Renta ciudadana y Devolución del IVA en diciembre: DPS anuncia nuevo giro

Conozca aquí las fechas en las que se realizará el giro.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 6:45 p. m.
El pago se hará después de las elecciones locales de octubre, y serán 500.000 pesos para todas las familias.
Esto es lo que indicó el DPS. | Foto: DPS

Los subsidios son programas sociales que generalmente son diseñados por el Gobierno Nacional, con el fin de generar distintas ayudas a poblaciones históricamente marginadas o a grupos que se encuentran debajo de la línea de pobreza o pobreza extrema.

El Departamento de Prosperidad Social es el encargado de diseñar estos programas, además de focalizar a las poblaciones y entregar los recursos a quienes más lo necesitan. Entre los programas que tiene la entidad está Colombia Mayor, Renta ciudadana y Devolución del IVA.

Los analistas reconocen que la estrategia de manejo de deuda ha funcionado contablemente, pero no resuelve los problemas fundamentales, como un gasto muy superior a los ingresos.
Conozca las fechas en las que harán el giro de los programas. | Foto: ADOBE STOCK

Recientemente, el director de la entidad, Mauricio Rodríguez, se refirió a estos dos últimos programas, asegurando que próximamente se entregarán los recursos de los mismos.

Desde el próximo 4 de diciembre iniciará el sexto y último ciclo del año de entrega de transferencias monetarias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Desde la fecha mencionada, recibirán el dinero los beneficiarios bancarizados.

Contexto: ¿⁠Cómo reclamar el subsidio de transporte escolar en Bogotá? Consulte los requisitos

Por otro lado, para quienes reciben el incentivo por giro, la jornada irá del 10 al 21 de diciembre. Para el sexto ciclo la entidad invierte 314.979 millones de pesos; beneficia a 773.800 hogares, de los que hacen parte 825.700 niños y niñas menores de 6 años.

Dinero / Billetes Colombia
Hay subsidios que el Gobierno da en dinero, mientras que otros son aportes de suministros de alimentos, educación, etc. | Foto: Getty Images

Es importante que tenga en cuenta que el DPS verificará el cumplimiento de corresponsabilidades para entregar los recursos, por lo que este mes el giro es condicionado. Deberá cumplir con la vacunación y afiliación a EPS, además de la matrícula escolar.

Contexto: Adultos mayores recibirán suma de dinero en diciembre: nueva transferencia de subsidio

“Los hogares recibirán los recursos del ciclo 6 en los primeros días de diciembre, adelantando una entrega que históricamente se ha realizado a finales de mes o incluso en enero del año siguiente. Con esto, Prosperidad Social cumple a los participantes de ambos programas y mejora la oportunidad en las entregas”, indicó el DPS.

Los dos programas son diseñados por el DPS. | Foto: Guillermo Torres

Tenga en cuenta que el Banco Agrario de Colombia entregará los recursos a través de cuentas bancarias y giros, según las condiciones de cada hogar.

