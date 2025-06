“Retención en la fuente aumentada es aplicar la filosofía de Simón el bobito: abre un hueco para tapar otro”, Juan Camilo Restrepo

El gobierno destapó el Marco Fiscal de Mediano Plazo en el que presentó cuentas que, para muchos expertos, no resultan respaldadas en fuentes creíbles de financiación, como es el caso de una reforma tributaria por un monto exorbitante: 19 billones de pesos, que no tendría asidero, pues el Congreso de la República no parece dispuesto a aprobar nuevos impuestos para los colombianos. Menos aún, de cara a unas elecciones en la primera mitad del próximo año, no solo de aspirantes a curules en el Legislativo, sino de presidente del país.