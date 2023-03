Reforma pensional: el 62 % de los colombianos quiere cambios en pensiones, según encuesta de la Andi y el CNC

El sistema pensional en Colombia está atrasado, es inequitativo, gasta mucha plata y no logra cobertura. En eso no hay ninguna discusión, pero el país está ante una reforma pensional que hará fuertes modificaciones al sistema. Por eso, la Andi -gremio de empresarios- al igual que lo hizo con la reforma a la salud, contrató una encuesta para conocer lo que quieren los colombianos en pensiones y la forma en la que perciben lo que tienen ahora.

¿Qué piensan de las ideas que están en la reforma, según lo que se ha conocido hasta ahora?; ¿cómo le va con su aseguramiento?; en qué régimen quisiera estar?. Esas son algunas de las preguntas que hicieron en la investigación que debería ser insumo para las discusiones que se avecinan una vez el gobierno destape oficialmente el proyecto legislativo y lo lleve ante el Congreso de la República.

La investigación fue realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y estos son los resultados:

Pablo Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría (CNC) - Foto: Semana

¿Qué quieren los colombianos?

El primer dato indica que el 62 % de los colombianos quiere algún cambio, ya sea parcial o total, lo que lleva a confirmar que las personas, aun si tienen un aseguramiento, quieren una reforma pensional.

En Colombia, el 36 % de personas dicen estar afiliadas a algún régimen; un 6 % señaló estar pensionado y 4 % no responde. De acuerdo con la investigación, el 90 % de colombianos considera que es una inversión estar asegurado para la vejez.

El 27 % de colombianos se va por los cambios totales en el sistema pensional, según la encuesta.

En el caso de que no existan beneficiarios directos para recibir esos aportes, (en el caso de Colpensiones) el dinero pasa al Fondo Común de Naturaleza Pública). - Foto: Getty Images

Subsidios

Es un consenso en Colombia que hay que apoyar a los adultos mayores que no tienen ninguna posibilidad de tener una pensión. Un 87 % dice que si, que está de acuerdo con que sean irrigados recursos para darles un aporte económico a los viejitos.

Pero como los subsidios no son solo para el que no los tiene, sino que hay una gran parte de los dineros públicos destinado a subsidiar a las altas pensiones. En ese sentido, los colombianos que respondieron la encuesta dijeron, en un 46 %, estar de acuerdo en no subsidiar al que tiene.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi - Foto: Semana

Derecho a elegir

Un tema clave que se ha debatido fuertemente en el país es el del derecho a elegir, teniendo en cuenta que, según la reforma, la gente que aporta sobre 3 salarios mínimos pasaría de los fondos privados a Colpensiones.

En la investigación de la Andi-CNC, el 78 % establece que quiere tener la libertad de elegir. De ese porcentaje, el 81 % de los colombianos señala que le gustaría tener una individual para su ahorro pensional. Adicionalmente, el 69 % señala que preferiría que sus recursos para este tema sea administrado por expertos.

Uno de los comentarios del presidente de la Andi, Bruce Mac Master, apunta a señalar que los colombianos pueden tener la percepción de que su plata en Colpensiones está en una cuenta de ahorro individual, lo que, a todas luces, no es así.

Hay que recordar que, hasta el momento, varios expertos han señalado que el punto medio para la propuesta en la reforma pensional, con el traslado de personas a Colpensiones, es de hasta 1,5 salarios mínimos.

El principal temor

Que le cambien los requisitos para pensionarse, como la edad; que el gobierno no cumpla con otorgarles una pensión si la mayor parte de los afiliados pasan a Colpensiones.

Ojo con el trancón en el Congreso

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, enfatizó en la cantidad de proyectos de ley que están en curso en el Congreso de la República, mientras que cada uno de ellos tiene tanta trascendencia para los colombianos, que tendrían que ser analizados con lupa.