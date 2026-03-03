Cali ofrece 18.322 oportunidades laborales esta semana: conozca más acá

La capital del Valle del Cauca cuenta esta semana con más de 18 mil vacantes activas para quienes buscan empleo formal. Las oportunidades están disponibles en distintos puntos de la ciudad y responden a la dinámica empresarial que mantiene abierta la contratación en múltiples sectores.

Las convocatorias contemplan perfiles con diferentes niveles de experiencia, ampliando las posibilidades tanto para quienes están ingresando al mercado laboral como para quienes buscan un nuevo reto profesional. En los procesos de selección, además de la formación académica, se valoran habilidades como el trabajo en equipo, la orientación al logro, la capacidad de organización y la adaptación al cambio.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como ingeniería, administración, ventas, logística y derecho, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito.

Profesional de relaciones con la comunidad – Constructora Bolivar

Salario: A convenir

Su rol será clave para garantizar la eficiencia y el control en las operaciones diarias, alineándose con los objetivos generales de la empresa y fomentando un entorno de trabajo colaborativo.

Responsabilidades:

Asegurar la organización y eficiencia de los procesos administrativos provisionales.

Hacer visitas de seguimiento a copropiedades en obra y administración provisional.

Colaborar con otros departamentos para optimizar la gestión de recursos.

Desarrollar e implementar estrategias administrativas para mejorar la productividad.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años manejando administración provisional de vivienda horizontal.

Formación en ingeniería civil, industrial o afines.

Habilidad para coordinar equipos y liderar proyectos administrativos.

Capacidad para implementar estrategias eficaces en gestión provisional.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente administrativo/a – Cámara de Comercio de Cali

Salario: A convenir

Desde este rol acompañará el programa de afiliados asegurando orden, oportunidad y eficiencia en la gestión de la información, el presupuesto y los procesos administrativos.

Responsabilidades:

Consolidar los indicadores del programa de afiliados, asegurando reportes oportunos y confiables para la toma de decisiones.

Hacer seguimiento al presupuesto y a los procesos contractuales del área, garantizando trazabilidad, cumplimiento y ejecución eficiente.

Coordinar la relación operativa con proveedores y gestionar informes y requerimientos institucionales.

Brindar soporte en la ejecución de eventos y campañas, asegurando continuidad y calidad en el servicio del área.

Requerimientos:

Tecnólogo/a en áreas administrativas o afines o mínimo seis (6) semestres universitarios en carreras administrativas.

Mínimo 2 años de experiencia en cargos administrativos.

Manejo intermedio o avanzado de Excel.

Manejo de herramientas de inteligencia artificial.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor/a comercial – Constructora Bolivar

Salario: A convenir

Constructora Bolívar busca personas con actitud, empatía y experiencia en servicio al cliente, para acompañar a los clientes en el proceso de comprar su vivienda.

Responsabilidades:

Brindar asesoría personalizada y profesional a cada cliente.

Gestionar y dar seguimiento a las oportunidades de venta.

Cumplir con las metas de venta establecidas por la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en ventas y servicio al cliente.

Habilidades en atención al cliente y cierre de ventas.

Dominio de herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de bodega – Studio F

Salario: $ 1.750.905

El propósito de este rol es asegurar que todas las operaciones de bodega se realicen de manera eficiente, apoyando en la recepción, almacenamiento y despacho de productos.

Responsabilidades:

Recepción y verificación de mercancías.

Organización y almacenamiento de productos en la bodega.

Preparación y despacho de pedidos a clientes.

Mantenimiento del orden y limpieza en el área de trabajo.

Colaboración en inventarios periódicos y registros de stock.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como auxiliar de bodega o en roles similares.

Conocimiento en manejo de inventarios y control de existencias.

Capacidad para operar equipos de carga y descarga.

Habilidades básicas en computación para registro de datos.

Excelente capacidad de organización y atención al detalle.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Mensajero notarial inmobiliario – Habi

Salario: $1.750.095 a $2.200.000

En Habi, están en búsqueda de un supernumerario inmobiliario para unirse al equipo y apoyar los procesos notariales, de escrituración y registro, garantizando una atención eficiente y de calidad.

Responsabilidades:

Gestión y seguimiento de trámites tributarios o de entidades públicas.

Apoyo en elaboración y revisión de documentos jurídicos.

Experiencia en servicios logísticos o administrativos.

Desplazamientos a notarias y entidades.

Atención y acompañamiento al cliente.

Orden, precisión y comunicación efectiva.

Requerimientos:

Obligatorio tener moto sin comparendos vigentes o, mínimo, en 6 meses

Técnico, tecnólogo o estudiante de últimos semestres de Derecho, Administración o áreas afines.

Experiencia previa en notarías o procesos de escrituración y registro.

Manejo de moto y documentación al día.

Habilidades en atención al cliente, gestión documental y relaciones interpersonales.

Conocimientos en herramientas Microsoft Office.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.