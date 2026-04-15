EMPLEO

Contratación inmediata: hay más de 40.000 ofertas laborales disponibles en Colombia

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

15 de abril de 2026, 8:55 a. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Actualmente, hay miles de ofertas disponibles en Colombia, distribuidas en diferentes ciudades y sectores labores. Estas convocatorias permiten a los candidatos vincularse y empezar a generar ingresos.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Las personas interesadas en conocer las vacantes disponibles deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y expectativas.

Antes de aplicar, se recomienda tener la hoja de vida actualizada, con información clara y verificable, y estar atentos a los canales de contacto, ya que estos procesos suelen avanzar con rapidez. También es clave revisar con detalle los requisitos y condiciones de cada oferta para asegurarse de cumplir con el perfil solicitado.

Colsubsidio acaba de publicar varias oportunidades laborales en Colombia a través de la página de Magneto.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. Foto: Stock

Operador(a) industria – Cali

Empresa: Terpel

Salario: A convenir

El operador industrial, también conocido como técnico de operaciones industriales o especialista en procesos industriales, es responsable de realizar operaciones seguras de recibo, almacenamiento, análisis de calidad y suministro de combustible en campo.

Responsabilidades:

  • Realizar operaciones seguras de recibo de combustible.
  • Gestionar el almacenamiento y análisis de calidad del combustible.
  • Suministrar combustible a los equipos autorizados por la organización y el cliente.
  • Cumplir con las normas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
  • Brindar excelente servicio al cliente con amabilidad y en los tiempos acordados.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento, industrial, instrumentación y control o áreas afines.
  • Experiencia de un año en roles similares.
  • Conocimiento de normas ambientales y de seguridad en el trabajo.
  • Habilidades de servicio al cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ejecutivo canal broker inmobiliario – Cali

Empresa: Habi

Salario: $ 2.500.000

Habi busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

  • Formar parte del equipo comercial de ventas.
  • Realizar cierres de negocios exitosos.
  • Gestionar negociaciones complejas con clientes.
  • Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

  • Mínimo dos años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.
  • Habilidad para manejar negociaciones complejas.
  • Comunicación asertiva por teléfono.
  • Disponibilidad horaria para contactar clientes.
  • Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Estas empresas buscan trabajadores para fines de semana; así puede postularse

Ejecutivo de prospección comercial – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Este rol es esencial para captar y calificar oportunidades de negocio, siendo el primer eslabón estratégico en el proceso comercial.

Responsabilidades:

  • Diseñar y ejecutar tácticas efectivas de prospección outbound.
  • Gestionar y depurar bases de datos identificando oportunidades con alto potencial.
  • Registrar y dar trazabilidad de interacciones en el CRM asegurando procesos ordenados y medibles.
  • Atender y calificar oportunidades entrantes.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en roles similares de generación de demanda o prospección.
  • Conocimiento en el uso de herramientas CRM.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios.
  • Alta orientación a resultados y cumplimiento de objetivos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Entrenador personalizado – Cartagena

Empresa: Bodytech

Salario: $ 1.750.905 a $ 3.500.000

Si es proactivo y tiene un fuerte enfoque en el servicio al cliente, este puesto es para usted.

Responsabilidades:

  • Diseñar programas de entrenamiento personalizados para los clientes.
  • Guiar y motivar a los clientes durante las sesiones de entrenamiento.
  • Realizar evaluaciones físicas iniciales y seguimiento del progreso.
  • Asegurar la seguridad durante todas las actividades físicas.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en entrenamiento funcional.
  • Excelentes habilidades de servicio al cliente.
  • Certificación en entrenamiento deportivo o área relacionada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Conductor – Todo el país

Empresa: Expreso Brasilia

Salario: A convenir

Este rol, también conocido como operador de vehículos nacionales, es fundamental para asegurar la seguridad y puntualidad en las rutas a nivel nacional.

Responsabilidades:

  • Conducir buses de transporte de pasajeros a nivel nacional.
  • Operar tracto camiones en rutas nacionales.
  • Garantizar la seguridad y comodidad de los pasajeros.
  • Mantener comunicación constante con el equipo de central de operaciones
  • Respetar las normas de tránsito y seguridad vial.

Requerimientos:

  • Bachiller académico.
  • Mínimo 2 años de experiencia en buses de transporte de pasajeros a nivel nacional.
  • O 3 años de experiencia en tracto camiones a nivel nacional.
  • Licencia de Conducción C2 o C3 indispensable.
  • Conocimiento de rutas nacionales y normas de tránsito.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.