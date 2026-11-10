Foro Colombia 2022

UN AÑO DECISIVO



El comienzo de esta nueva década ha estado marcado por movilizaciones sociales, incertidumbre y nuevos desafíos generados por la emergencia sanitaria. Si bien en los últimos 20 años Colombia venía por una senda de crecimiento, el confinamiento produjo un retroceso enorme en el cierre de brechas sociales, formalización del empleo, pobreza y dejó en evidencia importantes problemas por resolver.

A lo anterior se suma la zozobra de las elecciones presidenciales y legislativas. Sin duda, el 2022 será un año decisivo. Los colombianos tendrán que tomar decisiones informadas sobre cuáles son las propuestas políticas que más le convienen al país para reactivar la economía, fortalecer el sistema de salud, aumentar la inversión y crear mejores y mayores oportunidades de educación y empleo para los jóvenes.

Por eso la séptima edición del Foro Colombia estará encaminada en profundizar y analizar las perspectivas económicas, políticas, energéticas y de salud; el entorno inversionista teniendo en cuenta la coyuntura nacional y regional; los desafíos en materia de seguridad y convivencia, lo que ha sucedido con la implementación del Acuerdo de Paz y conocer la visión de país que tienen los aspirantes a la Presidencia de la República.

Será una jornada sobre los temas más relevantes y que generan mayores inquietudes entre la ciudadanía, que tiene como propósito contribuir a las conversaciones que Colombia necesita dándole visibilidad a distintos puntos de vista y fomentando un espacio para que surjan ideas y soluciones.

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