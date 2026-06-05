Precio del Euro hoy en Colombia: así se cotiza la moneda este 5 de junio

El euro es la segunda moneda más importante del mundo, dado que es la que respalda al mayor bloque comercial unificado en el mundo. Es la moneda oficial de 21 países de la Unión Europea, conocida como la eurozona, y sirve como divisa de reserva, medio de pago y valor de referencia fundamental para el comercio y las finanzas globales.

En Colombia, el euro representa una fuente vital de inversión extranjera, diversifica las reservas internacionales del Banco de la República y facilita las exportaciones e importaciones comerciales con la Unión Europea. Además, su alta cotización frente al peso colombiano impacta directamente las remesas familiares y los costos de viajar al exterior.

La divisa oficial de la eurozona registra variaciones en Colombia y sigue siendo una de las monedas más consultadas por viajeros, inversionistas y empresas. Foto: Getty Images

Esta es una de las monedas más estables del mundo, por lo que muchos la ven atractiva a la hora de invertir o ahorrar. Aquí le contamos cómo está fluctuando la moneda.

Precio del euro para hoy: así se cotiza en el Banco de la República y la Superfinanciera

Antes de evaluar los precios, es importante que sepa que, a diferencia del dólar, no existe una TRM oficial para el euro certificada diariamente por la Superintendencia Financiera. La TRM colombiana solo aplica para el dólar estadounidense (USD/COP).

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Por ello, el precio de referencia del euro se calcula dependiendo de los precios en varias entidades y de dónde usted lo adquiera. Los bancos definen su tasa de cambio de manera autónoma.

El precio del euro mostró movimientos frente a la jornada anterior. Conozca las cotizaciones de referencia y qué factores influyen en su valor. Foto: NurPhoto via Getty Images

En la cotización del euro en el Banco de la República, este se fija en un precio de $4.155 actualmente, lo que significa un aumento del 0,53 %, frente al precio registrado en la jornada anterior, que fue de $4.133.

Por su parte, en la cotización del euro en la Superintendencia Financiera, este se fija en un precio de $4.146 actualmente, lo que significa un aumento del 0,05 %, frente al precio registrado en la jornada anterior, que fue de $4.148.

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Es importante que sepa que si desea adquirir euros, puede hacerlo en distintas entidades bancarias y también en casas de cambio en todo el país, que manejan un precio autónomo y definido a través de la ley de oferta y demanda.