Presidente De La Espriella anuncia medidas para acelerar reclamaciones de pólizas de los afectados del terremoto: “Pago inmediato”

El Gobierno Nacional anunció medidas para avanzar en la atención de la emergencia y en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas, con énfasis en la coordinación con el sector asegurador para agilizar el trámite de reclamaciones y desembolsos de pólizas.

Abelardo De La Espriella explicó “decisión trascendental de Estado” tras terremoto del 10 de agosto

A través de una publicación en la red social X, Abelardo De La Espriella señaló que se adelantan acciones para atender a los afectados.

Presidente Abelardo de la Espriella se reunió con el sector asegurador, principalmente con representantes de Fasecolda, con el objetivo de coordinar la reconstrucción de Colombia después del terremoto del 10 de agosto 19 agosto 2026 Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“No nos quedamos en discursos; ante la emergencia seguimos actuando con medidas de fondo. Articulamos con las compañías aseguradoras el pago inmediato de pólizas, con un plazo de hasta dos años para radicar sus reclamos. Priorizando a los sectores más vulnerables y VIS”, indicó.

El dirigente agregó que se articuló con las compañías aseguradoras “el pago inmediato de pólizas, con un plazo de hasta dos años para radicar sus reclamos”, con prioridad para “los sectores más vulnerables y VIS”.

También informó que fue formalizada la emergencia económica con el objetivo de generar herramientas fiscales para responder a la situación.

“Vigilaré personalmente que cada recurso sea administrado con total transparencia y pulcritud”, afirmó.

Durante una reunión con representantes del sector asegurador, el Gobierno nacional explicó que la reconstrucción demandará la participación de diferentes sectores. Según las primeras estimaciones presentadas en el encuentro, el proceso tendría un costo cercano a los 30 billones de pesos.

“Una reconstrucción de esa dimensión, de esa magnitud, de esa envergadura, requiere de la unión decidida de todos los sectores y de la buena voluntad, de la buena fe de todos los involucrados”, señaló el mandatario.

En la reunión, se destacó el papel de las aseguradoras debido a las pólizas que protegen viviendas, empresas y actividades productivas.

“Millones de colombianos confiaron en el sistema de seguros para proteger su patrimonio, sus viviendas, sus empresas y sus actividades productivas, el trabajo de toda una vida”, señaló De La Espriella.

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El Gobierno pidió una respuesta oportuna frente a las reclamaciones de los ciudadanos afectados y reconoció los retos operativos que implica el proceso.

No nos quedamos en discursos, ante la emergencia seguimos actuamos con medidas de fondo.



Articulamos con las compañías aseguradoras el pago inmediato de pólizas, con un plazo de hasta dos años para radicar sus reclamos. priorizando a los sectores más vulnerables y VIS.… pic.twitter.com/hhOpaZySr1 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 20, 2026

“Soy consciente de los grandísimos desafíos operativos, pero esta catástrofe no da espera”, expresó.

Dentro del esquema planteado para la reconstrucción se incluyeron aportes de cajas de compensación, organismos multilaterales, entidades financieras, el sector constructor, productores rurales y proveedores de materiales.

El Ejecutivo insistió en que la recuperación dependerá de la capacidad de coordinación entre las instituciones.

“La velocidad de la reconstrucción dependerá fundamentalmente de nuestra capacidad de articular todo esto juntos”, afirmó.