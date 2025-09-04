Suscribirse

Empleo

Conozca las últimas vacantes laborales en el país. Aplique 100% virtual

¡Gran convocatoria laboral!

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

4 de septiembre de 2025, 10:27 p. m.
Teletrabajo
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

Según cifras del DANE, el desempleo en julio de 2025 se ubicó en 8,8%, el nivel más bajo desde 2001. Este resultado refleja una recuperación sostenida del mercado laboral y una mayor capacidad de absorción de talento por parte de las empresas en diferentes sectores.

Este panorama abre la puerta a nuevas oportunidades de vinculación para profesionales y técnicos en todo el país. A continuación, encontrará en Semana Empleos una selección de ofertas laborales vigentes que podrían ajustarse a su perfil.

Impresor flexográfico – Funza

Salario: $ 2.400.000

Una importante empresa de empaques flexibles ubicada en Funza está en búsqueda de un Impresor Flexográfico para unirse a su equipo. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de operar y mantener impresoras flexográficas de tambor central, stack y de banda angosta/ancha. La compañía ofrece un ambiente de trabajo dinámico en el Parque Industrial Celta, salario competitivo y estabilidad laboral.

Responsabilidades:

  • Operar máquinas flexográficas asegurando una producción eficiente.
  • Ajustar y mantener el registro de color para garantizar la calidad de la impresión.
  • Realizar el mantenimiento básico de impresoras flexográficas.
  • Diagnosticar y resolver problemas técnicos durante el proceso de impresión.
  • Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en impresión.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mínimo 1 año de experiencia en manejo de máquinas flexográficas.
  • Conocimiento en tintas y sustratos, incluyendo tintas base agua, solvente y UV.
  • Habilidad para ajustar y mantener el registro y color.
  • Capacidad para resolver problemas técnicos en impresión.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Operador de tienda Ara Puerto Colombia, Atlántico

Salario: $ 1.423.000 a $ 1.798.000

Tiendas Ara requiere un Operador de Tienda para Puerto Colombia, Atlántico. Se buscan personas con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente, comprometidas y con actitud para crecer en un entorno dinámico.

La empresa ofrece salario básico de $1.423.500 más prestaciones de ley, contrato a término indefinido, auxilio de alimentación, afiliación al fondo de empleados y oportunidades de desarrollo.

Funciones:

Atención y asesoría al cliente, manejo de caja, surtido de productos, control de inventario, apoyo en promociones, mantenimiento del orden en la tienda, horneo de productos, cargue y descargue de mercancía.

Requisitos:

  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o servicio al cliente.
  • Residencia en Puerto Colombia, Atlántico.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.
  • Habilidades en comunicación, trabajo en equipo y atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Tiendas Ara. Imagen de referencia.
Tiendas Ara. Imagen de referencia. | Foto: Colprensa

Asesor ventas confección Barranquilla

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000

Pash S.A.S., bajo la marca Seven Seven, se encuentra en la búsqueda de un Asesor Comercial en Barranquilla. La empresa ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

  • Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
  • Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
  • Establecer relaciones sólidas con los clientes.
  • Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial punto de venta en Guarne

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

La compañía requiere un Asesor Comercial Punto de Venta en Guarne. Esta posición está dirigida a personas apasionadas por las ventas y el servicio al cliente, con actitud ganadora y ambición.

Se ofrece un salario base competitivo de $1.423.500 más comisiones ilimitadas, prestaciones de ley y auxilio de transporte. El cargo implica turnos rotativos de 8 horas, completando 44 horas semanales, con oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes en el punto de venta.
  • Promover y vender productos a los clientes.
  • Mantener el orden y la presentación del punto de venta.
  • Cumplir con las metas de ventas establecidas.
  • Brindar información y asesoría sobre los productos.
  • Gestionar devoluciones y cambios de productos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Habilidades excepcionales de comunicación.
  • Orientación al cliente y habilidades interpersonales.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Residente urbanismo Villavicencio

Salario: $ 3.600.000 a $ 4.000.000

La empresa busca un residente de urbanismo en Villavicencio para coordinar, programar y verificar los procesos del urbanismo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección y la Gerencia de Construcciones. El objetivo es garantizar la entrega del producto final en los tiempos, costos y calidad definidos, cumpliendo con las expectativas del cliente y la compañía.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
  • Mínimo 2 años de experiencia en urbanismo en empresas del sector construcción.
  • Manejo de trámites con entidades públicas, procesos de servicios públicos (Reties, Ritel, Retilap), acometidas y prolongaciones de energía (MT, BT, subestaciones eléctricas), acometidas hidrosanitarias, gas.
  • Conocimientos en topografía.
  • Preferiblemente manejo de Revit, BIM, Project y Excel.
  • Tipo de contrato: obra labor
  • Lugar de trabajo: Villavicencio

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Agente de call center para IPS Bogotá

Salario: $ 1.491.000

SO Servicios Médicos y Oftalmológicos S.A.S. requiere personal para el cargo de Call Center – Asignación de Citas, con el fin de fortalecer su equipo de atención al usuario.

Requisitos:

  • Título de bachiller o técnico en áreas de salud o afines.
  • Experiencia mínima de 6 meses en call center, asignación de citas médicas o servicio al cliente, preferiblemente en el sector salud.
  • Manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de agendamiento.
  • Excelentes habilidades de comunicación, orientación al servicio y trabajo en equipo.

Funciones:

  • Atender llamadas para la asignación de citas médicas.
  • Brindar información clara y oportuna sobre los servicios de la institución.
  • Registrar correctamente los datos de los usuarios en el sistema.
  • Garantizar un servicio ágil, humano y de calidad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de enfermería en urgencias – Bogotá

Salario a convenir

Una importante empresa del sector salud en Bogotá requiere un Auxiliar de Enfermería para el área de Urgencias. Se ofrece un contrato fijo y directo con la compañía, garantizando estabilidad laboral y salario con todas las prestaciones de ley. El cargo implica trabajar en horarios rotativos, participando activamente en la atención de pacientes en situaciones críticas.

Responsabilidades:

  • Apoyar al personal médico en la atención de pacientes en Urgencias.
  • Realizar tareas de control de signos vitales y administración de medicamentos.
  • Asistir en procedimientos menores y preparación de insumos médicos.
  • Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el área de trabajo.
  • Participar en la recepción y acompañamiento de pacientes y familiares.

Requerimientos:

  • Título de Técnico en Enfermería o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en el área de Urgencias.
  • Conocimientos sólidos en primeros auxilios y manejo de pacientes críticos.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.
  • Residencia en Bogotá o disponibilidad para traslado.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló con Luis Carlos Vélez. Reveló detalles sobre la base militar de Manta

2. Marco Rubio señala como organizaciones terroristas a dos temidas bandas de Ecuador y anuncia millonaria ayuda

3. Novia de Epa Colombia envió duro mensaje en medio de la polémica que atraviesa; soltó fuertes palabras

4. Cirujano congeló sus piernas con hielo seco para amputárselas y cobrar millonario seguro médico

5. Bomberos de Cundinamarca hace importante aclaración sobre caso Valeria Afanador: “No contaba con la autorización”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmpleovacantesTrabajoOfertas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.