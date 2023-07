Turismo extranjero sigue creciendo en Colombia. ¿Se viene la recuperación para el sector?

Las cifras muestran una mayor participación de visitantes no residentes, además, agencias de viajes reportaron mejores ventas.

El turismo estaría viendo la recuperación económica que tanto ansiaba ver, a pesar de que durante el primer semestre las cifras no fueron tan favorables para el sector; así, ya se estarían reportando mejores valores en comparación con lo visto en años anteriores, puntualmente con la llegada de extranjeros a Colombia.

Las agencias también estarían obteniendo mayores ventas, siendo especialmente positivo si se tiene en cuenta que se está en plena época de receso de mitad de año.

A pesar de la desaceleración económica, desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo revelan que ese sector ha mantenido la recuperación a lo largo del 2023, siendo este uno de los grupos con mayor recuperación. Este se estaría apalancando con la participación del turismo extranjero, el cual ha sido clave, y que en los últimos reportes siempre se ha destacado por registrar más visitas.

Los cruceros van ganando más relevancia en el turismo colombiano. Cortesía Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. - Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Esto se comprueba en los cálculos de la dirección de análisis sectorial y promoción del ministerio mencionado, las cuales estiman un crecimiento del 10,4 %, al cierre de mayo del 2023, cifra representativa frente al mismo mes del 2022.

“Las más recientes cifras de desempeño del turismo en Colombia confirman que el sector sigue registrando un crecimiento sostenido y es uno de los que ha logrado la más rápida recuperación (...) El país registró la llegada de 375.409 visitantes no residentes, dato que supera los resultados del mismo periodo en 2022, 2021 y 2019″, dice.

El Gobierno afirma que los números demuestran que el país se sigue consolidando como uno de los destinos turísticos más atractivos a nivel internacional.

De hecho, uno de los puntos que más alienta el sector es que se mantiene la tendencia de superar las cifras prepandemia. Para el caso del último reporte, el crecimiento fue de 15 % en comparación con mayo del 2019. Según lo detallado por el Minturismo, esa sería la referencia para determinar el crecimiento de la industria.

En lo que va del 2023, a Colombia han entrado 1.602.121 extranjeros no residentes, entre los que se destacan: 416.005 connacionales que residen en el exterior y que visitaron el país; además, van 231.285 pasajeros que ingresan por cruceros.

Turismo en Colombia se está recuperando, según las cifras presentadas por el gobierno. - Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de visitantes hacia Colombia: en el periodo comprendido entre enero a mayo del 2023, ingresaron en total 414.893 viajeros que salieron de esa nación norteamericana, seguido por Ecuador con 115.432 y México con 112.769.

Dentro del sector también se ratifica el buen momento que atraviesa el turismo, pues las agencias de viajes ya registraron un crecimiento del 12 % en las ventas para la temporada de mitad de año, siendo este un alivio, pues en el primer receso del año, Semana Santa, los números fueron negativos, dejando grandes preocupaciones para los trabajadores de dicha industria.

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), San Andrés, Bolívar, Bogotá, Magdalena y Antioquia serían los destinos nacionales más aclamados por los turistas. A nivel internacional, España, México, Estados Unidos, República Dominicana y Turquía serían los países con mayor demanda.

Según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), San Andrés, Bolívar, Bogotá, Magdalena y Antioquia serían los destinos nacionales más aclamados por los turistas. Getty Images - Foto: Bloomberg via Getty Images

“Es importante que el mercado se reacomode para así retomar la senda de crecimiento que se venía reportando a lo largo de 2022 y se puedan divisar más crecimientos en lo que resta del año. No solo se deben recuperar las rutas aéreas perdidas durante lo corrido de 2023, sino hallar acciones que contribuyan al reembolso de los tiquetes de los usuarios de Viva Air y Ultra Air”, destacó la presidente ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle.

Aunque el balance es positivo, una encuesta realizada por la agremiación detalla que el 65 % de los consultados considera que no se han cumplido las expectativas comerciales previstas. Una de las conclusiones a las que llega Anato es que la desaceleración pudo tener un menor impacto si no se presentaba la crisis aérea en el país, pero, gracias al turismo extranjero, el impacto no fue tan significativo.