Comience la semana con empleo: vacantes disponibles para aplicar hoy

Iniciar la semana revisando nuevas oportunidades laborales puede ser una estrategia útil para quienes buscan avanzar en su proceso de búsqueda de empleo. Muchas empresas publican o actualizan sus convocatorias al comienzo de la semana, permitiendo a los candidatos explorar opciones, organizar sus postulaciones y preparar con mayor tiempo los procesos de selección.

Actualmente, hay más de 114.000 ofertas laborales disponibles en todo el país, lo que amplía las posibilidades para quienes desean encontrar una nueva oportunidad profesional o dar el siguiente paso en su trayectoria.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como publicidad, administración, ventas y diseño, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina. Foto: Getty Images

Retocador(a) fotográfico(a) – Medellín

Empresa: Offcorss

Salario: A convenir

En Offcorss buscan un(a) retocador(a) fotográfico(a) apasionado(a) por el detalle, la estética y la calidad visual, que quiera ser parte del equipo creativo y contribuir a dar vida a las campañas y contenidos visuales de la marca.

Requerimientos:

Ser tecnólogo(a), estudiante universitario(a) o profesional en Diseño, Publicidad o áreas afines, con enfoque en retoque fotográfico.

Contar con 2 a 3 años de experiencia en retoque digital de fotografía modelada y de producto.

Tener sensibilidad estética, atención al detalle y orientación por la calidad visual.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auditor de gestión y procesos – Bogotá D.C.

Empresa: Lili Pink

Salario: $ 3.500.000 a $ 3.900.000

Lili Pink está en búsqueda de un(a) auditor(a) de gestión y procesos que quiera crecer profesionalmente en una compañía dinámica, con grandes beneficios y oportunidades de desarrollo.

Responsabilidades:

Ejecutar auditorías internas de gestión y procesos.

Evaluar el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles internos.

Documentar, analizar y proponer mejoras a los procesos.

Identificar riesgos y oportunidades de optimización.

Aplicar metodologías y marcos de referencia para fortalecer la gestión organizacional.

Utilizar herramientas de análisis de datos para soportar hallazgos y recomendaciones.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas.

Mínimo 2 años de experiencia en auditoría de gestión y procesos.

Conocimiento en herramientas de minería de datos como ACL, IDEA u otras similares.

Experiencia en documentación y levantamiento de procesos.

Conocimiento en modelos y marcos como COSO, COBIT, ITIL y gestión de riesgos.

Conocimiento en normas ISO HSEQ y SST.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Trabajo sí hay en Bogotá: vacantes activas para distintos perfiles

Asesor comercial en salud – Neiva

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como asesor comercial, también conocido como representante de ventas o vendedor comercial, será fundamental para conectar a las personas con productos de salud esenciales, impactando positivamente en su vida.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de ventas efectivas para promover productos de salud.

Construir y mantener relaciones sólidas con clientes potenciales y existentes.

Identificar oportunidades de mercado para expandir el alcance de los servicios.

Colaborar con el equipo para alcanzar y superar los objetivos de ventas.

Proporcionar asesoría especializada a los clientes sobre los productos de salud.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como asesor comercial o roles equivalentes como representante de ventas o ejecutivo de ventas en el sector salud.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.

Proactividad para identificar y aprovechar nuevas oportunidades de negocio.

Conocimiento en productos y servicios de salud.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de diseño de vitrinas y POP – Medellín

Empresa: Tennis

Salario: $ 4.000.000

En este rol, será el encargado de transformar conceptos comerciales en vitrinas que cautiven a los clientes y refuercen la identidad de la marca.

Responsabilidades:

Diseño creativo de vitrinas y empaques.

Creación de conceptos visuales.

Supervisión del proceso de producción y entrega.

Requerimientos:

Experiencia en diseño gráfico y visual merchandising.

Portafolio de trabajos previos.

Conocimiento de tendencias de diseño y retail.

Dominio de Adobe Creative Suite y 3D Rendering Software.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador comercial puntos de venta – Ibagué

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Como coordinador comercial, trabajará en estrecha colaboración con diferentes equipos dentro de la compañía para implementar estrategias que impulsen el crecimiento y la rentabilidad del negocio.

Responsabilidades:

Liderar el equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.

Desarrollar e implementar estrategias de ventas efectivas.

Monitorear el rendimiento de las tiendas y realizar mejoras.

Colaborar con marketing para campañas promocionales.

Garantizar una excelente experiencia del cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como coordinador comercial o en roles similares.

Habilidad para liderar y motivar equipos de ventas.

Conocimiento del mercado retail y tendencias actuales.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir metas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.