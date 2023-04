VIDEO | Momento en que Irene Vélez se refiere a San Andrés como “uno de los municipios” y el ministro Germán Umaña le habla al oído

La ministra de Minas, Irene Vélez; el de Comercio y Turismo, Germán Umaña, y el de Transporte, Guillermo Reyes, ofrecieron una rueda de prensa por cuenta del turismo en San Andrés, afectado de forma certera durante Semana Santa. Mientras Umaña ofrecía la rueda de prensa, el equipo del Ministerio de Comercio respaldó lo dicho por el jefe de la cartera, compartiendo un informe, en el sentido de que el turismo en Colombia fue mejor este año.

“Para el Gobierno del Cambio, el turismo es un sector fundamental para avanzar en la transición energética hacia un modelo de desarrollo sostenible y productivo, por esa razón promovemos el crecimiento del turismo tanto nacional como internacional. Durante esta temporada de Semana Santa se incrementó la dinámica del turismo en el país, pese a que la conectividad con algunos destinos turísticos se vio afectada por la suspensión de vuelos de las aerolíneas Viva Air y Ultra Air; se presentaron los bloqueos en algunas carreteras del país, y hubo alerta naranja en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz”, señaló el ministro Umaña.

Ante la declaración, una periodista le preguntó: “¿Dónde estaba el teléfono roto?”, al referirle al ministro que el mismo Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia) reportó las millonarias pérdidas. De inmediato, el ministro le respondió con metáforas: “Usted entiende mejor lo que yo dije que yo mismo. Estamos presentando reales, completos, consolidados. Con Cotelco hemos estado en permanente comunicación. Día y noche, a veces más tarde de lo que yo me puedo dormir porque yo me levanto muy temprano; son cifras compartidas. Y estamos dispuestos a dar el análisis. En el total nos fue mejor que el año pasado, lo más difícil fue San Andrés”.

“Todo lo que les pido a mis amigos los periodistas es que no miren los árboles, que miren el bosque porque el bosque va bien aunque unos pequeños árboles se encuentren enfermos”, agregó el ministro de Comercio. A su turno, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que no pretendía mentir, que sí hubo una baja en San Andrés en turismo, pero tampoco a niveles como los referidos por algunas personas que compararon la crisis con tiempos de pandemia. “Yo sí quiero desvirtuar una parte de esa afirmación. Estuve reunido con hoteleros y me quedé en un hotel. En la pandemia no había vuelos y cómo van a decir que en la pandemia era mejor que ahora. Nadie va a decir mentiras, San Andrés no estaba repleto, pero tampoco computan hostales. No todos los hoteles tuvieron la misma suerte, pero no es que no hubiera turismo”.

Irene Vélez y Germán Umaña ministros de Minas y Comercio, respectivamente - Foto: Fotos del Ministerio de Comercio suministrada a SEMANA

La ministra de Minas intervino posteriormente y señaló: “nosotros hasta este momento no teníamos a San Andrés como uno de los municipios que es objeto de los subsidios que se cubren a través del fondo de estabilización de precios a la gasolina, vía lo que nosotros llamamos el subsidio de fronteras”. Luego, se le acercó el ministro Umaña, le habló al oído, y la jefe de la cartera de Minas continuó: “Eso es lo que acaba de cambiar y el ministro Umaña explicaba que son las noticias que estamos dando el día de mañana (este martes 12 de abril) desde San Andrés precisamente para ir, claramente, sobre cuáles son el conjunto de medidas sobre cuáles son para aliviar también desde el Ministerio de Minas, junto con el Ministerio de Hacienda, que somos las entidades encargadas de este fondo y por supuestos del establecimiento de las metodologías para estos subsidios”, aseveró.

Vea aquí toda la rueda de prensa en la que el Gobierno defendió la gestión en San Andrés. El momento en que la ministra de Minas, Irene Vélez, se refiere a San Andrés como un “municipio” está en el 14′57″.

De acuerdo con la Gobernación del Archipiélago “el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un grupo de islas del mar Caribe pertenecientes a Colombia, conformando el único departamento de este país sin territorio continental. Este conjunto de islas, cayos e islotes se localiza sobre una plataforma volcánica del Caribe suroccidental, a unos 720 km del noroeste de la costa colombiana y a 110 kilómetros de la costa nicaragüense.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, las cifras preliminares indican que más colombianos viajaron por las carreteras del país, en transporte intermunicipal, con un crecimiento aproximado del 2,28 % con respecto a la Semana Santa del año anterior. Se destacan destinos religiosos, de naturaleza y no tradicionales que tuvieron resultados muy satisfactorios, como por ejemplo Cauca, Guainía, Boyacá y Meta.

Destinos como San Andrés, Santa Marta y Cartagena experimentaron disminución en el número de visitantes debido a las dificultades en la conectividad aérea. San Andrés, en particular, vivió una situación más compleja por su dependencia del transporte aéreo, mientras que Santa Marta logró atraer turistas por vía terrestre de lugares como Valledupar y Barranquilla.

Playa principal de San Andrés vacía en plena Semana Santa, viernes 7 de abril de 2023 - Foto: Alberto Gordon

En el agregado nacional, según el Gobierno, con 961.895 pasajeros reportados por cinco aerolíneas con corte al 8 de abril, se observó un incremento del 4,95 % con respecto al flujo de pasajeros por vía aérea registrado en el mismo periodo de 2022, citando a su vez cifras preliminares de la Aeronáutica Civil.

En contraste, en San Andrés, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) reportó pérdidas de 60.000 millones de pesos y una ocupación hotelera inferior al 30 %. La isla pasó de tener 35 vuelos diarios a tan solo ocho y esto no solo impacta a toda la cadena turística, sino también a la vida diaria de los habitantes, cuyo abastecimiento de víveres y diferentes artículos se ha visto afectado, lo que ha disparado los precios de su canasta familiar (de por sí ya altos por la elevada inflación que registra el país).

Incluso, el secretario de turismo departamental, Juan Enrique Archbold Dau, catalogó la temporada como “la peor o una de las peores de la historia”.