Crecen las oportunidades laborales para psicólogos en Colombia: así puede aplicar

La demanda de profesionales en psicología continúa creciendo en Colombia, impulsada por la necesidad de fortalecer el bienestar emocional, la gestión del talento y los procesos de acompañamiento en distintos entornos laborales, educativos y sociales. Actualmente, empresas e instituciones de diferentes regiones del país mantienen abiertos procesos de selección para psicólogos, con oportunidades dirigidas tanto a perfiles con experiencia como a recién graduados.

Recomendaciones para los aspirantes

Para quienes deseen postularse a estas oportunidades, es clave contar con una hoja de vida actualizada que destaque la formación académica, las prácticas profesionales y las áreas de especialización.

Asimismo, revisar con atención los requisitos de cada vacante y mantener disponibilidad para entrevistas puede marcar la diferencia en los procesos de selección.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas.

Psicólogo clínico – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 4.799.600

En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.

Responsabilidades:

Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.

Elaborar informes clínicos detallados.

Brindar tratamientos psicológicos personalizados.

Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.

Mantener actualizada la documentación de cada paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.

Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.

Habilidad para elaborar informes clínicos.

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar de atracción – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Al unirse a este equipo, contribuirá activamente a la identificación y atracción de los mejores perfiles, lo que impactará de manera significativa en el crecimiento y desarrollo de la compañía.

Responsabilidades:

Apoyar en la publicación de ofertas de trabajo en diferentes plataformas.

Participar en el proceso de selección de candidatos incluyendo el reclutamiento de diferentes cargos y apoyo en entrevistas iniciales.

Coordinar la agenda de entrevistas y gestionar la comunicación con los candidatos.

Mantener actualizada la base de datos de candidatos y generar reportes de seguimiento.

Generar consecución de la documentación requerida por contratación.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en roles similares como auxiliar de atracción o asistente de reclutamiento.

Tecnólogo en áreas de gestión humana o afines.

Conocimiento en procesos de selección y reclutamiento.

Habilidades destacadas de comunicación y organización.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Psicólogo educativo – Bucaramanga

Empresa: Aspaen

Salario: A convenir

Si tiene experiencia y es una orientadora educativa con destrezas para enriquecer el entorno escolar, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar orientación psicológica a estudiantes.

Diseñar e implementar programas de apoyo educativo.

Colaborar con docentes para mejorar el ambiente escolar.

Evaluar y asesorar casos individuales de estudiantes.

Realizar seguimiento a planes de intervención psicológica.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo dos años de experiencia como psicólogo educativo.

Habilidades de comunicación efectiva.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar medio tiempo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Consultor comercial de recursos humanos – Medellín

Empresa: Plenitud Corporativa

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Si tiene la capacidad para fidelizar la cartera actual y la visión para abrir nuevos mercados corporativos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes, siendo el punto de contacto principal entre ellos y la compañía.

Abrir nuevos mercados y fortalecer relaciones con clientes actuales.

Comprender las necesidades de cada cliente para ofrecer soluciones personalizadas que respondan a sus objetivos en Gestión Humana.

Promover y comercializar nuestro portafolio de evaluaciones psicológicas, programas de desarrollo y servicios de consultoría

Asesorar a las empresas mediante el portafolio de productos y servicios disponible, como soluciones eficientes para sus procesos de selección, clima organizacional, desempeño y desarrollo de personal.

Identificar oportunidades de crecimiento dentro de las cuentas asignadas, impulsando su desarrollo y participación en el mercado.

Mantenerse actualizado sobre las tendencias y desarrollos del sector para brindar información relevante y oportuna a los clientes.

Cumplir metas y objetivos de ventas, demostrando habilidades en planeación, negociación, persuasión, orientación al logro, servicio al cliente y trabajo en equipo.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Psicología, Negocios o áreas afines.

Experiencia comprobada mínima de 5 a 6 años en cargos de consultor(a) comercial o similares, en entidades privadas o públicas.

Experiencia en la comercialización de servicios de consultoría, formación, evaluación psicológica, gestión del talento o desarrollo organizacional.

Manejo de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook y PowerPoint).

Conocimiento o experiencia en CRM, preferiblemente HubSpot (no excluyente).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Psicólogo – Armenia

Empresa: Keralty

Salario: 2.600.000 a 2.700.000

Como terapeuta, formará parte de un equipo que valora el cuidado y el crecimiento, comprometido con el bienestar de las personas.

Responsabilidades:

Realizar valoraciones y tratamientos psicoterapéuticos individuales y grupales.

Proporcionar psicoeducación y asesorías a pacientes y familiares.

Colaborar con un equipo interdisciplinario en la atención integral.

Requerimientos:

Profesional en Psicología (título requerido).

Especialización en Psicología de la Salud o Psicología Clínica con énfasis en Salud Mental.

Mínimo 2 años de experiencia en psicología clínica.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

