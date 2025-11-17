Suscribirse

Qué trabajadores no reciben la prima en diciembre: esta es la razón que muchos desconocen

Es importante que siempre revise su tipo de contrato y a lo que tiene derecho.

Redacción Semana
17 de noviembre de 2025, 7:15 p. m.
Estos son los trabajadores que no tienen derecho a ello.

Falta poco para que llegue el último mes del año, que es esperado por muchos trabajadores dada la llegada de una prestación social a la que tienen derecho millones. Se trata de la prima de servicios, que es un dinero adicional que reciben en sus cuentas y que no constituye el salario o algún tipo de comisión.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la prima de servicios es la retribución que hace el empleador por los beneficios económicos y sociales que obtiene del trabajador.

Esto es lo que dicta la ley.

Dicha prestación social básicamente consiste en un mes de salario por cada año de trabajo o proporcional si ha trabajado menos, la cual se paga en dos cuotas durante el año. La primera parte se paga en el mes de junio y la segunda debe ser pagada durante los primeros veinte (20) días del mes de diciembre.

Aunque la prestación debería ser recibida por todos los trabajadores, lo cierto es que existe una excepción y hay varios a los que no les aplica esta suma de dinero, por lo que no la recibirán.

¿Cómo heredar una pensión en Colombia? Esto dice la ley

Los primeros que no la recibirán son los trabajadores con contrato por prestación de servicios. Estos no tienen derecho a la prima dado que no existe una relación laboral entre las partes, sino una relación de tipo civil o comercial.

Son miles los trabajadores beneficiados.

Lo que significa esto es que no hay ninguna subordinación ni garantías laborales que cubren a un empleado con un contrato laboral.

De otro lado, tampoco la reciben los trabajadores independientes sin vínculo laboral. Es decir, quienes trabajan por cuenta propia o que son independientes, tampoco reciben prima dado que no tiene un empleador que asuma esta obligación.

Ley ordena indemnización a trabajadores que despidieron sin cumplir esta norma: ojo con la ley

Hay algunos contratos especiales del sector público que expresamente excluyen la prima o alguna prestación social, por lo que si usted tiene dicho contrato, tampoco tiene derecho a recibir el dinero.

Estos son los trabajadores que no tienen derecho a dicho pago.

Tampoco lo reciben los practicantes con convenio de voluntariado o también los que tienen contratos especiales. Dependiendo de la modalidad, algunos estudiantes en práctica no reciben esta asignación, sino que reciben auxilios educativos y otras ayudas.

