Nuevas ofertas de empleo en el Eje Cafetero: aplique acá

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

29 de enero de 2026, 12:13 a. m.
¡Gran convocatoria laboral abierta!
El Eje Cafetero se ha consolidado como una región estratégica para el desarrollo económico y la generación de empleo en Colombia. Departamentos como Caldas, Risaralda y Quindío destacan por su capacidad para combinar productividad, sostenibilidad y calidad de vida, factores que han impulsado el crecimiento de núcleos empresariales con una economía dinámica y conectada a los principales mercados del país.

Este contexto ha favorecido la apertura de procesos de selección en distintas ciudades de la región, con vacantes dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia, lo que amplía el acceso al empleo formal y a trayectorias laborales con posibilidades de crecimiento.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, logística, atención al cliente y administración, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y, una vez completado el registro, postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Mujer trabajando en una oficina.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Vendedor 6 horas – Manizales

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol está diseñado para un vendedor apasionado que buscará transformar las necesidades de los clientes en soluciones efectivas a través de la venta de proyectos y servicios innovadores.

Responsabilidades:

  • Abordar y asesorar a clientes en la venta de productos.
  • Manejar objeciones y cerrar ventas.
  • Actualizar merchandising y garantizar el orden.
  • Promover omnicanalidad en clientes.

¡Aplique acá!

Jefe de comercio exterior – Pereira

Empresa: Scribe Colombia S.A.S.

Salario: A convenir

En este rol, será fundamental para optimizar las operaciones internacionales, impactando directamente en la eficiencia logística y los costos de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestionar contratos internacionales de manera efectiva.
  • Supervisar la logística y operaciones internacionales.
  • Optimizar la eficiencia logística y reducir costos.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar procesos.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como jefe de comercio exterior o roles similares.
  • Conocimientos avanzados en comercio internacional y logística.
  • Habilidades de negociación y gestión de contratos.
  • Capacidad para liderar equipos y proyectos internacionales.
  • Excel avanzado.
  • Inglés intermedio.

¡Aplique acá!

Ofertas de empleo en Colombia: esta semana hay más de 155 mil vacantes disponibles

Cajero supernumerario – Pereira

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Si tiene experiencia en manejo de efectivo, atención al cliente y desea crecer en el sector financiero, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Realizar apertura y cierre de caja.
  • Ejecutar transacciones financieras (depósitos, retiros, pagos).
  • Capturar y procesar las operaciones realizadas en caja.
  • Administrar el efectivo y documentos valorados.
  • Garantizar el cuadre diario de caja.
  • Brindar orientación y servicio al cliente.
  • Realizar viajes a los puntos de: Armenia, Dosquebradas y Cartago.

Requisitos:

  • Técnico, tecnólogo o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en cargos de atención al cliente y manejo de efectivo (Caja).

¡Aplique acá!

Vendedor/a multicanal helados – Armenia

Empresa: Colombia

Salario: A convenir

Si es un apasionado de las ventas, ¡esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Garantizar la presencia de productos y cumplir con los estándares de exhibición.
  • Asegurar la correcta marcación de precios y gestionar espacios en lineales.
  • Reportar novedades en el punto de venta.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
  • Conocimiento en gestión de puntos de venta.
  • Habilidades de comunicación y negociación.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas