Universidad Santiago de Cali y Genfar lanzan diplomado enfocado en combatir el comercio fraudulento de medicamentos

La OMS también señala que cuando los medicamentos no funcionan como deberían, no solo no tratan o previenen las enfermedades, sino que a su vez provocan una pérdida de confianza en los medicamentos y en los proveedores de atención médica. Esta ecuación genera un impacto socioeconómico negativo, contribuyendo a la pérdida de productividad y añadiendo gastos al sistemas de salud.