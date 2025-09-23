Derechos en el aula: lo que los colegios no pueden prohibir a los estudiantes

Los colegios del país cuentan con una serie de normas para garantizar el correcto desarrollo de sus actividades. Los padres de los menores conocen desde el primer momento las acciones que podrán realizar sus hijos.

Uno de los aspectos más sonados tiene relación con el uso de piercings u otros elementos similares al momento de asistir al colegio. A pesar de que los manuales de convivencia señalan, en algunas instituciones, su prohibición, las leyes del país les dan la razón a los estudiantes.

Por medio de su perfil en TikTok, el abogado Jackson Peláez comparte el sustento legal mediante el cual se da luz verde al uso de este tipo de elementos dentro de los centros académicos.

“Dos cosas que no le pueden prohibir a su hijo en el colegio: primero, que vaya a estudiar con piercing; segundo, si es niño, que lleve el cabello largo. Son cosas que no se pueden prohibir, así estén en el manual de convivencia, porque primero está la Constitución Política y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos ante cualquier regulación que se intente hacer”, destaca el abogado.

Por otro lado, en el video señala que otra de las razones por las cuales no se puede prohibir la entrada al colegio es por no llevar los tenis correspondientes al uniforme.

“Segundo, que no le permitan estudiar porque no lleva los tenis del colegio, porque usted no tuvo dinero para comprárselos o, en su momento, no pudo comprarle el uniforme y le tocó enviarlo con ropa distinta. Todas estas situaciones no se pueden permitir porque afectarían el derecho a la educación que tiene su hijo. Si usted tiene un caso de estos, puede acudir a la Personería de su ciudad para que le ayuden con una acción constitucional, una acción de tutela para proteger esos derechos fundamentales que mencioné”, explica el experto en leyes.

Los colegios deben seguir las leyes del país. | Foto: Adobe Stock

En situaciones en las que un estudiante no puede adquirir el uniforme, las autoridades educativas deben buscar alternativas que aseguren su inclusión, como la entrega de uniformes mediante programas sociales o, al menos, permitir que el estudiante asista a clases mientras se resuelve la situación.