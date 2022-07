Tal y como se esperaba: vuelven a subir las tasas de interés, ¿en cuánto quedaron?

Cumpliendo los pronósticos que se vienen dando en el marco de los análisis de lo que sucede en el mundo por cuenta de la inflación y el fantasma de la recesión económica que ronda a las principales potencias del mundo, los colombianos deberán seguir apretando el bolsillo, luego del anuncio realizado por el Banco de la República en materia de tasas de interés.

Luego de su reunión habitual de fin de mes, el Emisor anunció que para agosto, estos valores se ajustaron al alza en 150 puntos básicos, con lo que quedan en 9 %. Esta alza busca frenar a como dé lugar el aumento del costo de vida, que sigue al alza y actualmente se encuentra en el 9,67 %, cifra que no se veía desde hace 20 años.

Vale la pena destacar que hace un mes las tasas fueron incrementadas en 150 puntos básicos, según informó el gerente del Banco, Leonardo Villar, lo que implica que pasaron del 6 % que tenían desde la reunión de abril, a 7,5 en ese entonces. Esta fue en su momento la mayor alza desde diciembre de 2016, año de fuerte crisis económica en Colombia, cuando hubo devaluación del peso, caída del petróleo e inflación disparada.

#Atención La #JuntaBanrep decidió incrementar en 150 puntos básicos (p.b.) la tasa de interés de política monetaria y la ubicó en 9,0%. ¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta? Conózcalos en el comunicado de prensa https://t.co/GoVAgbNJc1 pic.twitter.com/XRfpvBZG6S — Banco República 🇨🇴 (@BancoRepublica) July 29, 2022

Frente a esta decisión, el ministro de Hacienda saliente, José Manuel Restrepo, quien participó de su última reunión como vocero del gobierno de Iván Duque, ante la Junta Directiva del Banco de la República, aseguró que esperan que esta decisión ayude a fortalecer el dinamismo que trae la economía del país.

“Independientemente de la posición de uno u otro, todos los miembros estuvieron de acuerdo con esta alza, que se extiende e distintos indicadores como la inflación. Acá hay una inflación no solo de oferta, sino de segunda vuelta. En la decisión de hoy se observa una mejora en el dinamismo de la economía, razón por la cual se aumenta la proyección de crecimiento al cierre de este año. No obstante, no podemos pasar por alto la coyuntura internacional”, dijo Restrepo.

Cabe resaltar que esta decisión fue tomada por unanimidad, ya que los diferentes miembros de la junta consideran importante devolverle el poder adquisitivo a los colombianos, razón por la cual es necesario mantener las medidas que se han venido tomando desde hace varios meses, desde esta entidad.

No obstante, seis de los integrantes de esta junta estuvieron de acuerdo con el aumento anunciado, mientras que un séptimo propuso que el alza fuera de 100 puntos únicamente.

Por su parte, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, dijo que el exceso de demanda se mantiene, con una actividad económica que continúa fuerte. El equipo técnico revisó al alza el pronóstico de crecimiento para 2022 de 6,3 a 6,9 %.

“Con la decisión adoptada en su sesión de hoy, la Junta Directiva continúa con el proceso de ajuste de la política monetaria que garantice el retorno de la inflación a la meta de 3 % en el mediano plazo. Para ello tomará las decisiones que considere necesarias con base en la nueva información disponible”, explicó Villar.

Cabe resaltar que este mismo funcionario dijo hace unos días, en entrevista con SEMANA, que las personas deben preparar el bolsillo, puesto que la inflación no bajará en el corto plazo y esto podría traducirse en serios golpes a la economía de los hogares, mientras la economía mundial retoma su rumbo.

“Ha habido una serie larga y compleja de choques de oferta y de precios internacionales, que explica el primer impulso de la inflación. Esto se da, además, en un contexto de una demanda que crece a ritmos inesperadamente altos y que se constituye en un caldo de cultivo para que la inflación se generalice”, indicó en su momento el gerente del Banco de la República.

Colombia no es el único país donde las autoridades financieras están subiendo las tasas de interés para hacer frente a la inflación. No más esta semana, la Reserva Federal de Estados Unidos anunció una nueva alza de sus tasas de interés, en 0,75 puntos porcentuales, para llevarlas a 2,25-2,50 %, y prevé continuar este movimiento ante una inflación que sigue alta.

Se trata de la cuarta alza consecutiva de las tasas directrices del organismo: un cuarto de punto fue lo que subieron en marzo, medio punto en mayo, y tres cuartos de punto porcentual en junio, hasta entonces el mayor incremento desde 1994.

No obstante, la inflación en Estados Unidos volvió a aumentar en junio, tras mantenerse estable en mayo, según el índice PCE, usado como referencia por la Fed (banco central) y publicado este viernes por el departamento de Comercio.

Los precios subieron 1,0 % desde mayo y 6,8 % desde junio de 2021, impulsados por la energía y los alimentos. Excluyendo los precios de la energía y los alimentos, que han aumentado considerablemente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, la llamada inflación subyacente también se aceleró, 0,6 % en un mes y 4,8 % en un año.

*Con información de AFP.