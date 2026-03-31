Medellín tiene más de 27.000 vacantes activas: así puede aplicar en minutos

El mercado laboral en Medellín muestra señales positivas. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en febrero de 2026 la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en 9,0 %, un indicador que refleja avances en la recuperación del empleo y posiciona a la capital antioqueña entre las principales ciudades del país con menores niveles de desocupación.

En este contexto, actualmente hay más de 27 mil ofertas laborales en Medellín, ampliando el panorama para personas interesadas en encontrar nuevas oportunidades.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Gran convocatoria laboral abierta. Foto: Getty Images

Profesional en enfermería – Urgencias

Empresa: Sura Colombia

Salario: $ 5.042.102

El profesional en enfermería coordinará acciones con el equipo médico y auxiliares, orientadas a garantizar una atención ágil y segura, promoviendo el autocuidado y la experiencia positiva del usuario.

Responsabilidades:

Coordinación del proceso de atención de enfermería en el servicio de urgencias.

Realización y clasificación de triage.

Coordinación de personal a cargo.

Realización de procedimientos específicos de enfermería.

Gestión administrativa del servicio de urgencias.

¡Aplique acá!

Asesor comercial

Empresa: Lili Pink

Salario: $ 2.200.000 a $ 2.600.000

Como asesor comercial, será vital para brindar una atención excepcional a los clientes, apoyándolos en su selección de productos de moda y contribuyendo al crecimiento de la tienda.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en la selección de productos.

Garantizar una experiencia de compra excepcional.

Cumplir los objetivos de venta y fidelización.

Requerimientos:

Experiencia de al menos 6 meses en roles afines como asesor comercial o consultor de ventas.

Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Disponibilidad para horarios rotativos y fines de semana.

¡Aplique acá!

Ofertas laborales con contrato a término indefinido en Colombia: postúlese acá

Analista de control financiero

Empresa: ESSITY

Salario: A convenir

Como analista de control financiero logístico, será clave en la toma de decisiones estratégicas que impulsarán la eficiencia operativa y la mejora continua.

Responsabilidades:

Analizar reportes financieros para identificar áreas de mejora en la operación logística.

Colaborar con el equipo para desarrollar estrategias de optimización de costos.

Elaborar informes financieros que apoyen la toma de decisiones estratégicas.

Monitorear indicadores de desempeño financiero y logístico.

Proporcionar recomendaciones basadas en análisis de datos financieros.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años como analista de control financiero logístico o roles afines.

Conocimiento avanzado en Excel y herramientas de análisis financiero.

Habilidad para interpretar datos financieros y generar informes detallados.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicar hallazgos de manera efectiva.

Título profesional en Finanzas, Contabilidad, Administración o afines.

Indispensablemente, debe tener un nivel intermedio-avanzado en Python (requisito excluyente).

¡Aplique acá!

Auxiliar de mercadeo

Empresa: Solla

Salario: A convenir

Este rol es crucial para asegurar que nuestros materiales estén siempre listos y disponibles para los clientes o eventos importantes.

Responsabilidades:

Gestionar y organizar el material de POP y merchandising.

Coordinar la logística de los eventos promocionales y de mercadeo.

Mantener actualizada la base de datos de clientes y proveedores.

Colaborar en la elaboración de informes de resultados de campañas de marketing.

Asistir en tareas administrativas y operativas del departamento de mercadeo.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en mercadeo, logística, administración o afines.

Experiencia previa de 6 meses en roles similares.

Habilidad para coordinar procesos logísticos.

Conocimientos y manejo de Microsoft Office.

Conocimiento y manejo de ERP.

¡Aplique acá!

Analista de diseño visual

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como analista de diseño visual, será encargado de diseñar y proponer procesos creativos para el desarrollo de vitrinas y manuales de exhibición, cumpliendo con los lineamientos estéticos de cada temporada.

Responsabilidades:

Investigar tendencias de diseño para proponer conceptos de espacios.

Diseñar estrategias y elementos de exhibición para los diferentes canales, obteniendo la aprobación correspondiente.

Crear manuales de montaje y exhibición de vitrinas para las diferentes temporadas a nivel nacional e internacional.

Desarrollar ecards para los elementos de exhibición de las tiendas.

Producir material audiovisual siguiendo las indicaciones y directrices establecidas para los elementos de exhibición.

Colaborar en la elaboración de fichas técnicas para los elementos de vitrinas.

Asistir en otras tareas relacionadas según sea necesario.

Requerimientos:

Diseñador gráfico, diseñador industrial, diseñador de espacios, arquitecto (enfoque interiorista) o afines.

Experiencia general o específica mínima de 1 año.

Conocimiento en diseño de espacios.

Excel bajo.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.