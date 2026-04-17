Entre ganancias y advertencias: así empezó 2026 para la economía colombiana

El presente año empezó de forma positiva para el sistema financiero con crecimiento en sus utilidades y en la cartera de crédito. El más reciente reporte de la superintendencia del ramo, liderada por César Ferrari, indica que al cierre de febrero los establecimientos de crédito reportaron ganancias de 2,1 billones de pesos, seguidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con 246.500 millones; las instituciones oficiales especiales (tipo Bancóldex o Finagro), con 180.900 millones; las aseguradoras, con 176.200 millones, y las fiduciarias, con 152.700 millones.

Entre los establecimientos de crédito, los bancos lideran el aporte en utilidades, con 1,7 billones de pesos, con crecimiento anual de 16 por ciento. En este grupo, las mayores ganancias las concentran, en su orden, Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, GNB Sudameris y Citibank. De los 30 bancos que operan en el país, únicamente cuatro registraron pérdidas.

También es notorio el desempeño de varios bancos que tuvieron importantes variaciones en sus resultados entre febrero de 2025 y el mismo mes de 2026. Es el caso de Bancien, que en ese lapso de tiempo pasó de ganar 140 millones de pesos a 3.799 millones. Lo mismo ocurrió con el Banco Serfinanza, que saltó de 63 millones a 1.223 millones de pesos.

Edición limitada

Yeison Jiménez, fallecido cantante de música popular. Foto: GETTY IMAGES

La Industria Licorera de Caldas (ILC) lanzó una edición limitada del Aguardiente Amarillo de Manzanares en homenaje al fallecido cantante Yeison Jiménez. Es un producto dirigido a coleccionistas y a seguidores del artista y forma parte del compromiso de la ILC con la promoción de la cultura. Esta licorera es la segunda de mayores ventas del país, según el ranking de las 5.000 empresas de Dinero. Hasta 2024, facturaba más de 400.000 millones de pesos y ha sido una de las beneficiadas con la eliminación parcial del monopolio rentístico de los licores que tienen los departamentos: su aguardiente, que antes estaba restringido en mercados grandes como Cundinamarca y Antioquia, ahora se vende en todo el país.

15 años de lealtad

Ralph Piket, chief loyalty officer del Grupo Abra. Foto: AVIANCA

En 2011 nació Lifemiles, el programa de lealtad y fidelización de clientes de Avianca y hoy uno de los más grandes de Latinoamérica. Actualmente cuenta con 16 millones de socios, que le apuestan a la acumulación y redención de millas para obtener beneficios y experiencias. Ralph Piket, chief loyalty officer del Grupo Abra, al cual pertenece Avianca, comenta que en 2025 unos 2,8 millones de pasajeros viajaron gracias a la redención de sus millas. Esto se tradujo en alrededor de 8.000 viajeros diarios de los distintos estatus del programa, una cifra equivalente a 44 aviones Airbus A320 llenos de socios cada día. Lifemiles cuenta además con 12 salas VIP en diferentes aeropuertos.

Advertencia energética

Hay temor por el impacto del fenómeno de El Niño en el suministro energético. Foto: Getty Images/iStockphoto

Para enfrentar el déficit de gas natural, que ya ronda el 20 por ciento, el país ha identificado varios proyectos de plantas de regasificación. Sin embargo, un estudio de Corficolombiana advierte que, ante la inminencia de un fenómeno de El Niño “fuerte”, previsto para el segundo semestre del año, el consumo de las plantas térmicas aumentaría de forma significativa. En ese escenario, incluso si se concretan todos los proyectos, El Niño podría absorber buena parte —o incluso toda— de la nueva oferta, lo que elevaría el riesgo de desabastecimiento justo en el momento de más demanda.

Crece el uso en los comercios

Crecen las transacciones a través de Bre-B. Foto: GETTY IMAGES

Bre-B, el sistema de pagos instantáneos del Banco de la República, completó seis meses de operaciones y 34 millones de usuarios registrados. Además de las personas naturales, los comercios cada vez lo utilizan más. Se identificó que el valor promedio de transacción es de 156.711 pesos. Datos de Bold, productora de datáfonos, indican que los comercios que adoptan Bre-B han aumentado sus ingresos al ampliar las formas de pago que reciben. Así mismo, en marzo de 2026, las ventas de los comercios a través de Bre-B llegaron a 457 billones de pesos, 34 por ciento más que en febrero.

Industria y comercio al alza

La venta de vehículos está impulsando el comercio minorista en 2026. Foto: Getty Images/Westend61

El comercio minorista, que mide mensualmente el Dane, creció 10,9 por ciento anual en febrero, acelerándose frente al 7,9 por ciento de enero. El impulso provino, principalmente, de las ventas de vehículos y equipos informáticos, con alzas de 26,6 por ciento y 39,2 por ciento. A su vez, la producción manufacturera pasó de una caída de 0,3 por ciento en enero a un aumento de 1,4 por ciento en febrero. El avance de la industria se evidencia en que 20 de 39 sectores tuvieron un comportamiento positivo, destacándose bebidas y refinación de petróleo, con incrementos de 7,7 y 11,9 por ciento.

Cifra: 16,7 por ciento

Creció la venta de tiquetes hacia Colombia en el primer trimestre, informó Anato. Los viajeros vienen principalmente de Estados Unidos, Brasil y México.