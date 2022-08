Reforma tributaria 2022: el cara a cara que hizo la Dian entre lo que hay y lo que viene

Por estos días, los contadores colombianos, con lápiz en mano, hacen cuentas para establecer quién quedó tocado con la propuesta de reforma tributaria que radicó en el Congreso de la República el gobierno de Gustavo Petro.

Pues bien, la propia Dian, liderada ahora por Luis Carlos Reyes, quien fuera director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y que en sus viejos tiempos hacía ejercicios comparativos, realizó el de la propuesta tributaria 2022. He aquí los resultados del cara a cara.

El impuesto de renta es uno de los que más le aporta al recaudo tributario nacional, según los informes periódicos que presenta la Dian. Pero, principalmente, debe promover la progresividad. Con esa premisa se introdujo una modificación a la norma actual, que tiene que ver con las pensiones de jubilación, invalidez y muerte del titular.

Impuesto a pensión de invalidez

De esa manera, si lo que rige actualmente es lo que estableció, que cuando el pago mensual de esos beneficios exceda 1.000 UVT (a hoy serían unos 38 millones de pesos) quedarían gravados en esa parte, ahora el cambio no es menor.

En la reforma tributaria se establece que “las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos profesionales estarán gravadas solo en la parte del pago anual que exceda de mil setecientos noventa (1.790) UVT”.

La modificación, leída con rapidez, suena inocua, pero no hay tal: 1.790 UVT al año son 68 millones de pesos, lo que daría una cifra mensual de aproximadamente 5,6 millones o menos. No obstante, el tema no puede ser abordado de manera tan literal, pues, como se sabe, en el país el esquema tributario tiene otras arandelas, como las famosas tablas con las que se intenta generar progresividd. En consecuencia, SEMANA confirmó con autoridades del gobierno y estableció que ninguna pensión inferior a 10 millones de pesos pagaría impuesto.

¿Qué cambia con la renta a las empresas?

Es bien sabido que a partir del año gravable 2022, es decir, lo que las empresas van a pagar por impuesto de renta en 2022, este tributo tienen una tarifa del 35 %, debido a una modificación que se introdujo en la reforma tributaria 2021, cuando se presentó el estallido social y los empresarios alzaron la mano para asumir una mayor carga tributaria. Ahora, con la reforma nueva, aunque la expectativa era que le bajaran la tarifa de nuevo, con la condición de que generan empleo, les mantienen la misma cifra, sin establecer con claridad si será permanente o no. Sin embargo, hay una propuesta de modificación en un parágrafo.