Barranquilleros: hay más de 16 mil vacantes abiertas esta semana, aplique ya

La capital del Atlántico muestra una mejora en su panorama laboral, con una reducción en la tasa de desempleo que pasó de 9,6 % a 8,5 %, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este resultado refleja una mayor dinámica en la generación de empleo en la ciudad.

En línea con este comportamiento, actualmente hay más de 16.000 vacantes activas, aumentando las oportunidades para quienes buscan encontrar nuevas alternativas en Barranquilla.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, salud, administración, construcción, finanzas, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Ejecutivo canal broker inmobiliario

Empresa: Habi

Salario: $ 2.500.000

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de Ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

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Jefe de enfermería de cirugía

Empresa: Zentria

Salario: $ 2.399.000

Como líder en el equipo de salud, será clave en la coordinación y supervisión del servicio de enfermería, impactando directamente en la experiencia del paciente y su recuperación.

Responsabilidades:

Dirigir y supervisar al equipo de enfermería en el área de cirugía.

Garantizar el cumplimiento de los protocolos de calidad y seguridad en el cuidado del paciente.

Coordinar la planificación y ejecución de los planes de atención de enfermería.

Colaborar con otros departamentos para asegurar una atención integral al paciente.

Evaluar y mejorar continuamente los procesos de atención de enfermería.

Requerimientos:

Título profesional en enfermería con registro vigente.

Experiencia mínima de 1 año en IPS de tercer nivel

Conocimiento avanzado en gestión de equipos de salud y protocolos de cirugía.

Habilidades demostradas en toma de decisiones y resolución de problemas.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

¡Aplique acá!

¿Busca empleo? Más de 110.000 vacantes lo esperan en todo el país

Coordinador punto de venta

Empresa: Prebel

Salario: $ 3.287.729

Prebel busca un coordinador de punto de venta que lidere con éxito los equipos en la zona asignada, garantizando la ejecución de estrategias de venta que realmente marquen la diferencia.

Responsabilidades:

Supervisar y liderar los equipos de ventas en la zona asignada.

Desarrollar e implementar estrategias efectivas de ventas.

Monitorear y analizar las métricas de ventas para mejorar el rendimiento.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de ventas.

Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y motivador.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como coordinador de punto de venta o en roles similares.

Habilidades demostradas en liderazgo y gestión de equipos de ventas.

Capacidad para desarrollar e implementar estrategias de ventas efectivas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Disponibilidad para viajar según lo requiera la zona asignada.

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Ayudante de obra

Empresa: Amarilo

Salario: A convenir

Únase al equipo en continuo crecimiento y forme parte de la transformación de entornos y el empoderamiento de comunidades.

Responsabilidades:

Realizar labores operativas dentro del proyecto según lineamientos establecidos

Ejecutar actividades asignadas dentro de los tiempos establecidos

Cumplir con parámetros establecidos por la compañía

Requerimientos:

Bachiller académico

Mínimo 1 año de experiencia como ayudante de obra en proyectos de construcción.

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Ejecutivo preferente

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Como líder en el manejo de cuentas preferenciales, el candidato asegurará la satisfacción y fidelización de los clientes más importantes.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

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