Conozca las últimas vacantes laborales en el país. Aplique 100% virtual

Según cifras del DANE, el desempleo en julio de 2025 se ubicó en 8,8%, el nivel más bajo desde 2001. Este resultado refleja una recuperación sostenida del mercado laboral y una mayor capacidad de absorción de talento por parte de las empresas en diferentes sectores.

Este panorama abre la puerta a nuevas oportunidades de vinculación para profesionales y técnicos en todo el país. A continuación, encontrará en Semana Empleos una selección de ofertas laborales vigentes que podrían ajustarse a su perfil.

Impresor flexográfico – Funza

Salario: $ 2.400.000

Una importante empresa de empaques flexibles ubicada en Funza está en búsqueda de un Impresor Flexográfico para unirse a su equipo. La persona seleccionada tendrá la oportunidad de operar y mantener impresoras flexográficas de tambor central, stack y de banda angosta/ancha. La compañía ofrece un ambiente de trabajo dinámico en el Parque Industrial Celta, salario competitivo y estabilidad laboral.

Responsabilidades:

Operar máquinas flexográficas asegurando una producción eficiente.

Ajustar y mantener el registro de color para garantizar la calidad de la impresión.

Realizar el mantenimiento básico de impresoras flexográficas.

Diagnosticar y resolver problemas técnicos durante el proceso de impresión.

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad en impresión.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 1 año de experiencia en manejo de máquinas flexográficas.

Conocimiento en tintas y sustratos, incluyendo tintas base agua, solvente y UV.

Habilidad para ajustar y mantener el registro y color.

Capacidad para resolver problemas técnicos en impresión.

Operador de tienda Ara Puerto Colombia, Atlántico

Salario: $ 1.423.000 a $ 1.798.000

Tiendas Ara requiere un Operador de Tienda para Puerto Colombia, Atlántico. Se buscan personas con experiencia en ventas y pasión por el servicio al cliente, comprometidas y con actitud para crecer en un entorno dinámico.

La empresa ofrece salario básico de $1.423.500 más prestaciones de ley, contrato a término indefinido, auxilio de alimentación, afiliación al fondo de empleados y oportunidades de desarrollo.

Funciones:

Atención y asesoría al cliente, manejo de caja, surtido de productos, control de inventario, apoyo en promociones, mantenimiento del orden en la tienda, horneo de productos, cargue y descargue de mercancía.

Requisitos:

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas o servicio al cliente.

Residencia en Puerto Colombia, Atlántico.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Habilidades en comunicación, trabajo en equipo y atención al detalle.

Tiendas Ara. Imagen de referencia. | Foto: Colprensa

Asesor ventas confección Barranquilla

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.600.000

Pash S.A.S., bajo la marca Seven Seven, se encuentra en la búsqueda de un Asesor Comercial en Barranquilla. La empresa ofrece un ambiente laboral excepcional, capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Asesor comercial punto de venta en Guarne

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

La compañía requiere un Asesor Comercial Punto de Venta en Guarne. Esta posición está dirigida a personas apasionadas por las ventas y el servicio al cliente, con actitud ganadora y ambición.

Se ofrece un salario base competitivo de $1.423.500 más comisiones ilimitadas, prestaciones de ley y auxilio de transporte. El cargo implica turnos rotativos de 8 horas, completando 44 horas semanales, con oportunidades de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Atender a los clientes en el punto de venta.

Promover y vender productos a los clientes.

Mantener el orden y la presentación del punto de venta.

Cumplir con las metas de ventas establecidas.

Brindar información y asesoría sobre los productos.

Gestionar devoluciones y cambios de productos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Habilidades excepcionales de comunicación.

Orientación al cliente y habilidades interpersonales.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Residente urbanismo Villavicencio

Salario: $ 3.600.000 a $ 4.000.000

La empresa busca un residente de urbanismo en Villavicencio para coordinar, programar y verificar los procesos del urbanismo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Dirección y la Gerencia de Construcciones. El objetivo es garantizar la entrega del producto final en los tiempos, costos y calidad definidos, cumpliendo con las expectativas del cliente y la compañía.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 2 años de experiencia en urbanismo en empresas del sector construcción.

Manejo de trámites con entidades públicas, procesos de servicios públicos (Reties, Ritel, Retilap), acometidas y prolongaciones de energía (MT, BT, subestaciones eléctricas), acometidas hidrosanitarias, gas.

Conocimientos en topografía.

Preferiblemente manejo de Revit, BIM, Project y Excel.

Tipo de contrato: obra labor

Lugar de trabajo: Villavicencio

Agente de call center para IPS Bogotá

Salario: $ 1.491.000

SO Servicios Médicos y Oftalmológicos S.A.S. requiere personal para el cargo de Call Center – Asignación de Citas, con el fin de fortalecer su equipo de atención al usuario.

Requisitos:

Título de bachiller o técnico en áreas de salud o afines.

Experiencia mínima de 6 meses en call center, asignación de citas médicas o servicio al cliente, preferiblemente en el sector salud.

Manejo de herramientas ofimáticas y sistemas de agendamiento.

Excelentes habilidades de comunicación, orientación al servicio y trabajo en equipo.

Funciones:

Atender llamadas para la asignación de citas médicas.

Brindar información clara y oportuna sobre los servicios de la institución.

Registrar correctamente los datos de los usuarios en el sistema.

Garantizar un servicio ágil, humano y de calidad.

Auxiliar de enfermería en urgencias – Bogotá

Salario a convenir

Una importante empresa del sector salud en Bogotá requiere un Auxiliar de Enfermería para el área de Urgencias. Se ofrece un contrato fijo y directo con la compañía, garantizando estabilidad laboral y salario con todas las prestaciones de ley. El cargo implica trabajar en horarios rotativos, participando activamente en la atención de pacientes en situaciones críticas.

Responsabilidades:

Apoyar al personal médico en la atención de pacientes en Urgencias.

Realizar tareas de control de signos vitales y administración de medicamentos.

Asistir en procedimientos menores y preparación de insumos médicos.

Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en el área de trabajo.

Participar en la recepción y acompañamiento de pacientes y familiares.

Requerimientos: