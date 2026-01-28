Nuevas ofertas de empleo en el Eje Cafetero: aplique acá

El Eje Cafetero se ha consolidado como una región estratégica para el desarrollo económico y la generación de empleo en Colombia. Departamentos como Caldas, Risaralda y Quindío destacan por su capacidad para combinar productividad, sostenibilidad y calidad de vida, factores que han impulsado el crecimiento de núcleos empresariales con una economía dinámica y conectada a los principales mercados del país.
Este contexto ha favorecido la apertura de procesos de selección en distintas ciudades de la región, con vacantes dirigidas a personas con diferentes niveles de formación y experiencia, lo que amplía el acceso al empleo formal y a trayectorias laborales con posibilidades de crecimiento.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como ventas, logística, atención al cliente y administración, entre otras. Si desea conocer todas las oportunidades activas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y, una vez completado el registro, postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Vendedor 6 horas – Manizales
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Este rol está diseñado para un vendedor apasionado que buscará transformar las necesidades de los clientes en soluciones efectivas a través de la venta de proyectos y servicios innovadores.
Responsabilidades:
- Abordar y asesorar a clientes en la venta de productos.
- Manejar objeciones y cerrar ventas.
- Actualizar merchandising y garantizar el orden.
- Promover omnicanalidad en clientes.
Jefe de comercio exterior – Pereira
Empresa: Scribe Colombia S.A.S.
Salario: A convenir
En este rol, será fundamental para optimizar las operaciones internacionales, impactando directamente en la eficiencia logística y los costos de la empresa.
Responsabilidades:
- Gestionar contratos internacionales de manera efectiva.
- Supervisar la logística y operaciones internacionales.
- Optimizar la eficiencia logística y reducir costos.
- Colaborar con otros departamentos para mejorar procesos.
Requerimientos:
- Experiencia previa como jefe de comercio exterior o roles similares.
- Conocimientos avanzados en comercio internacional y logística.
- Habilidades de negociación y gestión de contratos.
- Capacidad para liderar equipos y proyectos internacionales.
- Excel avanzado.
- Inglés intermedio.
Cajero supernumerario – Pereira
Empresa: Banco de Occidente
Salario: A convenir
Si tiene experiencia en manejo de efectivo, atención al cliente y desea crecer en el sector financiero, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Realizar apertura y cierre de caja.
- Ejecutar transacciones financieras (depósitos, retiros, pagos).
- Capturar y procesar las operaciones realizadas en caja.
- Administrar el efectivo y documentos valorados.
- Garantizar el cuadre diario de caja.
- Brindar orientación y servicio al cliente.
- Realizar viajes a los puntos de: Armenia, Dosquebradas y Cartago.
Requisitos:
- Técnico, tecnólogo o estudiante de carrera profesional en carreras administrativas, financieras, comerciales o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en cargos de atención al cliente y manejo de efectivo (Caja).
Vendedor/a multicanal helados – Armenia
Empresa: Colombia
Salario: A convenir
Si es un apasionado de las ventas, ¡esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Garantizar la presencia de productos y cumplir con los estándares de exhibición.
- Asegurar la correcta marcación de precios y gestionar espacios en lineales.
- Reportar novedades en el punto de venta.
Requerimientos:
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Conocimiento en gestión de puntos de venta.
- Habilidades de comunicación y negociación.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.