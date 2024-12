La emoción se le siente desde mucho antes de subirse a la balsa. Sin embargo, sonríe aún más cuando el carro llega al punto de partida y tiene en frente el primer rápido de bienvenida, como identifican los guías el inicio del recorrido. Pero este excombatiente de 36 años también siente miedo. Al menos lo experimentó cuando los visitó el presidente honorario de la Federación Internacional de Rafting, Rafael Gallo. “Él me escogió para que lo llevara en mi bote. Éramos seis, entre ellos dos personas de la ONU . Como hay tantas curvas y piedras en El Pato, toca descender cambiando constantemente de orilla a orilla, me preocupaba que la balsa se volteara”, recuerda. Pero todo salió bien. Duberney los guio con agilidad y determinación, habilidades que los turistas notan tan pronto suben a la frágil balsa para desafiar, bajo su mando, esas aguas rebeldes.

“La primera vez casi me ahogo. Me caí del bote y tragué mucha agua. Me asusté y pensé en no volver. Al día siguiente, sin embargo, me insistieron; y menos mal, porque a mí esto me cambió la vida”, dice Leidi Lorena Leiva. Es madre soltera de tres hijas y su historia ofrece un caso palpable de las oportunidades que encerraba el concepto de la paz territorial. Ella respondió, junto con otros, a la convocatoria que hizo el Paisa por medio de las Juntas de Acción Comunal antes de perderse con Iván Márquez en la espesura de la selva.