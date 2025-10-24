Llega el Story Fest 2025: el festival gratuito que celebra la creatividad y los nuevos relatos

Vuelve a Bogotá uno de los eventos más inspiradores para los nuevos narradores del país: el Story Fest 2025, que celebrará su tercera edición los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2025 bajo el lema “Creatividad y relatos de la comunicación”.

El festival se ha consolidado como un espacio gratuito de encuentro entre estudiantes, docentes, creadores y apasionados por contar historias en distintos formatos: audiovisual, sonoro, escrito, crossmedia y transmedia. Durante tres días, la capital será escenario de proyecciones, talleres, conferencias y una premiación que busca visibilizar el talento emergente en comunicación y narrativas digitales.

Un laboratorio de creatividad impulsado por jóvenes

En esta edición, el Story Fest reafirma su esencia colaborativa: es un evento ideado y gestionado por estudiantes, con el acompañamiento académico de expertos en comunicación y medios. Este modelo participativo convierte al festival en un auténtico laboratorio de creatividad, donde los futuros comunicadores ponen en práctica su capacidad para producir, gestionar y liderar proyectos reales con impacto social.

“El Story Fest nació como un espacio académico, pero se ha convertido en una plataforma viva de expresión para los jóvenes que están construyendo las nuevas formas de contar el mundo. Aquí la creatividad se une con la reflexión social y con la pasión por comunicar con sentido. Nuestro propósito es que los estudiantes comprendan que detrás de cada historia hay una oportunidad de transformación colectiva”, afirma Bruno Pous Oviedo Núñez, jefe del programa de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Convocatoria abierta a creadores de todo el país

La convocatoria está abierta, de manera gratuita, a estudiantes universitarios y de colegios interesados en participar en las siguientes categorías:

Audiovisual: productos informativos, documentales, cortometrajes, piezas experimentales o transmedia.

productos informativos, documentales, cortometrajes, piezas experimentales o transmedia. Producción sonora: podcast, programas radiales y piezas experimentales de audio.

podcast, programas radiales y piezas experimentales de audio. Escritura: textos informativos, de opinión, narrativos o académicos.

textos informativos, de opinión, narrativos o académicos. Aficionados (colegios): para estudiantes de grados 10.º y 11.º en las categorías de audiovisual y sonora.