colombia: de historia de éxito a combustible cada vez más caro

Más de 800.000 profesionales deberán actualizar su número PTIN ante el IRS para continuar ofreciendo servicios de preparación de impuestos el próximo año.

El día cívico del 17 de abril moverá el calendario tributario en Colombia: lo que deben tener en cuenta empresas y contribuyentes

Pereira, Risaralda

Ciudades donde subió y bajó el costo de vida durante febrero; así rinde el salario en el país

Piedad Urdinola, directora del Dane

Inflación en febrero de 2026 fue de 5,29 %, se mantuvo estable

Carlos Betancourt, director de la Dian

Director de la Dian confirma hackeo de información en la entidad que tiene todos los datos personales de los contribuyentes

La red cobraba hasta 1.000 euros por el acceso a documentos falsos y cuotas mensuales de 250 euros a los migrantes.

Precio del euro: la divisa cierra la semana al alza en las casas de cambio

Noticias Destacadas