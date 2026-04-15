Contratación inmediata: hay más de 40.000 ofertas laborales disponibles en Colombia

Actualmente, hay miles de ofertas disponibles en Colombia, distribuidas en diferentes ciudades y sectores labores. Estas convocatorias permiten a los candidatos vincularse y empezar a generar ingresos.
¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?
Las personas interesadas en conocer las vacantes disponibles deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas.
Antes de aplicar, se recomienda tener la hoja de vida actualizada, con información clara y verificable, y estar atentos a los canales de contacto, ya que estos procesos suelen avanzar con rapidez. También es clave revisar con detalle los requisitos y condiciones de cada oferta para asegurarse de cumplir con el perfil solicitado.
Operador(a) industria – Cali
Empresa: Terpel
Salario: A convenir
El operador industrial, también conocido como técnico de operaciones industriales o especialista en procesos industriales, es responsable de realizar operaciones seguras de recibo, almacenamiento, análisis de calidad y suministro de combustible en campo.
Responsabilidades:
- Realizar operaciones seguras de recibo de combustible.
- Gestionar el almacenamiento y análisis de calidad del combustible.
- Suministrar combustible a los equipos autorizados por la organización y el cliente.
- Cumplir con las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
- Brindar excelente servicio al cliente con amabilidad y en los tiempos acordados.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento, industrial, instrumentación y control o áreas afines.
- Experiencia de un año en roles similares.
- Conocimiento de normas ambientales y de seguridad en el trabajo.
- Habilidades de servicio al cliente.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Ejecutivo canal broker inmobiliario – Cali
Empresa: Habi
Salario: $ 2.500.000
Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.
Responsabilidades:
- Formar parte del equipo comercial de ventas.
- Realizar cierres de negocios exitosos.
- Gestionar negociaciones complejas con clientes.
- Liderar un equipo de brokers inmobiliarios
Requerimientos:
- Mínimo dos años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.
- Habilidad para manejar negociaciones complejas.
- Comunicación asertiva por teléfono.
- Disponibilidad horaria para contactar clientes.
- Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Ejecutivo de prospección comercial – Medellín
Empresa: Magneto Global
Salario: A convenir
Este rol es esencial para captar y calificar oportunidades de negocio, siendo el primer eslabón estratégico en el proceso comercial.
Responsabilidades:
- Diseñar y ejecutar tácticas efectivas de prospección outbound.
- Gestionar y depurar bases de datos identificando oportunidades con alto potencial.
- Registrar y dar trazabilidad de interacciones en el CRM asegurando procesos ordenados y medibles.
- Atender y calificar oportunidades entrantes.
Requerimientos:
- Experiencia previa en roles similares de generación de demanda o prospección.
- Conocimiento en el uso de herramientas CRM.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.
- Alta orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Entrenador personalizado – Cartagena
Empresa: Bodytech
Salario: $ 1.750.905 a $ 3.500.000
Si es proactivo y tiene un fuerte enfoque en el servicio al cliente, este puesto es para usted.
Responsabilidades:
- Diseñar programas de entrenamiento personalizados para los clientes.
- Guiar y motivar a los clientes durante las sesiones de entrenamiento.
- Realizar evaluaciones físicas iniciales y seguimiento del progreso.
- Asegurar la seguridad durante todas las actividades físicas.
Requerimientos:
- Experiencia previa en entrenamiento funcional.
- Excelentes habilidades de servicio al cliente.
- Certificación en entrenamiento deportivo o área relacionada.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
Conductor – Todo el país
Empresa: Expreso Brasilia
Salario: A convenir
Este rol, también conocido como operador de vehículos nacionales, es fundamental para asegurar la seguridad y puntualidad en las rutas a nivel nacional.
Responsabilidades:
- Conducir buses de transporte de pasajeros a nivel nacional.
- Operar tracto camiones en rutas nacionales.
- Garantizar la seguridad y comodidad de los pasajeros.
- Mantener comunicación constante con el equipo de central de operaciones
- Respetar las normas de tránsito y seguridad vial.
Requerimientos:
- Bachiller académico.
- Mínimo 2 años de experiencia en buses de transporte de pasajeros a nivel nacional.
- O 3 años de experiencia en tracto camiones a nivel nacional.
- Licencia de Conducción C2 o C3 indispensable.
- Conocimiento de rutas nacionales y normas de tránsito.
Si cumple con los requisitos, aplique acá.
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