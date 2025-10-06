Suscribirse

Profesor colombiano participa en misión espacial análoga financiada por la NASA

Andrés reina, docente de la Fundación Universitaria Los Libertadores, integra un equipo internacional que desarrolla investigaciones sobre inteligencia artificial y drones en un hábitat que simula condiciones de la Luna y Marte.

Redacción Educación
6 de octubre de 2025, 5:39 p. m.
Andrés Reina, profesor de la Fundación Universitaria Los Libertadores, integra la primera misión suramericana internacional de investigación espacial.
Andrés Reina, profesor de la Fundación Universitaria Los Libertadores, integra la primera misión suramericana internacional de investigación espacial. | Foto: Fundación Universitaria Los Libertadores

El profesor colombiano Andrés Reina forma parte de una misión internacional de investigación espacial que se desarrolla en el Integrated Lunar/Mars Analog Habitat (ILMAH) de la Universidad de North Dakota (UND).

Esta instalación es reconocida a nivel internacional por simular ambientes lunares y marcianos, y ha sido visitada por altos directivos de la agencia espacial estadounidense, lo que evidencia su relevancia estratégica en el desarrollo de tecnologías para la exploración humana en la Luna y Marte.

La misión, que comenzó el 1 de octubre, busca fortalecer el conocimiento científico sobre la habitabilidad en entornos externos.

Reina participa en experimentos con drones de mapeo y sistemas de inteligencia artificial orientados al monitoreo de cultivos, tecnologías con potencial de impacto tanto en la exploración espacial como en la agricultura terrestre.

El profesor realizará su labor en el Human Spaceflight Laboratory de la UND, espacio donde se desarrollan trajes espaciales, hábitats inflables y sistemas de soporte vital.

Además de los ensayos científicos, la misión contempla entrenamientos intensivos, simulaciones extravehiculares y pruebas de habitabilidad.

La presencia de profesionales colombianos en la NASA ha sido históricamente una fuente de inspiración. Nombres como Diana Trujillo, ingeniera que participó en el desarrollo de misiones del Mars Rover en el Jet Propulsion Laboratory, o Jorge Vago, científico vinculado a misiones de exploración planetaria, han demostrado que el talento nacional puede trascender fronteras | Foto: Getty Images

“Este logro representa un sueño cumplido. Desde niño soñaba con ser astronauta y hoy tengo la oportunidad de trabajar en un laboratorio donde se diseñan trajes espaciales y al lado de referentes como el doctor Pablo de León, pionero latinoamericano en la NASA. Es una satisfacción personal y profesional enorme, y un orgullo poder llevar la bandera de Colombia en esta experiencia”, afirmó Andrés Reina.

Según el Agriculture Drone Industry Insight Report de DJI, hacia 2024 los drones agrícolas ya habían tratado más de 500 millones de hectáreas en el mundo, contribuyendo a un ahorro de más de 210 millones de toneladas de agua y a una reducción de 47.000 toneladas de pesticidas.

En América Latina, el mercado de drones agrícolas alcanzó un valor de 468 millones de dólares en 2022 y se proyecta que crecerá a más de 3.300 millones en 2030, con una tasa anual de expansión superior al 28 %, de acuerdo con la firma Virtue Market Research.

Con esta participación, Colombia suma un nuevo nombre a la lista de profesionales que han contribuido a proyectos vinculados con la NASA, como la ingeniera Diana Trujillo y el científico Jorge Vago, quienes han participado en misiones de exploración planetaria.

