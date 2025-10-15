Tras la aceptación de la renuncia de Mónica de Greiff a la junta de Ecopetrol, ¿quién podría llegar?

Con la aceptación de la renuncia de Mónica de Greiff, quien se desempeñaba como presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, se tendrá que repartir de nuevo la baraja para completar el equipo de expertos que está a la cabeza de la empresa estatal.

A través de un documento publicado como información relevante en la Superintendencia Financiera, Ecopetrol confirmó que se había aceptado la dimisión de De Greiff, quien pidió que le hicieran efectiva su petición desde el 14 de octubre. Y así fue.

En el pasado, desde mayo, De Greiff venía evidenciando su deseo de retirarse de la junta. Teniendo en cuenta que se encontraba presidiendo el equipo directivo, Ecopetrol informó que otra de las integrantes de la junta, Ángela María Robledo, ocupará su cargo.

Para el reemplazo de De Greiff en la junta se requiere la convocatoria de una asamblea extraordinaria, toda vez que esa es la instancia en la que se puede tomar esa decisión, según las reglas del gobierno corporativo de Ecopetrol.

De igual manera, aún falta por definir si el reemplazo tendría que ser una mujer, de manera que se pueda cumplir la cuota de género, según está establecido en el reglamento. Algunas voces estiman que la salida de De Greiff sería oportuna para que se cumpla una de las premisas que ha tenido el Gobierno con la junta de la empresa estatal y es que una silla la ocupe un sindicalista. No en vano, la propuesta de nombres tendrá que provenir del Gobierno como representante del Estado, que es el accionista mayoritario en Ecopetrol.

De hecho, la compañía informó que procederá a adelantar los trámites necesarios para designar su reemplazo.

De Greiff estuvo durante tres años en la junta directiva, tras ser designada por el presidente Gustavo Petro.