Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.
Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.
En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.
Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas.
Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.
Precio del dólar en casas de cambio este lunes, 5 de octubre
De acuerdo con la actualización más reciente disponible de WilkinsonPC, las cotizaciones promedio del mercado de efectivo en las principales ciudades para este lunes, 5 de octubre de 2026, son las siguientes:
|Ciudad
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Bogotá
|$ 3.250
|$ 3.335
|85
|Cali
|$ 3.165
|$ 3.325
|160
|Cartagena
|$ 3.150
|$ 3.380
|230
|Cúcuta
|$ 3.270
|$ 3.320
|50
|Medellín
|$ 3.183
|$ 3.308
|125
|Pereira
|$ 3.200
|$ 3.300
|100
El spread corresponde a la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra.
Con estos datos, Cúcuta registra el precio promedio de compra más alto, con $3.270 por dólar, mientras que Pereira presenta el precio promedio de venta más bajo, con $3.300 por dólar.
Es importante tener presente que estas cotizaciones corresponden a promedios del mercado de efectivo y pueden cambiar durante la jornada.
Precio del dólar por casa de cambio
Para este lunes, 5 de octubre de 2026, la TRM vigente en Colombia es de $3.273,49 por dólar, de acuerdo con el Banco de la República.
Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, también es posible comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos. De acuerdo con la actualización disponible de WilkinsonPC del 5 de octubre de 2026, estos son los valores registrados:
|Casa de cambio
|Le venden
|Le compran
|Spread
|Amerikan Cash
|$ 3.270
|$ 3.340
|70
|Cambios Kapital
|$ 3.230
|$ 3.320
|90
|Latin Cambios
|$ 3.270
|$ 3.350
|80
|Miss Money Cambios
|$ 3.280
|$ 3.330
|50
|Punto Dollar
|$ 3.200
|$ 3.350
|150
|Smart Exchange
|$ 3.250
|$ 3.320
|70