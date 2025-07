¿Pueden bloquearle su cuenta por no pasarse al sistema Bre-B?

Bre-B: ¿qué pasa si no se registra en el sistema antes del 22 de septiembre?

Contexto: Bre-B: ¿qué pasa si no se registra en el sistema antes del 22 de septiembre?

Sin embargo, las personas que no registren las llaves podrían enfrentar diversas problemáticas en relación con los usuarios que llevaron a cabo el respectivo trámite.

En primer caso, los usuarios que no registren sus llaves verían que los tiempos de las transferencias no serían tan rápidos como los realizados por el sistema Bre-B, por otra parte, no contarán con las medidas de seguridad adicionales.