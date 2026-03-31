Ofertas laborales con contrato a término indefinido en Colombia: postúlese acá

El contrato a término indefinido es una de las modalidades laborales más valoradas por quienes buscan proyección a largo plazo. Este tipo de vinculación ofrece mayor seguridad en el empleo, acceso a beneficios laborales continuos y la posibilidad de planificar con más tranquilidad proyectos personales y financieros.

Además, este contrato suele fortalecer la confianza entre las organizaciones y sus colaboradores, favoreciendo procesos de crecimiento profesional y permanencia en el empleo. En Colombia, actualmente hay más de 34.000 vacantes disponibles bajo esta modalidad, lo que representa una oportunidad para quienes buscan estabilidad laboral.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock / Magneto

Médico general urgencias – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: $ 4.700.000 a $ 4.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como médico general de urgencias, será una pieza clave en el servicio de urgencias, impactando de manera directa en la atención integral de los pacientes.

Responsabilidades:

Proveer atención médica de urgencias a pacientes.

Evaluar y diagnosticar condiciones médicas en situaciones críticas.

Coordinar con el personal de enfermería para asegurar el cuidado integral del paciente.

Realizar procedimientos médicos necesarios en el área de urgencias.

Mantener registros precisos y completos de las atenciones realizadas.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia mínima de 1 año en el servicio de urgencias.

Cursos vigentes: RCP básico y avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, manejo de pacientes víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y manejo del duelo.

Conocimiento en atención de urgencias, valoración clínica y manejo inicial del paciente.

Alta orientación al servicio, trabajo colaborativo y adaptabilidad.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de tiendas – Cali

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador de tienda, será el corazón del negocio, guiando al equipo hacia el cumplimiento de metas y garantizando una experiencia de compra inigualable.

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.

Supervisar las operaciones diarias de la tienda y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

Gestionar el inventario y garantizar la disponibilidad de productos.

Desarrollar estrategias para mejorar las ventas y la satisfacción del cliente.

Llevar a cabo análisis de ventas para identificar áreas de mejora.

Buscamos en ti:

Experiencia mínima de 1 año como coordinador de tienda o en roles similares como gerente o supervisor de ventas.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento en técnicas de ventas y atención al cliente.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con objetivos.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Manejo de Excel intermedio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

¿Sin trabajo? Hay más de 115 mil vacantes abiertas en todo el país

Ejecutivo preferente – Barranquilla

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.

Responsabilidades:

Gestionar relaciones con clientes preferenciales.

Ofrecer asesoría financiera personalizada.

Promocionar productos y servicios financieros.

Asegurar la satisfacción del cliente.

Liderar el manejo de cuentas preferenciales.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Experiencia de 2 años en el sector financiero.

Conocimientos en áreas financieras y tributarias.

Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Profesional de enfermería – Bogotá

Salario: $ 5.246.100

Tipo de contrato: Término indefinido

En Compensar, buscan un profesional de enfermería apasionado por la atención integral de los pacientes, que desee hacer una diferencia en la vida de las personas a través de la promoción, prevención y el cuidado de la salud.

Responsabilidades:

Brindar atención de enfermería en el marco de programas de promoción y prevención (PYP).

Aplicar y dar cumplimiento a las RIAS.

Realizar inserción de implantes subdérmicos.

Colocar y hacer seguimiento a dispositivos intrauterinos (DIU).

Ejecutar seguimiento oportuno a los pacientes y sus necesidades.

Garantizar la calidad y humanización en la prestación del servicio.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Experiencia en rutas PYP.

Conocimiento y manejo de RIAS.

Experiencia en inserción de implantes subdérmicos.

Manejo de dispositivos intrauterinos (DIU).

Habilidad para el trabajo en equipo y atención al usuario.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador comercial puntos de venta – Bogotá

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como coordinador comercial, trabajará en estrecha colaboración con diferentes equipos dentro de la compañía para implementar estrategias que impulsen el crecimiento y la rentabilidad del negocio.

Responsabilidades:

Liderar el equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.

Desarrollar e implementar estrategias de ventas efectivas.

Monitorear el rendimiento de las tiendas y realizar mejoras.

Colaborar con marketing para campañas promocionales.

Garantizar una excelente experiencia del cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como coordinador comercial o en roles similares.

Habilidad para liderar y motivar equipos de ventas.

Conocimiento del mercado retail y tendencias actuales.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir metas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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