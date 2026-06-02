Prosperidad Social beneficiará a más de 5.700 jóvenes; conozca las fechas del quinto ciclo de pagos

A partir de este 3 de junio, Prosperidad Social comenzará la entrega de los incentivos correspondientes al ciclo 5 de 2026 del programa Jóvenes en Paz, una estrategia del Gobierno nacional orientada a promover la inclusión social y la construcción de paz en los territorios más afectados por la violencia.

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En esta jornada de pagos, 5.704 jóvenes recibirán la transferencia monetaria tras cumplir con los compromisos de participación establecidos por el programa. Para este ciclo, la inversión asciende a 6.272 millones de pesos, recursos que buscan fortalecer las oportunidades de desarrollo para la población joven en condición de vulnerabilidad.

La medida beneficiará a 5.700 jóvenes. Foto: Gemini

La entidad informó que a finales de junio se realizará la entrega correspondiente al ciclo 6, lo que permitirá ponerse al día con las transferencias programadas para este año y garantizar la continuidad de los apoyos económicos a los beneficiarios.

Prosperidad Social invitó a los participantes a mantenerse informados a través de los canales oficiales, donde se divulgarán oportunamente las fechas de pago, requisitos y demás orientaciones relacionadas con el programa.

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Jóvenes en Paz es una iniciativa liderada por el Ministerio de Igualdad y Equidad que busca garantizar el goce efectivo de los derechos de jóvenes entre los 14 y los 28 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La estrategia contempla una ruta de atención integral que articula esfuerzos de distintas entidades del Estado para ofrecer alternativas de desarrollo personal y comunitario.

Los pagos estarán a cargo de Prosperidad Social. Foto: Adobe Stock

“Prosperidad Social tiene a su cargo el componente de transferencias monetarias condicionadas, que se entrega a los jóvenes siempre y cuando cumplan con los compromisos en los componentes de educación y corresponsabilidad”, destaca la entidad.

Entre sus principales objetivos se encuentran contribuir a la ruptura de los ciclos de violencia en comunidades vulnerables, favorecer la desvinculación de dinámicas criminales y promover el acceso a oportunidades educativas, laborales y sociales.