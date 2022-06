El consejo de Warren Buffett para los jóvenes que buscan ser exitosos

El camino al éxito nunca ha sido sencillo. De hecho, respecto a ese ideal existen numerosas visiones. Algunas se enfocan en los detalles financieros y materiales, otras priorizan elementos más personales y alusivos a la emotividad. Así mismo, hay quienes adoptan una posición holística y recogen ambas miradas.

Por lo general, el ejemplo a seguir viene de personajes que ya han alcanzado algún nivel de éxito en diferentes ramas, por ejemplo, logros deportivos, financieros, artísticos o alusivos a su respectiva profesión. En el caso del éxito empresarial y financiero, los grandes magnates e inversionistas suelen convertirse en inspiración.

Warren Buffet es uno de ellos. Considerado como el quinto hombre más rico del mundo, con una fortuna de 118.000 millones de dólares, el director ejecutivo de Berkshire Hathaway comparte constantemente consejos referentes a cómo lograr el éxito. Así mismo, trasciende sus recomendaciones a campos que no se limitan únicamente a lo financiero y empresarial.

La autora canadiense Gillian Zoe Segal entrevistó a 30 líderes de diferentes campos, entre ellos Warren Buffett, para su libro Getting There: a Book of Mentors (Cómo llegar: un libro de mentores, en español). Dentro de sus aportes, el inversionista envió un importante mensaje dirigido hacia los jóvenes que quieren ser exitosos. Al contrario de lo que algunos pudieron haber esperado, su llamado no estuvo alineado con la economía, sino con cuestiones alusivas al autocuidado.

“Digamos que le ofrezco comprarle el carro de sus sueños. Puede elegir el que quiera y luego, cuando salga de clase esta tarde, el carro le estará esperando en casa”, manifiesta Buffett en la introducción de su ensayo. No obstante, agrega una condición: “ese auto será el único que tendrá en toda su vida. Sabiendo eso, ¿cómo va a tratar a ese carro?”.

La analogía aplica perfectamente para quienes han adquirido su primer vehículo propio. “Probablemente va a leer el manual del propietario cuatro veces antes de conducirlo, lo mantendrá en el garaje, lo protegerá en todo momento (...) porque sabe que tiene que durar mientras viva”, anticipa el inversionista.

Es en este punto donde establece el símil con las personas y el punto central de su consejo: el auto representa la mente y el cuerpo de la persona, dos elementos clave que, en ocasiones, pueden ser pasados por alto, dando mayor importancia al dinero u objetos materiales.

“Si no los cuida cuando usted es joven, es como dejar el carro afuera en medio de una tormenta de granizo y dejar que el óxido se lo carcoma. Si no cuida su mente y cuerpo ahora, cuando tenga 40 o 50 años, será como un carro que no puede ir a ninguna parte”, sostiene Buffett.

El libro que recomienda Warren Buffett para ser rico

Antes de su presencia en las listas de Forbes de los millonarios más exitosos, Buffett era un hombre común y corriente, con una idea de negocio y un plan para alcanzar el éxito; esto lo logró gracias a mucho esfuerzo, dedicación, grandes ideas y un libro que le dejó lecciones muy importantes.

Aunque actualmente no supera a Elon Musk o a Jeff Bezos, siempre aparece en la lista y no suele perder dinero (como pasa con muchos otros que se nombran en el top 10), y esto pasa porque es un empresario brillante, que logra saber perfectamente cómo invertir su capital y es lo bastante inteligente a la hora de tomar decisiones importantes.

De acuerdo con el mismo Buffett, toda su sabiduría y todo lo que ha logrado hasta ahora viene, en parte, de un libro que lo marcó cuando era solo un niño, que definitivamente era muy afanado para un niño, pero que lo llevó a darse cuenta de todo el potencial que tenía y cómo podía explotarlo.

El libro de Warren Buffet que se debe leer para ser rico

En el documental Becoming Warren Buffett, el multimillonario Oráculo de Omaha (que supuestamente organizaba fiestas secretas a las que se coló Anna Delvey) dijo que cuando tenía siete años, se topó con el libro One Thousand Ways to Make $1,000, de F.C. Minaker, y se lo aprendió de memoria.

El libro, que actualmente está agotado en la mayoría de librerías internacionales, (pero que se puede encontrar en Internet), cuenta la historia de James Cash Penney, fundador de las tiendas J.C. Penney, y otros empresarios exitosos, presentando anécdotas de cómo crearon sus negocios y alcanzaron el éxito, incluyendo lecciones prácticas de negocios, ventas e inversiones (que es el área donde Buffet es experto).

En una entrevista de 1988, Buffett le dijo a la revista Fortune que el libro lo inspiró a comenzar a vender Coca-Cola, periódicos y chicles de puerta en puerta cuando era muy pequeño para crear su propio negocio. Se trata de un texto que busca inspirar a otros a emprender, buscar nuevas ideas y a nunca dejar de moverse en el camino del desarrollo profesional, presentando los mejores casos de éxito y los más importantes e incluso algunos tips y pasos que las personas pueden seguir para despegar tus propios proyectos.