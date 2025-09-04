Conozca las últimas vacantes laborales en el país. Aplique 100% virtual

Empleo
Según cifras del DANE, el desempleo en julio de 2025 se ubicó en 8,8%, el nivel más bajo desde 2001. Este resultado refleja una recuperación sostenida del mercado laboral y una mayor capacidad de absorción de talento por parte de las empresas en diferentes sectores.
Este panorama abre la puerta a nuevas oportunidades de vinculación para profesionales y técnicos en todo el país. A continuación, encontrará en Semana Empleos una selección de ofertas laborales vigentes que podrían ajustarse a su perfil.
Impresor flexográfico – Funza
Salario: $ 2.400.000
Una importante empresa de empaques flexibles ubicada en Funza está en búsqueda de un Impresor Flexográfico para unirse a su equipo. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de operar y mantener impresoras flexográficas de tambor central, stack y de banda angosta/ancha. La compañía ofrece un ambiente de trabajo dinámico en el Parque Industrial Celta, salario competitivo y estabilidad laboral.
Responsabilidades:
- Operar máquinas flexográficas asegurando una producción eficiente.
- Ajustar y mantener el registro de color para garantizar la calidad de la impresión.
- Realizar el mantenimiento básico de impresoras flexográficas.
- Diagnosticar y resolver problemas técnicos durante el proceso de impresión.
- Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en impresión.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mínimo 1 año de experiencia en manejo de máquinas flexográficas.
- Conocimiento en tintas y sustratos, incluyendo tintas base agua, solvente y UV.
- Habilidad para ajustar y mantener el registro y color.
- Capacidad para resolver problemas técnicos en impresión.
Operador de tienda Ara Puerto Colombia, Atlántico
Salario: $ 1.423.000 a $ 1.798.000
Tiendas Ara requiere un Operador de Tienda para Puerto Colombia, Atlántico. Se buscan personas con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente, comprometidas y con actitud para crecer en un entorno dinámico.
La empresa ofrece salario básico de $1.423.500 más prestaciones de ley, contrato a término indefinido, auxilio de alimentación, afiliación al fondo de empleados y oportunidades de desarrollo.
Funciones:
Atención y asesoría al cliente, manejo de caja, surtido de productos, control de inventario, apoyo en promociones, mantenimiento del orden en la tienda, horneo de productos, cargue y descargue de mercancía.
Requisitos:
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o servicio al cliente.
- Residencia en Puerto Colombia, Atlántico.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
- Habilidades en comunicación, trabajo en equipo y atención al detalle.
Asesor ventas confección Barranquilla
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000
Pash S.A.S., bajo la marca Seven Seven, se encuentra en la búsqueda de un Asesor Comercial en Barranquilla. La empresa ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.
Responsabilidades:
- Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
- Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
- Establecer relaciones sólidas con los clientes.
- Brindar información y orientación sobre los productos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.
Asesor comercial punto de venta en Guarne
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000
La compañía requiere un Asesor Comercial Punto de Venta en Guarne. Esta posición está dirigida a personas apasionadas por las ventas y el servicio al cliente, con actitud ganadora y ambición.
Se ofrece un salario base competitivo de $1.423.500 más comisiones ilimitadas, prestaciones de ley y auxilio de transporte. El cargo implica turnos rotativos de 8 horas, completando 44 horas semanales, con oportunidades de crecimiento profesional.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes en el punto de venta.
- Promover y vender productos a los clientes.
- Mantener el orden y la presentación del punto de venta.
- Cumplir con las metas de ventas establecidas.
- Brindar información y asesoría sobre los productos.
- Gestionar devoluciones y cambios de productos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Habilidades excepcionales de comunicación.
- Orientación al cliente y habilidades interpersonales.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Residente urbanismo Villavicencio
Salario: $ 3.600.000 a $ 4.000.000
La empresa busca un residente de urbanismo en Villavicencio para coordinar, programar y verificar los procesos del urbanismo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección y la Gerencia de Construcciones. El objetivo es garantizar la entrega del producto final en los tiempos, costos y calidad definidos, cumpliendo con las expectativas del cliente y la compañía.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
- Mínimo 2 años de experiencia en urbanismo en empresas del sector construcción.
- Manejo de trámites con entidades públicas, procesos de servicios públicos (Reties, Ritel, Retilap), acometidas y prolongaciones de energía (MT, BT, subestaciones eléctricas), acometidas hidrosanitarias, gas.
- Conocimientos en topografía.
- Preferiblemente manejo de Revit, BIM, Project y Excel.
- Tipo de contrato: obra labor
- Lugar de trabajo: Villavicencio
Agente de call center para IPS Bogotá
Salario: $ 1.491.000
SO Servicios Médicos y Oftalmológicos S.A.S. requiere personal para el cargo de Call Center – Asignación de Citas, con el fin de fortalecer su equipo de atención al usuario.
Requisitos:
- Título de bachiller o técnico en áreas de salud o afines.
- Experiencia mínima de 6 meses en call center, asignación de citas médicas o servicio al cliente, preferiblemente en el sector salud.
- Manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de agendamiento.
- Excelentes habilidades de comunicación, orientación al servicio y trabajo en equipo.
Funciones:
- Atender llamadas para la asignación de citas médicas.
- Brindar información clara y oportuna sobre los servicios de la institución.
- Registrar correctamente los datos de los usuarios en el sistema.
- Garantizar un servicio ágil, humano y de calidad.
Auxiliar de enfermería en urgencias – Bogotá
Salario a convenir
Una importante empresa del sector salud en Bogotá requiere un Auxiliar de Enfermería para el área de Urgencias. Se ofrece un contrato fijo y directo con la compañía, garantizando estabilidad laboral y salario con todas las prestaciones de ley. El cargo implica trabajar en horarios rotativos, participando activamente en la atención de pacientes en situaciones críticas.
Responsabilidades:
- Apoyar al personal médico en la atención de pacientes en Urgencias.
- Realizar tareas de control de signos vitales y administración de medicamentos.
- Asistir en procedimientos menores y preparación de insumos médicos.
- Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el área de trabajo.
- Participar en la recepción y acompañamiento de pacientes y familiares.
Requerimientos:
- Título de Técnico en Enfermería o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en el área de Urgencias.
- Conocimientos sólidos en primeros auxilios y manejo de pacientes críticos.
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
- Residencia en Bogotá o disponibilidad para traslado.