¿Sin trabajo? Hay más de 115 mil vacantes abiertas en todo el país

El mercado laboral en Colombia ha mostrado señales de mejora en los últimos meses. De acuerdo con cifras recientes, en febrero de 2026 la tasa de desocupación se ubicó en 9,2%, una variación estadísticamente significativa frente a febrero de 2025, cuando se situó en 10,3%.
En medio de este panorama, actualmente hay más de 115.000 vacantes abiertas en distintas ciudades del país, ampliando las oportunidades para quienes buscan una nueva vinculación laboral y desean avanzar en su trayectoria profesional.
¿Cómo postularse?
Quienes estén interesados pueden registrarse ingresando a este enlace y seguir los siguientes pasos:
- Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita.
- Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés.
- Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia.
- Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.
Ejecutivo preferente – Barranquilla
Empresa: Colfondos
Este rol, también conocido como asesor financiero senior o consultor financiero, es fundamental para gestionar y fortalecer las relaciones con los clientes preferenciales.
Responsabilidades:
- Gestionar relaciones con clientes preferenciales.
- Ofrecer asesoría financiera personalizada.
- Promocionar productos y servicios financieros.
- Asegurar la satisfacción del cliente.
- Liderar el manejo de cuentas preferenciales.
Requerimientos:
- Profesional en Economía, Administración, Finanzas o Ingeniería Industrial.
- Certificación ante el AMV como asesor financiero.
- Experiencia de 2 años en el sector financiero.
- Conocimientos en áreas financieras y tributarias.
- Preferiblemente con conocimientos en seguridad social.
Coordinador de tiendas – Cali
Empresa: Cueros Vélez
Salario: A convenir
Como coordinador de tienda, será el corazón del negocio, guiando al equipo hacia el cumplimiento de metas y garantizando una experiencia de compra inigualable.
Responsabilidades:
- Liderar y motivar al equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.
- Supervisar las operaciones diarias de la tienda y asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.
- Gestionar el inventario y garantizar la disponibilidad de productos.
- Desarrollar estrategias para mejorar las ventas y la satisfacción del cliente.
- Realizar análisis de ventas para identificar áreas de mejora.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año como coordinador de tienda o en roles similares como gerente de tienda o supervisor de ventas.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Conocimiento en técnicas de ventas y atención al cliente.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con objetivos.
- Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.
- Manejo de Excel intermedio.
Analista SEO – Bogotá D.C.
Empresa: Pash
Salario: A convenir
¿Le apasiona el mundo del SEO y el marketing digital? Únase al equipo como analista SEO y ayude a posicionar los proyectos en la cima de Google.
Responsabilidades:
- Realizar auditorías SEO para identificar áreas de mejora.
- Desarrollar estrategias de optimización para mejorar el tráfico orgánico.
- Colaborar con el equipo de contenido para asegurar la implementación de prácticas SEO.
- Monitorear y reportar el desempeño de las campañas SEO.
- Mantenerse actualizado sobre tendencias y cambios en algoritmos de búsqueda.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 2 años como analista SEO o especialista en SEO.
- Conocimiento avanzado de herramientas de SEO como Google Analytics SEMrush y Ahrefs.
- Habilidades en el desarrollo de estrategias de marketing digital.
- Capacidad para analizar datos y generar reportes de rendimiento.
- Excelente comunicación y habilidades interpersonales.
Enfermero (a) asistencial o de auditoría – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: A convenir
Si está listo para marcar una diferencia y ser parte de un equipo que se esfuerza por la excelencia, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Verificar y asegurar el cumplimiento de las funciones asistenciales o los requisitos establecidos por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.
- Implementar programas de mejora continua en las áreas de atención.
Requerimientos:
- Profesional en Enfermería, complemento si cuenta con una Especialización.
- Experiencia mínima de 2 años en áreas clave de la salud.
- Disponibilidad para trabajar en horarios administrativos.
Analista gestión de la información – Medellín
Empresa: Sura Colombia
Salario: $ 5.700.000
Si le motiva trabajar con datos, entender el modelo de información de la compañía y convertirlo en análisis útiles para la cumplir la estrategia de la compañía, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Participar en la construcción de soluciones de información desde la extracción de datos hasta el desarrollo de análisis descriptivos y diagnósticos.
- Garantizar la integridad, consistencia y calidad de la información utilizada en la prestación de servicios.
- Consultar información mediante SQL, comprendiendo y utilizando el modelo de datos de la compañía.
- Construir y mantener tableros de control en Power BI para el seguimiento de indicadores de gestión y resultados.
- Analizar el comportamiento de los indicadores, generando alertas, hallazgos y recomendaciones para la toma de decisiones.
- Acompañar a las áreas del negocio en la definición, construcción e interpretación de indicadores clave.
- Elaborar soluciones de información para cliente interno, unidades de negocio y entes de control.
- Proponer mejoras en los procesos de información, reportes y tableros.
Requerimientos:
- Formación profesional en Estadística, Matemáticas, Ingeniería de sistemas o ingenierías con énfasis en analítica de datos
- Afinidad con la programación y el análisis de datos.
- Manejo de SQL y comprensión de modelos de datos.
- Experiencia en construcción de reportes y tableros en Power BI.
- Conocimientos en estadística básica y análisis de información.
- Deseable: manejo de Python para análisis y procesamiento de datos en nube
- Capacidad para analizar información, comunicar resultados y trabajar de manera articulada con las áreas del negocio.
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