Contratación inmediata: hay más de 40.000 ofertas laborales disponibles en Colombia

Actualmente, hay miles de ofertas disponibles en Colombia, distribuidas en diferentes ciudades y sectores labores. Estas convocatorias permiten a los candidatos vincularse y empezar a generar ingresos.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Las personas interesadas en conocer las vacantes disponibles deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas.

Antes de aplicar, se recomienda tener la hoja de vida actualizada, con información clara y verificable, y estar atentos a los canales de contacto, ya que estos procesos suelen avanzar con rapidez. También es clave revisar con detalle los requisitos y condiciones de cada oferta para asegurarse de cumplir con el perfil solicitado.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

Operador(a) industria – Cali

Empresa: Terpel

Salario: A convenir

El operador industrial, también conocido como técnico de operaciones industriales o especialista en procesos industriales, es responsable de realizar operaciones seguras de recibo, almacenamiento, análisis de calidad y suministro de combustible en campo.

Responsabilidades:

Realizar operaciones seguras de recibo de combustible.

Gestionar el almacenamiento y análisis de calidad del combustible.

Suministrar combustible a los equipos autorizados por la organización y el cliente.

Cumplir con las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.

Brindar excelente servicio al cliente con amabilidad y en los tiempos acordados.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento, industrial, instrumentación y control o áreas afines.

Experiencia de un año en roles similares.

Conocimiento de normas ambientales y de seguridad en el trabajo.

Habilidades de servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo canal broker inmobiliario – Cali

Empresa: Habi

Salario: $ 2.500.000

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

Mínimo dos años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Estas empresas buscan trabajadores para fines de semana; así puede postularse

Ejecutivo de prospección comercial – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Este rol es esencial para captar y calificar oportunidades de negocio, siendo el primer eslabón estratégico en el proceso comercial.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar tácticas efectivas de prospección outbound.

Gestionar y depurar bases de datos identificando oportunidades con alto potencial.

Registrar y dar trazabilidad de interacciones en el CRM asegurando procesos ordenados y medibles.

Atender y calificar oportunidades entrantes.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles similares de generación de demanda o prospección.

Conocimiento en el uso de herramientas CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.

Alta orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Entrenador personalizado – Cartagena

Empresa: Bodytech

Salario: $ 1.750.905 a $ 3.500.000

Si es proactivo y tiene un fuerte enfoque en el servicio al cliente, este puesto es para usted.

Responsabilidades:

Diseñar programas de entrenamiento personalizados para los clientes.

Guiar y motivar a los clientes durante las sesiones de entrenamiento.

Realizar evaluaciones físicas iniciales y seguimiento del progreso.

Asegurar la seguridad durante todas las actividades físicas.

Requerimientos:

Experiencia previa en entrenamiento funcional.

Excelentes habilidades de servicio al cliente.

Certificación en entrenamiento deportivo o área relacionada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Conductor – Todo el país

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: A convenir

Este rol, también conocido como operador de vehículos nacionales, es fundamental para asegurar la seguridad y puntualidad en las rutas a nivel nacional.

Responsabilidades:

Conducir buses de transporte de pasajeros a nivel nacional.

Operar tracto camiones en rutas nacionales.

Garantizar la seguridad y comodidad de los pasajeros.

Mantener comunicación constante con el equipo de central de operaciones

Respetar las normas de tránsito y seguridad vial.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Mínimo 2 años de experiencia en buses de transporte de pasajeros a nivel nacional.

O 3 años de experiencia en tracto camiones a nivel nacional.

Licencia de Conducción C2 o C3 indispensable.

Conocimiento de rutas nacionales y normas de tránsito.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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