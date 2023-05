“Estoy agradecida con la vida”, asegura Leicy Santos, futbolista colombiana que se reunió con los reyes de España

SEMANA: Usted es la primera mujer deportista colombiana en llegar a codearse con la realeza española. ¿Qué significa?

LEICY SANTOS (L.S.): Es demasiado para mí. Tengo esa varita de ser la primera mujer en muchas cosas y, por supuesto, es un orgullo grandísimo.

SEMANA: Juan Pablo Montoya, James Rodríguez, Falcao García, Carlos Bacca y Nairo Quintana son los pocos deportistas que han estado con la realeza de España, ¿cómo fue su invitación?

L.S.: Estaba en modo familia y una noche me llama la directora del equipo femenino del Atlético de Madrid y me dice que le acababa de llegar una invitación de la Casa Real de España para mí. Era una cena de gala con los reyes y el mandatario de la república de Colombia. Yo dije “¿Que qué?”, con risa nerviosa, y ella me pregunta “¿Qué les digo?”. “Obviamente diles que sí”, contesté. Nunca te alcanzas a imaginar que vas a estar en ese espacio tan hermoso e imponente con los reyes. Yo sabía que era algo importante, pero luego me explicaron que era superimportante estar en semejante evento. El club se mostró feliz y orgulloso. Aquí en España esto es algo demasiado top.

SEMANA: ¿Cómo vivió los días previos y el encuentro con los reyes?

L.S.: Todo fue muy emocionante. Tuve un acercamiento previo en un evento de la embajada colombiana, me recordaron el código de vestuario, que ya lo sabía siete días antes. Supe justo en un viaje con el equipo. Compré el vestido un día antes y fue una locura porque no tuve tiempo para nada. Era la máxima gala.

Leicy Santos, compartió con por el rey Felipe VI y la reina Letizia de España. - Foto: @leicysantos10

SEMANA: ¿Cómo escogió el vestido, el maquillaje, el peinado?

L.S.: Me asesoró una amiga aquí en Madrid que le encanta la moda. Me enseñó la noche anterior a maquillarme, me dio tips. Ella no podía encargarse, tenía un viaje.

SEMANA: ¿El presidente Petro y su esposa la conocían?

L.S.: El club y yo quisimos tener un detalle y le dimos al presidente Gustavo Petro y a la primera dama, Verónica Alcocer, una camiseta del Atlético de Madrid. Ellos me conocían, sabía quién era yo. Me enteré de que la hija menor del presidente juega fútbol. Hubo feeling enseguida. Llegó la cena con la realeza y en el protocolo de saludo oficial con los reyes presentes, cuando dicen mi nombre, yo pasé. La anécdota que me queda de ese momento es que la primera dama me mira asombrada y me dice “guau, qué hermosa estás”. Justo delante de ellos. La entiendo porque me había visto de pantalón y el uniforme de la Selección.

SEMANA: ¿En la realeza qué tanto sabían del fútbol femenino colombiano?

L.S.: Noté en el rey un poco de asombro al tener ahí una chica futbolista colombiana, que está en el Atlético de Madrid. Él conoce de fútbol femenino, a su hija le gusta mucho. Aquí uno de los torneos se llama la Copa de la Reina y ellos lo apoyan demasiado. Creo que no se imaginó que en el evento estuviera una futbolista, normalmente van los hombres de este deporte. Tuvimos buena química, hablamos de fútbol y por ese tema fue que nos acercamos al final de la cena. Hablamos del Atlético de Madrid, me preguntó por mi vida en España. Me dijo de quién era hincha, pero me lo reservo (risas).

Leicy Santos, jugadora del Atlético de Madrid desde 2019 - Foto: Atlético de Madrid

SEMANA: ¿La Leicy que jugaba en las calles de Lorica algún día imaginó estar con la realeza de España?

L.S.: Tuve un enfrentamiento con mi yo chiquita, la que soñó, la que se esforzó, la que pasó cosas duras. Tenía muchos sentimientos encontrados. No sabía si gritar, si llorar. ¡Uf! La emoción, el honor y el orgullo que yo sentí esa noche es indescriptible. Estoy agradecida con la vida.

SEMANA. ¿Es el evento más importante al que ha asistido fuera de cualquier campeonato deportivo?

L.S.: Sin duda. Para mí es una locura, salí de ese palacio y decía “Acabo de vivir esta experiencia única”.

Leicy es de las mejores jugadores fútbol colombiano femenino. - Foto: Getty Images

SEMANA: En las redes sociales también fue la sensación…

L.S.: He visto el impacto. Cuando subí la foto y después entré al vestuario del Atlético, todas mis compañeras me hacían la venia. Fue un vacile, todas me felicitaron, les parecía increíble, me preguntaron por cada detalle y estaban felices. Para mí la mayor sorpresa es que muchas de esas personas tan importantes, sabían quién era yo. No me esperaba eso. Se admiraron por lo que hago en el fútbol. Eso vale mucho para mí.