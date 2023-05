Propuesta de tarifa diferencial para el precio de la gasolina irá al Consejo de Ministros del presidente Petro

Una gran controversia se generó en el país por las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quien propuso que en Colombia se estudie la posibilidad de implementar tarifas diferenciales en los precios de la gasolina, con el fin de dar un alivio a ciertos sectores productivos y a las familias de estratos más bajos, en medio de la escalada de precios con la que el Gobierno Nacional busca subsanar el déficit multimillonario que hay en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Desde Portugal, Vélez sostuvo que se viene adelantando un estudio en Colombia para modificar la metodología con la que se calcula el precio del galón de gasolina. Explicó que como el precio del combustible en Colombia en relación con el internacional es bajo por cuenta del fondo de estabilización de precios de la gasolina, se hace una revisión para determinar que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesiten.

La ministra de Minas, Irene Vélez, en Lisboa (Portugal). - Foto: SEMANA

“El fondo de estabilización de precios de la gasolina ha tenido un proceso durante años, el cual se ha desfinanciado. Ese fondo se pensó como mecanismo cuando el país tenía suficientes recursos a través del cobro de un mismo precio controlado de la gasolina para que cuando subiera a nivel internacional se financiara para controlarlo”, dijo la ministra.

Uno de los puntos que más llama la atención es aquel en el que sugiere que se manejen diferentes precios y, por ejemplo, las motos en Colombia paguen una tarifa menos aunque ese será un asunto que se dará a conocer más adelante. Este, según Irene Vélez, se crearía como existe en otros países, donde se paga según el octanaje del combustible.

MinHacienda no está muy convencido

Una de las reacciones más recientes a la propuesta hecha por la jefe de la cartera de Minas fue la de su homólogo de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien no se mostró muy convencido y aseguró que el país tiene prioridades como proteger Ecopetrol. Por esta razón, manifestó que es necesario revisar esta idea en diversas mesas técnicas, donde estén incluso las cabezas de la petrolera estatal, para tener sus impresiones.

Una de las reacciones más recientes a la propuesta hecha por la jefe de la cartera de Minas, fue la de su homólogo de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien no se mostró muy convencido. - Foto: Alejandro Acosta

“Hay necesidad de que evaluemos en una mesa técnica en donde esté el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda, Ecopetrol, aquí Ecopetrol es un actor clave, y la Comisión de la Regla Fiscal para que evaluemos tanto la composición de los precios como la caracterización del subsidio y de ahí salgan varias propuestas distintas a ver qué se puede implementar. Lo cierto es que en esto hay que tener presente que necesitamos mantener la sostenibilidad fiscal y los ingresos que el gobierno recibe de Ecopetrol siguen siendo muy importantes”, explicó Bonilla.

Así mismo, este funcionario destacó que “necesitamos mantener la sostenibilidad fiscal y los ingresos que el gobierno recibe de Ecopetrol siguen siendo muy importantes. Y también hay que mantener vigente la estabilidad financiera de Ecopetrol y en buena parte esta tarifa depende de esa estabilidad financiera. Por lo tanto, debemos mantener la estabilidad financiera de Ecopetrol, la estabilidad fiscal del país y saber hasta dónde podemos o no afectar o generar un subsidio dirigido a algún tipo de población en Colombia”.

Si bien no descartó la idea de tajo, el ministro Ricardo Bonilla fue claro en advertir que se debe analizar a conciencia, al tiempo que recordó que el país ya maneja un esquema de tarifas diferenciales que podría servir de base para ejecutar una mejor propuesta de cara al futuro, teniendo en cuenta que también se mantiene una lucha contra la inflación.

“Tenemos tres tarifas en Colombia. La tarifa premium, esa ya está en 20 mil pesos, no tiene subsidio. La tarifa de gasolina corriente, que es la que se está ajustando y que en principio se ajuste, debería llegar más o menos a 16 mil pesos. Y la tercera es la gasolina ACPM, que es la esencial en carga y transporte público, esa no se ha tocado. Esa está por definir. Entonces, estos son los tipos de situaciones que debemos estar analizando y que espero que podamos desarrollar estas mesas. Si aquí había unas reuniones, las reuniones no habían dado todavía ningún resultado y yo acabo de llegar al Ministerio”, agregó Bonilla.

El precio de la gasolina en Estados Unidos está alcanzando los cinco dólares por galón - Foto: Getty Images / PhotoAlto/Sandro Di Carlo Darsa

Por ahora, se espera que la idea de la ministra de Minas y Energía sea discutida en el próximo Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro, para después definir cómo se realizarán las mesas técnicas en las que se discutirá esta alternativa que busca dar un alivio al bolsillo de los colombianos de bajos ingresos.