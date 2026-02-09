Economía

Precio del euro: la divisa empieza la semana con cotización al alza en la tarde del lunes 9 de febrero

Miles de personas realizan operaciones comerciales con la moneda.

9 de febrero de 2026, 3:25 p. m.
Movimientos del euro
El euro es la moneda oficial en 19 de los 27 países miembros de la Unión Europea, lo que representa una porción significativa de la economía mundial.

Las variaciones en el valor del euro pueden reflejar el estado económico y las políticas monetarias de esta región clave, convirtiéndolo en un indicador importante para inversores y ahorradores.

Debido a su estabilidad en el ámbito global y su comportamiento frente a otras monedas, muchas personas optan por adquirir euros y ahorrar en esta divisa, ya sea para proteger su dinero de la volatilidad o de posibles crisis económicas en sus países.

Cotización del euro en casas de cambio

Este lunes 9 de febrero de 2026, el euro en Colombia se cotiza en $4.363. En las casas de cambio, su precio de compra es de $4.360 y el de venta de $4.400.

Es importante tener en cuenta que los valores del euro pueden variar según la casa de cambio. Por ello, se recomienda verificar con el establecimiento de preferencia para conocer el precio más reciente.

Antes de invertir en euros, resulta fundamental analizar los movimientos recientes de la moneda, ya que esto permitirá a los interesados determinar si es un buen momento para realizar una compra significativa.

Ventajas de ahorrar en euros

  • Estabilidad relativa: aunque la zona euro ha enfrentado retos, el euro sigue siendo una de las principales monedas de reserva mundial. Su estabilidad relativa frente a otras monedas lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan ahorrar a largo plazo.
  • Diversificación de cartera: ahorrar en euros permite diversificar los activos fuera de la moneda local, lo que agrega una capa extra de protección contra las fluctuaciones económicas y del tipo de cambio en el país de origen.
  • Acceso a mercados europeos: tener ahorros en euros puede facilitar el acceso a oportunidades de inversión y mercados financieros en la eurozona, lo que permite aprovechar el crecimiento económico de Europa y ampliar la diversificación de su portafolio de inversiones.
  • Facilidad para transacciones internacionales: el euro es una moneda ampliamente aceptada en transacciones internacionales. Ahorrar en euros puede evitar los costos y complicaciones de conversión al hacer negocios o viajar a países que usan esta moneda como oficial.

