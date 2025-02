¿Subirá la gasolina tras necesidad de importarla por mantenimiento en refinería? Ecopetrol aclaró la duda

¿Subirán los precios de la gasolina en Colombia tras esta situación?

Respecto a la posibilidad de un incremento en el precio de la gasolina en todo el país, el vicepresidente de Refinación y Procesos Industriales, Felipe Trujillo, aseguró que no debería haber ningún impacto en el precio, debido a que el país es deficitario en gasolina y excedentario en diésel.

Respecto a lo que pasará con el usuario final, Trujillo aseguró que no debe sentir el incremento debido a que para esta situación se diseñó el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

Sin embargo, aseguró que en este escenario no se abrirá un hueco en el FEPC, pues en gasolina existe un mayor diferencial en gasolina. “Lo que hacemos es dejar de aportar con la gasolina un mayor valor, que compensa el diferencial que hoy no estamos reconociendo en el diésel, por lo que debería ser transparente para el usuario. Pero el usuario final no debería sentirlo”, indicó.