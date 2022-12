Si está pensando en los negocios en 2023, estas son algunas tendencias

El comercio electrónico no dejará de tomar fuerza y crecer, las personas se acostumbran cada vez más a crear perfiles, cuentas, bancarizarse y realizar pedidos en línea.

El 2023 está a la vuelta de la esquina y muchas empresas están analizando para dónde apunta el mercado y planean hacia dónde quien orientar el negocio.

En ese sentido, las respuestas se pueden dar a partir de las proyecciones o informes que se realizan sobre el mercado.

Andrea Lucero, Product Manager de Pibox, dio a conocer algunas tendencias en materia de negocios que se fortalecerán en 2023 e incluso en años posteriores.

Hay que tener en cuenta la onda tecnológica y la transformación digital, que puede resultar un concepto amplío. Las empresas deben contemplar una serie de innovaciones que se están dando y pueden funcionar para sus negocios.

Por ejemplo, se ha hablado mucho de la Inteligencia Artificial (IA), el análisis de datos, la realidad virtual, el metaverso y todo lo relacionado con el marketing digital.

IA y metaverso

De acuerdo con la experta, en el mundo de los negocios 4.0 la IA se convierte en una herramienta vital que, si se utiliza bien, permitirá optimizar las labores de la marca a través del machine learning y la automatización de procesos que impactarán en la experiencia de los clientes y en negocio mismo.

Según Lucero, dentro de las predicciones que hace el informe de IDC Latinoamérica sobre la Industria TI, detalla que para 2023 un alto número de empresas gestionarán el la nube sus labores diarias, y para el año 2025, un 95% de empresas colombianas usarán IA.

También está el metaverso, que cada vez es más atractivo y valioso para hacer crecer los negocios. Llegó para quedarse, expandirse y, estaca la ejecutiva, según estimaciones de Bloomberg Intelligence, se espera que este mercado llegue a los 800 mil millones de dólares en 2024 y los 2.500 millones para 2030.

Además, el comercio electrónico no dejará de tomar fuerza y crecer, las personas se acostumbran cada vez más a crear perfiles, cuentas, bancarizarse y realizar pedidos en línea. Según indica la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, este año el ecommerce cerraría con un crecimiento del 34% respecto a 2021, y ya se proyecta un aumento total del 9% en bienes y servicios en línea para 2023.

El medio ambiente

En cuanto al cuidado del medio ambiente, la protección de los ecosistemas y las especies, son algunos temas que preocupan a todas las generaciones, principalmente a las más recientes: millennials y Z.

De acuerdo con un estudio realizado por First Insight y el Baker Retailing Center, los nacidos entre el año 1995 y el 2010 se interesan mucho más por las compras conscientes y están transmitiendo este interés a las otras generaciones.

Hoy las generaciones X (67%), los millennials (67%) y la generación Z (55%) se informan antes de comprar y valoran más la sostenibilidad, concluye el estudio. De cara al 2023 esta tendencia se reforzará.

Además, debido a la digitalización tanto de personas como de empresas, las compras en línea y la necesidad de atender la alta demanda en mensajería, la logística de última milla es un servicio que los negocios no pueden dejar de implementar.

Según Lucero, los consumidores de hoy toman decisiones de compra basados también en tiempos de entrega. “Anteriormente, muchos pequeños y medianos negocios no podían hacer llegar sus productos de manera rápida a los clientes; ahora, con nosotros y nuestro servicio, logran tener entregas same day y next day”.