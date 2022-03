Una vez más, Petro sale a explicar su reforma pensional y le responde a Asofondos

La discusión en torno a la reforma pensional que propone el líder de izquierda y candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, aún no termina. Asofondos considera que las declaraciones que dio durante el debate presidencial organizado por SEMANA y El Tiempo están basadas “en mentiras, con imprecisiones, y faltos de rigor”. Y además rechaza “categóricamente” sus afirmaciones. Por ello, el gremio hizo ocho precisiones para desmentirlo.

En consecuencia, Gustavo Petro publicó un documento de seis páginas, en el que asegura que es la respuesta del Pacto Histórico a las declaraciones de Asofondos.

De acuerdo con este candidato, su reforma pensional le apunta a que se restablezca en Colombia el derecho a la pensión para toda la población. Estos son los principales puntos de la discusión:

¿La comisión por administrar la plata de las pensiones es del 30 %?

Tanto Asofondos como Gustavo Petro hacen cuentas diferentes para afirmar cuál es el porcentaje que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por manejar la plata de los colombianos.

Asofondos asegura que la comisión es del 3 %, como lo ordena la ley tanto para los fondos privados como para Colpensiones. Pero el Pacto Histórico hace otras cuentas que le dan 28,1 %.

Este porcentaje está basado en que el 3 % que se cobra equivale al 18,8 % del aporte total (16 % del sueldo). A eso le suma 1,5 % de la garantía de la pensión mínima, que es el 9, 4 % de la cotización. “Todo esto implica que a la cotización se le resta el 28,125 %, un costo de entrada para el afiliado”, asegura el Pacto Histórico.

¿Cuánto dinero recibe un empleado cuando se pensiona?

Aunque Asofondos dice que ocho de cada diez pensionados en los fondos privados, en promedio, reciben 80 % con respecto al último salario, y los de pensión mínima reciben el 100 %, el Pacto Histórico asegura que es falso “porque aquí se están incluyendo las pensiones de salario mínimo que tienen subsidio de más del 60 % o a través del fondo de garantía de pensión mínima”.

Así mismo, informó que, al parecer, “Asofondos está mezclando rentas vitalicias con retiro programado, donde puede tener una renta mayor para el pensionado, pero al final cae en un salario mínimo”.

El número de pensionados en el sistema privado crece cerca de 20 %, mientras que en el sistema público sólo el 4 %. - Foto: Getty Images.

¿La gente no se pensiona si está en un fondo privado?

De acuerdo con Asofondos, cada año el número de pensionados en el sistema privado crece cerca de 20 %, mientras que en el sistema público solo el 4 %. Además, afirma que el método que defiende Gustavo Petro le garantiza pensiones altas y subsidiadas a los de mayores ingresos, pero castiga a los trabajadores de menores ingresos que son el 80 % de los que laboran en Colombia.

Después de que Gustavo Petro asegurara en el debate presidencial de SEMANA y El Tiempo que “los fondos privados de pensiones no dan pensión”, el Pacto Histórico ahora afirma que “el sistema de fondos privados tiene baja probabilidad de pensión. El número de pensionados no se compadece con el número de afiliados, tienen el 72 % de los afiliados y solo el 13 % de pensionados”.

Incluso, cita declaraciones del presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, quien ha afirmado que entre 70 y 80 % de los afiliados a fondos privados no se va a pensionar y tendrá devolución de saldos sin que se logre el derecho de pensión. “El sistema de fondos privados no es un sistema que pensione ni genere adecuadas pensiones”, asegura el Pacto Histórico.

Esta es la respuesta del Pacto Histórico a Asofondos. Proponemos que se restablezca en Colombia el derecho a la pensión para toda la población.https://t.co/Qi2M1xHA0L — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 20, 2022

¿La plata de las pensiones es de los colombianos?

Mientras que Asofondos indica que los dueños de los fondos de pensiones son los trabajadores colombianos, el Pacto Histórico asegura que esto solo es cierto en teoría, porque realmente los colombianos no tienen voto en las juntas directivas.

“Los fondos de pensiones es la única empresa capitalista donde los dueños no tienen participación en las decisiones. Son los administradores, propiedad de los principales grupos económicos del país, quienes a pesar de no ser dueños toman decisiones sobre el ahorro y se han beneficiado de importantes utilidades, mientras que los beneficios para los afiliados en términos de mayor cobertura y mejores pensiones no parecen ser tan claros”, manifestó el Pacto Histórico.

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, aseguró que entre un 70 % y un 80 % de los afiliados a fondos privados no se va a pensionar. - Foto: Getty

¿Petro quiere expropiar la plata de las pensiones?

Para Asofondos, cambiar la distribución de recursos de los afiliados es en la práctica expropiar a los ahorros para pensiones, porque la plata que se va a gastar en el bono pensional de quienes por la informalidad no tienen ahorros, está guardada para pagar las pensiones de los afiliados que sí cotizan para pensiones, pero que aún no llegan a la edad de pensión.

Explica el gremio que, al gastarse esos recursos, no habría con qué pagar las pensiones de quienes hoy tienen 20, 30, 40 años. “Quitarles recursos a los que ahorran juiciosamente, para darlos a otros, es tapar un hueco para abrir otro peor”, advierte.

Sin embargo, el Pacto Histórico comienza diciendo que usar la palabra “expropiar” es generar desinformación en las personas y está muy lejos de la rigurosidad en la discusión a la que Asofondos convoca. Además, reitera la reforma pensional que plantea Gustavo Petro: usar la plata de los fondos privados para pagar las pensiones de quienes están en Colpensiones. De esta manera, se liberarían 15 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación.

¿La plata de las pensiones está en Odebrecht y el puente Chirajara?

Asofondos aseguró que los fondos de pensiones invirtieron en la vía al Llano, y vendieron su participación cuatro años antes de que se cayera el puente Chirajara en enero de 2018. También dijo que es mentira que haya habido inversiones en Odebrecht.

El Pacto Histórico no desmintió ni reafirmó las declaraciones de Gustavo Petro al respecto, solo dijo que los fondos de pensiones no tienen en cuenta la participación de los dueños de los fondos de pensiones, que son los afiliados, para decidir en dónde se invierte el dinero.