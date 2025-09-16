Suscribirse

Educación

Leyes le dan advertencia a los colegios del país: incumplir estas medidas les pueden acarrear sanciones

Las instituciones deben cumplir con las normativas del Ministerio de Educación.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 1:19 a. m.
Educación y natalidad
Los colegios deben cumplir las normas para evitar sanciones. | Foto: Adobe Stock

En Colombia, la educación es uno de los temas que más opiniones genera. Cada cuatro años, los gobiernos buscan que más niños tengan garantizado su acceso al aprendizaje, sin importar sus condiciones sociales.

Otro de los principales aspectos se refiere a la posibilidad de garantizar que los menores con algún tipo de discapacidad puedan acceder a todos los modelos educativos del país.

En el regreso a clases, este lunes 27 de enero, estudiantes de la Institución Técnica Comercial Villa del Sur serán recibidos con una nueva sede, $18.185 millones se invirtieron en la nueva infraestructura de la sede educativa principal de Villa del Sur con capacidad para 1.120 estudiantes. 25 aulas nuevas, tres aulas mejoradas, una biblioteca escolar y una placa polideportiva hacen parte de la nueva planta física ubicada en la comuna 11 de Cali. Fotos Raúl Palacios / El País.
Los menores deben tener garantizado su acceso a la educación en todo el país. | Foto: Raúl Palacios

Por medio de diversas sentencias, las instituciones rectoras de la nación han dispuesto una serie de normas para que los estudiantes en condición de discapacidad tengan los mismos derechos dentro del sistema educativo.

Estas disposiciones deben ser acatadas por las instituciones académicas del país para evitar sanciones. Por otro lado, los centros educativos tienen la obligación de contar con todos los medios que garanticen un acceso equitativo para sus estudiantes.

“Todos los estudiantes deben formarse en aulas regulares. Las instituciones educativas, las secretarías de educación de los entes territoriales y el Ministerio de Educación Nacional deben garantizar la adopción de los ajustes razonables necesarios para la atención educativa de las personas con discapacidad. En el proceso de adopción e implementación de los ajustes razonables deben participar los estudiantes con discapacidad, las familias, los docentes y la comunidad académica en general”, señala la Sentencia T-049/25.

Por otra parte, debe señalarse que el Ministerio de Educación es la entidad encargada de diseñar los programas dirigidos a asegurar la educación inclusiva para los niños y niñas con discapacidad en las escuelas, según su diversidad.

Las medidas o programas que determine la cartera de Educación deben ser asumidos por los colegios públicos y privados. En caso de hacer caso omiso a estos, deberán enfrentar las sanciones que establezcan las instituciones rectoras del país.

“El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, destacan las leyes del país.

Cabe señalar que, ante una denuncia, las instituciones pueden recibir una serie de visitas para conocer el caso de primera mano.

Los cupos están disponibles para colegios tanto del del área urbana como rural.
Los colegios no pueden discriminar a los estudiantes por sus condiciones sociales. | Foto: Getty Images

Por último, los estudiantes o acudientes que consideren que se han vulnerado sus derechos de acceso a la educación pueden acudir a la secretaría de educación de cada ciudad para obtener el acompañamiento requerido por parte de las autoridades.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tatiana Franko reaccionó a las críticas de cómo “responde” en sus entrevistas y confesó si ya tiene fecha para su matrimonio

2. Dimayor tomó decisión final por los cuatro extranjeros de Nacional ante Bucaramanga: castigo doble

3. El inusual fallo de Messi que la MLS registró: pasó en el Inter Miami vs. Seattle Sounders

4. Senado dio primer paso para declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista y criminal. Se conoció la votación

5. Por rotura de ligamentos, Bayern Múnich de Luis Díaz no tendrá a este jugador para el cruce contra Chelsea

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Colegiosnormasestudiante

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.