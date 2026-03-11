Cali: más de 18 mil vacantes disponibles esta semana, conozca cómo aplicar

La capital del Valle del Cauca registra un importante movimiento en oportunidades laborales, con más de 18.000 ofertas de empleo para personas que buscan ingresar al mercado o encontrar nuevas opciones profesionales.

Según datos recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desocupación en la ciudad fue de 8,2 % en el trimestre noviembre de 2025 – enero de 2026, el nivel más bajo observado para este periodo desde 2007.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como recursos humanos, administración, salud, ventas, mecánica, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100% gratuito y virtual.

Analista de selección

Empresa: Coomeva Cooperativa

Salario: $ 3.400.000

Su misión en este rol será conectar el talento correcto con las necesidades de las empresas cliente, garantizando procesos de selección efectivos, éticos, eficientes y alineados con los lineamientos corporativos del Grupo Coomeva.

Responsabilidades:

Garantizar el reclutamiento de candidatos según el perfil requerido.

Ejecutar estrategias de búsqueda y conformación de base de datos.

Diseñar, aplicar y analizar pruebas técnicas y psicotécnicas.

Realizar entrevistas por competencias.

Elaborar informes finales y remitirlos a gestión humana.

Acompañar procesos de ingreso y documentación.

Hacer seguimiento en la herramienta definida para el proceso.

Requerimientos:

Psicólogo(a).

2 años de experiencia en selección por competencias en empresas de servicios financieros, salud y/o seguros.

¡Postúlese aquí!

Coadministradora de tienda

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Como coadministradora de tienda, será parte clave en asegurar la correcta administración de los recursos y en potenciar la gestión comercial.

Responsabilidades:

Gestionar los recursos financieros y activos conforme a políticas internas.

Apoyar la gestión comercial para garantizar el recaudo correcto de pagos.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Prospectar clientes e identificar sus necesidades.

Diseñar propuestas personalizadas para clientes.

Brindar seguimiento en instalación y servicio post venta.

Requerimientos:

Educación mínima: bachillerato técnico, tecnólogo o profesional.

Estudios afines a Administración o Mercadotecnia.

Experiencia mínima: 1 a 3 años en roles similares.

¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Se buscan personas comprometidas con la salud y el bienestar, con vocación de servicio y sentido ético, que disfruten orientar desde el conocimiento técnico y contribuir a una experiencia segura y humana para los consumidores.

Responsabilidades:

Representación técnica de la droguería ante los entes de control.

Velar por el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable a la operación farmacéutica.

Brindar asesoría profesional a los clientes sobre medicamentos y productos de la droguería.

Garantizar el adecuado manejo, almacenamiento y dispensación de los medicamentos.

Realizar el control y seguimiento del inventario físico asignado.

Registrar y verificar diariamente las condiciones de temperatura y humedad según la normativa.

Custodiar de manera responsable el dinero y el inventario.

Realizar el manejo del sistema POS.

Participar en espacios de capacitación y evaluación.

Cumplir con el horario asignado de acuerdo con la operación del punto.

Requerimientos:

Tecnólogo(a) en regencia de farmacia, contar con ReTHUS y resolución vigente.

Conocimiento en normatividad legal vigente para droguerías.

Manejo de sistemas POS y comerciales.

Experiencia en ventas cruzadas, atención al cliente y manejo de inventarios.

¡Postúlese aquí!

Cajero fin de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Como cajero fin de semana, desempeñará un rol crucial en asegurar que cada cliente tenga una experiencia memorable al interactuar con la marca.

Responsabilidades:

Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia en el área de cajas.

Realizar transacciones de pago de manera precisa y segura.

Brindar información sobre productos y servicios a los clientes.

Manejar quejas y resolver problemas de manera proactiva.

Colaborar con el equipo de ventas para mejorar la experiencia del cliente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como cajero, operador de caja o en roles similares.

Habilidad para trabajar bajo presión y manejar múltiples tareas.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Conocimientos básicos en el manejo de sistemas de caja y transacciones electrónicas.

Pasión por el sector automotriz y por crear experiencias positivas para los clientes.

¡Postúlese aquí!

Técnico en mantenimiento de motocicletas

Empresa: Auteco

Salario: A convenir

En este rol, su misión será desarrollar una red de talleres aliados para mejorar la percepción de marca y convertirla en una comunidad que recomiende los productos.

Responsabilidades:

Vincular a los talleres informales a la base de datos de técnicos amigos para que hagan parte del programa.

Realizar correrías por los talleres asignados con el fin de reforzar los beneficios de pertenecer al programa técnicos amigos.

Realizar reportes de fallas y hacer seguimiento a las soluciones.

Promover y enseñar el uso de herramienta especializada para facilitar los diagnósticos.

Desarrollar capacitaciones a los centros de servicio, que abarquen temas de especificaciones de los modelos Auteco.

Brindar soporte técnico a casos de difícil diagnostico que estén atendiendo de nuestras marcas en estos talleres.

Actualizar la información de los talleres y participar en la apertura y modificaciones a la red de técnicos amigos.

Verificar información de las circulares de servicios por parte de los técnicos amigos.

Asegurar la visita a los centros de servicio a su cargo de acuerdo con el cronograma planteado.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en mecánica, mecatrónica, electrónica o afines.

1 a 2 años en el sector automotriz (preferiblemente con motos)

Conocimiento en diagnóstico y reparación de vehículos.

Experiencia en posventa.

Licencia de conducción A2 y contar con moto.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.