Más de 67 mil vacantes disponibles en Bogotá esta semana: revise cómo aplicar

Buscar empleo en Bogotá en el primer trimestre del 2026 refleja un panorama dinámico dentro del mercado laboral. De acuerdo con cifras recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la ciudad registró una tasa de desempleo del 7,5 % en enero de 2026, posicionándose como la principal capital del país con el menor nivel de desocupación.

En medio de este escenario, más de 67.000 oportunidades laborales se encuentran activas, permitiendo que más personas puedan participar en procesos de selección y acceder a nuevas alternativas laborales en la ciudad.

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $4.000.000 a $4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Auxiliar administrativo contable

Empresa: Conconcreto

Salario: $3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

La persona seleccionada será responsable de la contabilización y gestión de servicios públicos e internet, contribuyendo directamente a la eficiencia operativa de la empresa.

Responsabilidades:

Contabilización de servicios públicos y pagos de impuestos.

Gestión de solicitudes de pago y creación de proveedores.

Contabilización de caja menor en SAP.

Generación de pedidos y gestión de anticipos.

Requerimientos:

Formación en contabilidad, administración o afines.

Experiencia previa en funciones administrativas y contables.

Manejo de SAP deseable.

Asesor de ventas

Empresa: Studio F

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia en el sector retail, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

Formador comercial

Empresa: Chevignon

Salario: $2.500.000 a $3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el pilar para el desarrollo continuo de los profesionales en ventas, impactando directamente en el crecimiento y éxito de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar programas de capacitación para el equipo de ventas.

Evaluar las necesidades de formación y diseñar planes personalizados.

Monitorear el progreso y el impacto de las capacitaciones.

Fomentar un ambiente de aprendizaje continuo y mejora.

Colaborar estrechamente con líderes de ventas para alinear objetivos.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como formador comercial o en un rol similar.

Habilidades de comunicación excepcionales.

Capacidad para motivar e inspirar a equipos.

Conocimiento profundo del sector de la moda.

Experiencia en diseño y ejecución de programas de capacitación.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y rápido.

Soldador

Empresa: Croydon

Salario: $2.500.000 a $ 2.830.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte del equipo técnico especializado, tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente en un ambiente que fomenta el aprendizaje continuo y la innovación.

Responsabilidades:

Identificar el tipo de material a soldar y seleccionar el proceso de soldadura a realizar.

Realizar el alistamiento de limpieza y biselado de las juntas a soldar.

Realizar los tratamientos térmicos previos y posteriores a la soldadura según se requiera.

Realizar soldadura eléctrica con proceso de electrodo revestido en forma horizontal, vertical y sobre cabeza.

Realizar proceso de soldadura MIG para materiales ferrosos y no ferrosos.

Realizar proceso de soldadura TIG para materiales ferrosos y no ferrosos.

Realizar proceso de soldadura con equipo oxiacetilénico para materiales ferrosos y no ferrosos.

Dar terminación mecánica a las superficies soldadas que lo requieran.

Interpretar o elaborar planos mecánicos sobre estructuras soldadas

Realizar cálculos de cantidad de materiales para la fabricación de estructuras soldadas.

Entregar los trabajos de acuerdo con los cronogramas establecidos.

Verificar la calidad de los trabajos realizados.

Avisar al jefe inmediato las anomalías que se presenten en el proceso que desarrolla.

Requerimientos:

Certificación como soldador o técnico en soldadura.

Experiencia de al menos 3 años como soldador industrial o especialista en soldadura.

Conocimientos avanzados en técnicas de soldadura MIG/TIG.

Habilidad para interpretar planos y especificaciones técnicas.

