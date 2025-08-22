Industria extractiva
Sector de petróleo y gas registra caídas en varios frentes, pero los taladros siguen perforando pozos. Esto está sucediendo
Campetrol reporta la actividad de talados en julio de 2025 y las cifras son incrementales.
Aunque la mayoría de las cifras relacionadas con la extracción de petróleo y gas han estado en declive, la de la actividad de los taladros va en aumento, lo que significa que se está perforando el subsuelo para tratar de encontrar los combustibles.
Campetrol, Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía, destapó el informe de taladros de julio, en el que informa lo siguiente: se reportaron 112 equipos activos, lo que implica un incremento del 6,7 % frente al mismo mes de 2024 y del 1,8 % respecto a junio del mismo año.
De acuerdo con las estadísticas de Campetrol, 31 de los taladros reportados corresponden a operaciones de perforación y 81 a actividades de reacondicionamiento.
Las cifras de la Cámara de Petróleo y Gas indican también que, en el acumulado enero–julio de 2025, el promedio de taladros fue de 109 equipos activos, un 1,7 % superior al registrado en el mismo periodo de 2024.