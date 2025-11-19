Los Libertadores amplía su presencia universitaria en regiones para reducir brechas en educación superior

El acceso a la educación superior en Colombia continúa marcado por una profunda brecha territorial. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE (2024), solo el 36 % de los jóvenes entre 17 y 21 años cursa estudios superiores.

En las capitales departamentales la cobertura alcanza el 42,6 %, mientras que en zonas rurales apenas llega al 16,3%. En departamentos como Vichada, Vaupés y Guainía, menos del 8 % de los jóvenes logra acceder a la universidad.

Ante este panorama, la Fundación Universitaria Los Libertadores decidió transformar su modelo académico para acercar la educación a territorios históricamente excluidos.

La institución combina sedes físicas y plataformas virtuales con el fin de ampliar su presencia y ofrecer alternativas adaptadas a las necesidades de diversas comunidades.

La educación virtual se convirtió en una herramienta clave para la ampliación de cobertura. | Foto: Suministrada / API

La apuesta responde también a los cambios en las expectativas de los nuevos bachilleres, quienes buscan formación flexible, asequible y compatible con sus responsabilidades laborales. En esa línea, la educación virtual se convirtió en una herramienta clave para la ampliación de cobertura.

“Desde 2019 hemos acelerado la adopción de modelos a distancia, adaptándonos a las responsabilidades laborales y personales de nuestros estudiantes. Además de la inversión en tecnología y formación docente, abrimos espacios de práctica y servicio comunitario en áreas como la infancia y el cuidado del adulto mayor”, explicó Ángela María Merchán, rectora de la institución.

Las cifras del Ministerio de Educación indican que, de los 2.553.560 estudiantes matriculados en 2024, el 22,82 % estudia en modalidad virtual, lo que representa un crecimiento del 55,36 % frente a 2021. En contraste, la presencialidad disminuyó un 3,44 % en el mismo periodo.

Según la rectora, “la apuesta institucional seguirá enfocada en brindar un futuro educativo más equitativo, de calidad y con un enfoque diferencial”.