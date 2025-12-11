Las razones por la cuales María Corina Machado y su hija hablan perfecto el inglés

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, y su hija Ana Corina Sosa, han llamado la atención por el inglés perfecto que manejan. El tema no ha pasado desapercibido entre propios y extraños, acostumbrados a escuchar - especialmente a la dirigente venezolana - hablar en español.

María Corina Machado habla a la perfección inglés porque hizo parte del Yale World Fellow. Se trata del programa de becas otorgadas por la Universidad de Yale, muy prestigiosa en Estados, para profesionales de todo el mundo. Cuando entran a dicho programa, pueden residir en los campos del claustro, ubicado en New Haven (Connecticut), en Estados Unidos.

Machado participó en el programa Yale World Fellow en 2009 y lo recibió totalmente en inglés. De allí salió preparada en múltiples disciplinas de docencia, habilidades lingüísticas y oratoria, disciplinas al margen de la carrera inicial que desempeñó como ingeniera industrial.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado se dirige a una conferencia de prensa el 11 de diciembre de 2025 en las instalaciones de representación del gobierno noruego en Oslo. Machado llegó a la capital noruega horas después de que su hija recogiera en su nombre el premio del líder opositor venezolano. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP) | Foto: AFP

María Corina Machado tuvo la fortuna de llegar a Yale, una de las universidades más caras del mundo, por cuenta del apoyo de sus padres. Es hija de Henrique Machado Zuloaga, quien fuera un destacado empresario venezolano del sector siderúrgico, el acero, uno de los más rentables, económicamente hablando. Falleció en 2023 y dejó un gran legado empresarial en su país. Y su madre es Corina Parisca Pérez, sicóloga recordada en Venezuela porque, en su momento, fue una tenista muy mediática que participó en torneos internacionales.

Ana Corina Sosa Machado, hija de María Corina Machado, en Oslo (Noruega), el 10 de diciembre de 2025 | Foto: AFP

En cuanto a Ana Corina Sosa, de 34 años, quien admiró a millones de personas tras hablar en perfecto inglés y español cuando recibió el Premio Nobel de la Paz otorgado a su madre, es licenciada en ingenieria industrial, al igual que su madre. Tan solo que Corina Machado estudió dicha carrera en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), de Venezuela, mientras que ella estudió la misma carrera en la Universidad de Michigan, en 2014, de la que salió cum laude, es decir con honores. De ahí estudió un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, ambas en Estados Unidos.

Es por ello que también habla inglés de manera perfecta y actualmente reside en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y trabaja con una empresa alemana que optimiza procesos dentro de las compañías a partir del análisis de data.

Ana Corina Sosa es la mayor de los tres hijos que María Corina Machado tuvo con su exesposo, el también empresario venezolano del sector industrial Ricardo Sosa Branger.

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz 2025, este 11 de diciembre de 2025 en Oslo, capital de Noruega (Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix, Pool Photo via AP) | Foto: AP

La nobel de la paz venezolana María Corina Machado relató este jueves su reencuentro con sus tres hijos en Oslo, después de más de dos años sin verlos.

Tras un viaje secreto, la líder opositora de 58 años llegó a la capital noruega, pero demasiado tarde para asistir el miércoles a la ceremonia de entrega del premio Nobel de la Paz, que recogió su hija Ana Corina Sosa.

La implacable crítica de Nicolás Maduro, que vive en la clandestinidad desde agosto de 2024, reapareció el jueves en público por primera vez en casi un año. Salió a saludar desde el balcón de su hotel después de las 02H00 (01H00 GMT) y recibió una ovación.

Esta es una de las imágenes más conmovedoras de la aparición, en la madrugada del 11 de diciembre, de María Corina Machado, en Oslo (Noruega) | Foto: AFP

Consultada por la prensa sobre sus primeras horas en Oslo y el reencuentro con sus hijos, la galardonada no escondió su emoción.

“No logré dormir durante la noche, repasando una y otra vez el instante en que vi a mis hijos”, señaló en una conferencia de prensa junto al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

“Durante semanas había pensado en esa posibilidad y en quién abrazaría primero. Finalmente los abracé a los tres al mismo tiempo, y fue uno de los momentos espirituales más extraordinarios de mi vida”, relató Machado.

Sus tres hijos -Ana Corina, Henrique y Ricardo- viven en el extranjero.

En ausencia de su madre, Ana Corina, de 34 años, recogió la medalla de oro y el diploma del Nobel, un premio dotado con 1,2 millones de dólares.