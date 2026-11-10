Foro Colombia 2022
Los principales líderes y tomadores de decisión del sector público y privado, además de analistas nacionales e internacionales, se reúnen para debatir las perspectivas políticas y económicas del próximo año en Colombia. Este gran foro, organizado por SEMANA y DINERO, también será el escenario para profundizar en lo que está sucediendo con temas fundamentales para el futuro del país como la seguridad, la implementación del acuerdo de paz y la salud, teniendo en cuenta la aparición de nuevas variantes y los avances en la vacunación.
UN AÑO DECISIVO
El comienzo de esta nueva década ha estado marcado por movilizaciones sociales, incertidumbre y nuevos desafíos generados por la emergencia sanitaria. Si bien en los últimos 20 años Colombia venía por una senda de crecimiento, el confinamiento produjo un retroceso enorme en el cierre de brechas sociales, formalización del empleo, pobreza y dejó en evidencia importantes problemas por resolver.
A lo anterior se suma la zozobra de las elecciones presidenciales y legislativas. Sin duda, el 2022 será un año decisivo. Los colombianos tendrán que tomar decisiones informadas sobre cuáles son las propuestas políticas que más le convienen al país para reactivar la economía, fortalecer el sistema de salud, aumentar la inversión y crear mejores y mayores oportunidades de educación y empleo para los jóvenes.
Por eso la séptima edición del Foro Colombia estará encaminada en profundizar y analizar las perspectivas económicas, políticas, energéticas y de salud; el entorno inversionista teniendo en cuenta la coyuntura nacional y regional; los desafíos en materia de seguridad y convivencia, lo que ha sucedido con la implementación del Acuerdo de Paz y conocer la visión de país que tienen los aspirantes a la Presidencia de la República.
Será una jornada sobre los temas más relevantes y que generan mayores inquietudes entre la ciudadanía, que tiene como propósito contribuir a las conversaciones que Colombia necesita dándole visibilidad a distintos puntos de vista y fomentando un espacio para que surjan ideas y soluciones.