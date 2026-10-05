Economía

Precio del dólar en casas de cambio este lunes 5 de octubre de 2026

Así le venden y le compran la divisa.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

5 de octubre de 2026 a las 3:05 p. m.
Dólar en casas de cambio.
Dólar en casas de cambio. Foto: Colprensa

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Estas serían las condiciones que Colombia podría negociar con el FMI para acceder a nuevos recursos

Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

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El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar en casas de cambio este lunes, 5 de octubre

De acuerdo con la actualización más reciente disponible de WilkinsonPC, las cotizaciones promedio del mercado de efectivo en las principales ciudades para este lunes, 5 de octubre de 2026, son las siguientes:

CiudadLe compranLe vendenSpread
Bogotá$ 3.250$ 3.33585
Cali$ 3.165$ 3.325160
Cartagena$ 3.150$ 3.380230
Cúcuta$ 3.270$ 3.320 50
Medellín$ 3.183$ 3.308 125
Pereira$ 3.200$ 3.300 100

El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.

Con estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.270 por dólar, mientras que Pereira presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.300 por dólar.

Es importante tener presente que estas cotizaciones corresponden a promedios del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada.

Precio del dólar por casa de cambio

Para este lunes, 5 de octubre de 2026, la TRM vigente en Colombia es de $3.273,49 por dólar, de acuerdo con el Banco de la República.

Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, también es posible comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos. De acuerdo con la actualización disponible de WilkinsonPC del 5 de octubre de 2026, estos son los valores registrados:

Casa de cambioLe venden Le compranSpread
Amerikan Cash$ 3.270$ 3.34070
Cambios Kapital$ 3.230$ 3.320 90
Latin Cambios$ 3.270$ 3.350 80
Miss Money Cambios$ 3.280$ 3.330 50
Punto Dollar$ 3.200$ 3.350 150
Smart Exchange$ 3.250$ 3.320 70