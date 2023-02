Precios de la gasolina dependerán de si baja la inflación, según experto

El Gobierno nacional aumentó en $250 el valor del galón de gasolina corriente en todo el país y mantiene estables los precios del diésel.

De esta manera, en ciudades como Bogotá el precio del combustible quedó en 10.773 pesos, mientras que en Medellín terminó en 10.772 pesos. Por el contrario, en Pasto el galón quedó en $8.916 y en la ciudad de Cúcuta en $8.825.

Pero, ¿cuánto subirá la gasolina? Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional, explicó a SEMANA que no se sabe a ciencia cierta cuánto va a subir el precio de los combustibles en Colombia, puesto que “eso lo están definiendo los ministerios de Minas y de Hacienda, quienes están mirando los aumentos”.

Según el experto no hay una meta clara, entonces los precios de la gasolina dependen de si baja la inflación, lo que podría incidir en la subida de precios.

Pero, según Ávila, ahora no es claro, puesto que no está bajando la inflación, y enfatizó en que “el Gobierno lo está revisando a la par de que baje la inflación” y no se sabe a ciencia cierta cuándo va a subir.

El Gobierno nacional aumentó en $250 el valor del galón de gasolina corriente en todo el país. - Foto: Ministerio de Minas

De otro lado, los precios del diésel se mantienen estables en las 13 ciudades principales del país.

La inflación

Precisamente, según un informe de Scotiabank Colpatria, dio a conocer que lo que se observa es que para febrero seguramente el costo de vida de las personas, especialmente en grandes ciudades que dependen del abastecimiento de productos como alimentos en ciudades intermedias se verá afectado y la inflación no se reduzca tal como se tenía proyectado.

Es que, de acuerdo con el informe, el inicio del año llegó con cosas positivas, pero también con retos importantes, como el efecto de un invierno duradero y fuerte a lo largo de los últimos meses, lo que ha disminuido considerablemente la capacidad de transporte de mercancías y de alimentos alrededor de todo el país propiciando que los canales de distribución y de comercio se vean afectados.

El inicio del año llegó con cosas positivas, pero también con retos importantes, como el efecto de un invierno duradero y fuerte a lo largo de los últimos meses, lo que ha disminuido considerablemente la capacidad de transporte de mercancías y de alimento. - Foto: Getty Images/Image Source

Adicionalmente, dado que ese canal de comercio se está viendo perjudicado, la desaceleración que viene desde el último trimestre del año pasado se puede acentuar. Por ello se debe vigilar cuánto duran y cómo se solucionan los problemas, para captar las señales de qué tanto puede verse afectada la actividad económica en Colombia.

Agregaron que, precisamente, uno de los datos más importantes y del cual se debe estar atento a mediados de febrero es el que entregará el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) sobre cómo cerró el crecimiento de la economía el año pasado.

Precisamente, el sábado 4 de febrero el Dane entregará la información sobre la inflación de enero de 2023, momento en el que se sabrá si por fin esta variable tocó su pico, situación que se está esperando desde hace varios meses. Sin embargo, el invierno posiblemente afecte la actividad económica, haciendo que los precios de productos, como los principales alimentos, no se normalicen como se estaba esperando.

Para febrero seguramente el costo de vida de las personas, especialmente en grandes ciudades que dependen del abastecimiento de productos como alimentos en ciudades intermedias se verá afectado y la inflación no se reduzca tal como se tenía proyectado. - Foto: Getty Images

Adicionalmente, se podrá observar qué tan rápida será la desaceleración de la inflación (que se observa lenta), y también se conocerá si este fenómeno continuará por encima del 13 %, esperando que en el margen se tenga un poco menos de aumento de precios. Eso será muy importante en febrero porque va a determinar si los mercados internacionales y nacionales van a anticipar que el Banco de la República siga subiendo su tasa de interés de referencia o si, por el contrario, toma una pausa en sus próximas reuniones.

Finalmente, como se recordará, el Ministerio de Hacienda frente a la necesidad de realizar este aumento explicó que “el incremento del precio de la gasolina corriente pretende disminuir el impacto fiscal del FEPC sobre el Gobierno nacional por la dinámica de los precios internacionales de los refinados, que han aumentado debido a factores internacionales como el precio del petróleo y el nivel de riesgo global que afectó la tasa de cambio en el país”.