EE.UU. sanciona firmas y personas ligadas a cártel de Cali

Actualización del lunes 14 de septiembre de 2026: Este medio conoció que MJFM, persona relacionada con una designación de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue retirado de la lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), Lista de nacionales especialmente designados y personas bloqueadas en español, el 19 de junio de 2014. Este retiro consta en documentación oficial del Gobierno de Estados Unidos, tanto en la publicación de OFAC de 19 de junio de 2014, como en el correspondiente aviso publicado en el Federal Register. Por tanto, la situación administrativa descrita en la publicación de 2009 cambió en 2014.

El Tesoro dijo que se descubrió que los individuos y las firmas tenían vínculos con familiares de Gilberto Rodríguez Orejuela y su hermano, Miguel Rodríguez Orejuela, quienes sirven condenas de cárcel en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero. La medida pone a los individuos y las empresas en la lista de traficantes de narcóticos, prohibiendo a los estadounidenses realizar negocios con ellos y congelando todos los activos que puedan poseer en la jurisdicción estadounidense, señaló el Tesoro. El Departamento comentó que el más prominente de los colombianos y españoles recientemente sancionados es Hernando Mejía Uribe, un colombiano que habría colaborado para esconder activos pertenecientes a los hermanos Rodríguez Orejuela. Entre las compañías sancionadas se encuentran firmas de promoción inmobiliaria en Colombia y España, señaló el Tesoro. De acuerdo con el Departamento de Justicia, dos promotores inmobiliarios españoles forman parte de la red: Laureano Ramos Rodríguez y MJFM.

Reuters