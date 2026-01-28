Crecen las oportunidades laborales para psicólogos en Colombia: así puede aplicar

La demanda de profesionales en psicología continúa creciendo en Colombia, impulsada por la necesidad de fortalecer el bienestar emocional, la gestión del talento y los procesos de acompañamiento en distintos entornos laborales, educativos y sociales. Actualmente, empresas e instituciones de diferentes regiones del país mantienen abiertos procesos de selección para psicólogos, con oportunidades dirigidas tanto a perfiles con experiencia como a recién graduados.
Recomendaciones para los aspirantes
Para quienes deseen postularse a estas oportunidades, es clave contar con una hoja de vida actualizada que destaque la formación académica, las prácticas profesionales y las áreas de especialización.
Asimismo, revisar con atención los requisitos de cada vacante y mantener disponibilidad para entrevistas puede marcar la diferencia en los procesos de selección.
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia e intereses. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas activas.
Psicólogo clínico – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 4.799.600
En Compensar, buscan un psicólogo clínico apasionado por la atención de pacientes en consulta externa, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas.
Responsabilidades:
- Realizar evaluaciones psicológicas a los pacientes.
- Elaborar informes clínicos detallados.
- Brindar tratamientos psicológicos personalizados.
- Participar en reuniones de equipo interdisciplinario.
- Mantener actualizada la documentación de cada paciente.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia mínima de 3 años como psicólogo clínico o especialista en psicología.
- Conocimiento en tratamiento de trastornos mentales.
- Habilidad para elaborar informes clínicos.
- Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Auxiliar de atracción – Medellín
Empresa: Conconcreto
Salario: A convenir
Al unirse a este equipo, contribuirá activamente a la identificación y atracción de los mejores perfiles, lo que impactará de manera significativa en el crecimiento y desarrollo de la compañía.
Responsabilidades:
- Apoyar en la publicación de ofertas de trabajo en diferentes plataformas.
- Participar en el proceso de selección de candidatos incluyendo el reclutamiento de diferentes cargos y apoyo en entrevistas iniciales.
- Coordinar la agenda de entrevistas y gestionar la comunicación con los candidatos.
- Mantener actualizada la base de datos de candidatos y generar reportes de seguimiento.
- Generar consecución de la documentación requerida por contratación.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en roles similares como auxiliar de atracción o asistente de reclutamiento.
- Tecnólogo en áreas de gestión humana o afines.
- Conocimiento en procesos de selección y reclutamiento.
- Habilidades destacadas de comunicación y organización.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Psicólogo educativo – Bucaramanga
Empresa: Aspaen
Salario: A convenir
Si tiene experiencia y es una orientadora educativa con destrezas para enriquecer el entorno escolar, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Brindar orientación psicológica a estudiantes.
- Diseñar e implementar programas de apoyo educativo.
- Colaborar con docentes para mejorar el ambiente escolar.
- Evaluar y asesorar casos individuales de estudiantes.
- Realizar seguimiento a planes de intervención psicológica.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Mínimo dos años de experiencia como psicólogo educativo.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad para trabajar medio tiempo.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Consultor comercial de recursos humanos – Medellín
Empresa: Plenitud Corporativa
Salario: 2.500.000 a 3.000.000
Si tiene la capacidad para fidelizar la cartera actual y la visión para abrir nuevos mercados corporativos, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Gestionar y mantener relaciones sólidas con los clientes, siendo el punto de contacto principal entre ellos y la compañía.
- Abrir nuevos mercados y fortalecer relaciones con clientes actuales.
- Comprender las necesidades de cada cliente para ofrecer soluciones personalizadas que respondan a sus objetivos en Gestión Humana.
- Promover y comercializar nuestro portafolio de evaluaciones psicológicas, programas de desarrollo y servicios de consultoría
- Asesorar a las empresas mediante el portafolio de productos y servicios disponible, como soluciones eficientes para sus procesos de selección, clima organizacional, desempeño y desarrollo de personal.
- Identificar oportunidades de crecimiento dentro de las cuentas asignadas, impulsando su desarrollo y participación en el mercado.
- Mantenerse actualizado sobre las tendencias y desarrollos del sector para brindar información relevante y oportuna a los clientes.
- Cumplir metas y objetivos de ventas, demostrando habilidades en planeación, negociación, persuasión, orientación al logro, servicio al cliente y trabajo en equipo.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Mercadeo, Psicología, Negocios o áreas afines.
- Experiencia comprobada mínima de 5 a 6 años en cargos de consultor(a) comercial o similares, en entidades privadas o públicas.
- Experiencia en la comercialización de servicios de consultoría, formación, evaluación psicológica, gestión del talento o desarrollo organizacional.
- Manejo de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook y PowerPoint).
- Conocimiento o experiencia en CRM, preferiblemente HubSpot (no excluyente).
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Psicólogo – Armenia
Empresa: Keralty
Salario: 2.600.000 a 2.700.000
Como terapeuta, formará parte de un equipo que valora el cuidado y el crecimiento, comprometido con el bienestar de las personas.
Responsabilidades:
- Realizar valoraciones y tratamientos psicoterapéuticos individuales y grupales.
- Proporcionar psicoeducación y asesorías a pacientes y familiares.
- Colaborar con un equipo interdisciplinario en la atención integral.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología (título requerido).
- Especialización en Psicología de la Salud o Psicología Clínica con énfasis en Salud Mental.
- Mínimo 2 años de experiencia en psicología clínica.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.