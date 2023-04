“Quiero desvirtuar eso”: así fue la tensa rueda de prensa con Irene Vélez, Germán Umaña y Guillermo Reyes por turismo en San Andrés

La ministra de Minas, Irene Vélez; de Comercio y Turismo, Germán Umaña, y de Transporte, Guillermo Reyes, ofrecieron una rueda de prensa por cuenta del turismo en San Andrés, afectado de forma certera durante la Semana Santa. Mientras Umaña ofrecía la rueda de prensa, el equipo del Ministerio de Comercio respaldó lo dicho por el jefe de la cartera, compartiendo un informe, en el sentido de que el turismo en Colombia fue mejor este año.

“Para el Gobierno del Cambio, el turismo es un sector fundamental para avanzar en la transición energética hacia un modelo de desarrollo sostenible y productivo, por esa razón promovemos el crecimiento del turismo tanto nacional como internacional. Durante esta temporada de Semana Santa se incrementó la dinámica del turismo en el país, pese a que la conectividad con algunos destinos turísticos se vio afectada por la suspensión de vuelos de las aerolíneas VivaAir y UltraAir; se presentaron los bloqueos en algunas carreteras del país, y hubo alerta naranja en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz”, señaló el ministro Umaña.

Ante la sorpresiva declaración, una periodista le preguntó “¿dónde estaba el teléfono roto?” al referirle al ministro que el mismo Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia) quien reportó las millonarias pérdidas. De inmediato, el ministro le respondió con metáforas. “Usted entiende mejor lo que yo dije que yo mismo. Estamos presentando reales, completos, consolidados. Con Cotelco hemos estado en permanente comunicación. Día y noche, a veces más tarde de lo que yo me puedo dormir porque yo me levanto muy temprano, son cifras compartidas. Y estamos dispuestos a dar el análisis. En el total nos fue mejor que el año pasado, lo más difícil fue San Andrés”.

San Andrés sin turistas en Semana Santa. Tradicionalmente sus playas están atiborradas por esta época del año, pero hoy muy pocos recorren este destino. - Foto: Alberto Gordon

“Todo lo que les pido a mis amigos los periodistas es que no miren los árboles, que miren el bosque porque el bosque va bien aunque unos pequeños árboles se encuentren enfermos”, agregó el ministro de Comercio. A su turno, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dijo que no pretendía mentir, que sí hubo una baja en San Andrés en turismo, pero tampoco a niveles como los referidos por algunas personas que compararon la crisis con tiempos de pandemia. “Yo sí quiero desvirtuar una parte de esa afirmación. Estuve reunido con hoteleros y me quedé en un hotel. En la pandemia no había vuelos y cómo van a decir que en la pandemia era mejor que ahora. Nadie va a decir mentiras, San Andrés no estaba repleto, pero tampoco computan hostales. No todos los hoteles tuvieron la misma suerte, pero no es que no hubiera turismo”.

Vea aquí toda la rueda de prensa donde el Gobierno defendió la gestión en San Andrés:

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, las cifras preliminares indican que más colombianos viajaron por las carreteras del país, en transporte intermunicipal, con un crecimiento aproximado del 2,28% con respecto a la Semana Santa del año anterior. Se destacan destinos religiosos, de naturaleza y no tradicionales que tuvieron resultados muy satisfactorios, como por ejemplo Cauca, Guainía, Boyacá y Meta.

Destinos como San Andrés, Santa Marta y Cartagena experimentaron disminución en el número de visitantes debido a las dificultades en la conectividad aérea. San Andrés en particular vivió una situación más compleja por su dependencia del transporte aéreo, mientras que Santa Marta logró atraer turistas por vía terrestre de lugares como Valledupar y Barranquilla.

En el agregado nacional, según el Gobierno, con 961.895 pasajeros reportados por cinco aerolíneas con corte al 8 de abril, se observó un incremento del 4,95% con respecto al flujo de pasajeros por vía aérea registrado en el mismo periodo de 2022, según cifras preliminares de la Aeronáutica Civil. Con el propósito de apoyar al sector empresarial turístico colombiano, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, evalúa lanzar una línea especial de crédito de Bancóldex para municipios de menos de 200 mil habitantes, Zomac y municipios PDET, con recursos hasta por 100 mil millones de pesos, que harán parte de la adición presupuestal que se tramita en el Congreso.

Según se informó, la destinación de los recursos estará orientada a generar capital de trabajo y sustitución de pasivos dirigidos a prestadores de servicios turísticos con Registro Nacional de Turismo activo. De acuerdo con reportes preliminares de diversos destinos de turismo religioso, de naturaleza, de cultura, costeros y no convencionales, el balance de la jornada fue positivo.

Estos son algunos de los datos más destacados por el Gobierno:

• Popayán alcanzó ocupación hotelera del 83% el Jueves Santo. En concordancia con reportes de la Terminal de Transportes de Popayán, hasta el domingo de resurrección se habían movilizado 77.844 pasajeros.

• Mompox volvió a registrar 100% de ocupación gracias a sus actividades religiosas, patrimonio cultural del distrito. Se resalta el turismo doméstico con visitantes del Casanare, Eje Cafetero, Medellín, Atlántico y del mismo departamento de Bolívar, así como de turistas internacionales provenientes de Francia. Según la información de la Terminal de Mompox, durante la Semana Santa del 2023 llegaron cerca de 2.430 pasajeros, lo cual implica crecimientos del 12,3% respecto a la Semana Santa del año 2022 (2.164), del 51,7% respecto al año 2021 (1.606) y del 80,3% respecto al 2019.

MinTransporte Guillermo Reyes en San Andrés - Foto: Twitter @ministroreyes

• Datos de la Aeronáutica Civil indican que el flujo de viajeros por vía aérea hacia Bogotá aumentó en un 19% respecto al mismo periodo del año 2022. Durante el Jueves Santo y Viernes Santo, Monserrate registró más de 86.000 visitantes según lo reportó la alcaldesa de Bogotá.

• En Boyacá, de acuerdo con información de la Alcaldía de Paipa, los termales presentaron un aumento del 22% de los visitantes a ese atractivo turístico en comparación con la Semana Santa del año 2019. Por su parte, durante el Jueves Santo la Alcaldía de Villa de Leyva reportó ocupación hotelera del 100%.

• La ocupación hotelera en el Quindío alcanzó el 93%, evidenciando un efecto positivo en el panorama turístico que generó una alta dinámica en el consumo de parques temáticos y otros servicios del departamento.

• Según el Gobernador del Meta, su departamento logró una ocupación hotelera del 80,6% con una oferta especial para Semana Santa en municipios con tradición religiosa y turismo de naturaleza.

• Los datos suministrados por el punto de información turística de Guainía indican que se registró un incremento de más del 100% de visitantes en la semana santa del año 2023 en comparación a la Semana Santa del año 2022.

Playa principal de San Andrés vacía en plena Semana Santa, viernes 7 de abril de 2023 - Foto: Alberto Gordon

• En Cartagena, las autoridades distritales destacaron el aumento de viajeros desplazándose vía terrestre, que tuvo un incremento del 44% respecto a la proyección estimada. Informaron que la ocupación hotelera cerró en 83% para los agremiados a Cotelco y 77% para Asotelca.