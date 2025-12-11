EDUCACIÓN
Las razones por la cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés
No ha pasado desapercibida la manera en que la Nobel de Paz, y su hija, se han comunicado en Oslo (Noruega).
María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, y su hija Ana Corina Sosa, han llamado la atención por el inglés perfecto que manejan. El tema no ha pasado desapercibido entre propios y extraños, acostumbrados a escuchar - especialmente a la dirigente venezolana - hablar en español.
María Corina Machado habla a la perfección inglés porque hizo parte del Yale World Fellow. Se trata del programa de becas otorgadas por la Universidad de Yale, muy prestigiosa en Estados, para profesionales de todo el mundo. Cuando entran a dicho programa, pueden residir en los campos del claustro, ubicado en New Haven (Connecticut), en Estados Unidos.
Machado participó en el programa Yale World Fellow en 2009 y lo recibió totalmente en inglés. De allí salió preparada en múltiples disciplinas de docencia, habilidades lingüísticas y oratoria, disciplinas al margen de la carrera inicial que desempeñó como ingeniera industrial.
María Corina Machado tuvo la fortuna de llegar a Yale, una de las universidades más caras del mundo, por cuenta del apoyo de sus padres. Es hija de Henrique Machado Zuloaga, quien fuera un destacado empresario venezolano del sector siderúrgico, el acero, uno de los más rentables, económicamente hablando. Falleció en 2023 y dejó un gran legado empresarial en su país. Y su madre es Corina Parisca Pérez, sicóloga recordada en Venezuela porque, en su momento, fue una tenista muy mediática que participó en torneos internacionales.
En cuanto a Ana Corina Sosa, de 34 años, quien admiró a millones de personas tras hablar en perfecto inglés y español cuando recibió el Premio Nobel de la Paz otorgado a su madre, es licenciada en ingenieria industrial, al igual que su madre. Tan solo que Corina Machado estudió dicha carrera en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de Venezuela, mientras que ella estudió la misma carrera en la Universidad de Michigan, en 2014, de la que salió cum laude, es decir con honores. De ahí estudió un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, ambas en Estados Unidos.
Es por ello que también habla inglés de manera perfecta y actualmente reside en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y trabaja con una empresa alemana que optimiza procesos dentro de las compañías a partir del análisis de data.
Ana Corina Sosa es la mayor de los tres hijos que María Corina Machado tuvo con su exesposo, el también empresario venezolano del sector industrial Ricardo Sosa Branger.
La nobel de la paz venezolana María Corina Machado relató este jueves su reencuentro con sus tres hijos en Oslo, después de más de dos años sin verlos.
Tras un viaje secreto, la líder opositora de 58 años llegó a la capital noruega, pero demasiado tarde para asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que recogió su hija Ana Corina Sosa.
La implacable crítica de Nicolás Maduro, que vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, reapareció el jueves en público por primera vez en casi un año. Salió a saludar desde el balcón de su hotel después de las 02H00 (01H00 GMT) y recibió una ovación.
Consultada por la prensa sobre sus primeras horas en Oslo y el reencuentro con sus hijos, la galardonada no escondió su emoción.
“No logré dormir durante la noche, repasando una y otra vez el instante en que vi a mis hijos”, señaló en una conferencia de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.
“Durante semanas había pensado en esa posibilidad y en quién abrazaría primero. Finalmente los abracé a los tres al mismo tiempo, y fue uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida”, relató Machado.
Sus tres hijos -Ana Corina, Henrique y Ricardo- viven en el extranjero.
En ausencia de su madre, Ana Corina, de 34 años, recogió la medalla de oro y el diploma del Nobel, un premio dotado con 1,2 millones de dólares.
La última vez que Ana Corina había visto a su madre fue en diciembre de 2023, siete meses antes de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las denuncias de fraude formuladas por la oposición.