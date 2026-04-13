Barranquilleros: hay más de 16 mil vacantes abiertas esta semana, aplique ya

La capital del Atlántico muestra una mejora en su panorama laboral, con una reducción en la tasa de desempleo que pasó de 9,6 % a 8,5 %, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este resultado refleja una mayor dinámica en la generación de empleo en la ciudad.
En línea con este comportamiento, actualmente hay más de 16.000 vacantes activas, aumentando las oportunidades para quienes buscan encontrar nuevas alternativas en Barranquilla.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, salud, administración, construcción, finanzas, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.
Ejecutivo canal broker inmobiliario
Empresa: Habi
Salario: $ 2.500.000
Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.
Responsabilidades:
- Formar parte del equipo comercial de Ventas.
- Realizar cierres de negocios exitosos.
- Gestionar negociaciones complejas con clientes.
- Liderar un equipo de brokers inmobiliarios
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.
- Habilidad para manejar negociaciones complejas.
- Comunicación asertiva por teléfono.
- Disponibilidad horaria para contactar clientes.
- Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).
Jefe de enfermería de cirugía
Empresa: Zentria
Salario: $ 2.399.000
Como líder en el equipo de salud, será clave en la coordinación y supervisión del servicio de enfermería, impactando directamente en la experiencia del paciente y su recuperación.
Responsabilidades:
- Dirigir y supervisar al equipo de enfermería en el área de cirugía.
- Garantizar el cumplimiento de los protocolos de calidad y seguridad en el cuidado del paciente.
- Coordinar la planificación y ejecución de los planes de atención de enfermería.
- Colaborar con otros departamentos para asegurar una atención integral al paciente.
- Evaluar y mejorar continuamente los procesos de atención de enfermería.
Requerimientos:
- Título profesional en enfermería con registro vigente.
- Experiencia mínima de 1 año en IPS de tercer nivel
- Conocimiento avanzado en gestión de equipos de salud y protocolos de cirugía.
- Habilidades demostradas en toma de decisiones y resolución de problemas.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
Coordinador punto de venta
Empresa: Prebel
Salario: $ 3.287.729
Prebel busca un coordinador de punto de venta que lidere con éxito los equipos en la zona asignada, garantizando la ejecución de estrategias de venta que realmente marquen la diferencia.
Responsabilidades:
- Supervisar y liderar los equipos de ventas en la zona asignada.
- Desarrollar e implementar estrategias efectivas de ventas.
- Monitorear y analizar las métricas de ventas para mejorar el rendimiento.
- Asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas de ventas.
- Fomentar un ambiente de trabajo colaborativo y motivador.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 años como coordinador de punto de venta o en roles similares.
- Habilidades demostradas en liderazgo y gestión de equipos de ventas.
- Capacidad para desarrollar e implementar estrategias de ventas efectivas.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Disponibilidad para viajar según lo requiera la zona asignada.
Ayudante de obra
Empresa: Amarilo
Salario: A convenir
Únase al equipo en continuo crecimiento y forme parte de la transformación de entornos y el empoderamiento de comunidades.
Responsabilidades:
- Realizar labores operativas dentro del proyecto según lineamientos establecidos
- Ejecutar actividades asignadas dentro de los tiempos establecidos
- Cumplir con parámetros establecidos por la compañía
Requerimientos:
- Bachiller académico
- Mínimo 1 año de experiencia como ayudante de obra en proyectos de construcción.
Ejecutivo preferente
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Como líder en el manejo de cuentas preferenciales, el candidato asegurará la satisfacción y fidelización de los clientes más importantes.
Responsabilidades:
- Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
- Ofrecer asesoría financiera personalizada.
- Promocionar productos y servicios financieros.
- Asegurar la satisfacción del cliente.
- Liderar el manejo de cuentas preferenciales.
Requerimientos:
- Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
- Certificación ante el AMV como asesor financiero.
- Experiencia de 2 años en el sector financiero.
- Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
- Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.
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